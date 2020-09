​A juicio nuestra Transición Jesús D Mez Madrid, Girona Lectores

sábado, 19 de septiembre de 2020, 09:30 h (CET) La historia no puede reescribirse ni hay posibilidad de borrar el pasado. Empeñarse en ello es un ejercicio vano que, sin embargo, algunos no dudan en ejercitar aunque sea a costa de instituciones tan nobles como los Tribunales de Justicia. Es el caso de la jueza argentina María Servini, que interrogaba al exministro Rodolfo Martín Villa al que acusa de delitos de lesa humanidad. Los hechos que se le imputan a Martín Villa y que son parte de la "querella argentina contra los crímenes del franquismo" acaecieron en 1976. Franco ya había fallecido y Martín Villa era Ministro de Gobernación con Adolfo Suárez ya en la Presidencia del Gobierno. La historia de esos años, marcada por las gravísimas tensiones políticas y por el terrorismo de ETA, con sus claros y oscuros, no puede ignorarse ni simplificarse. Lo cierto es que Martín Villa ofreció una contribución decisiva para el gran pacto de convivencia que fue la Transición, como atestiguan en varias cartas a la jueza los expresidentes González, Aznar, Rajoy y Zapatero.

