AEPOVAC: El 90% de los españoles mayores de 60 años desconoce lo que son las Valvulopatías

Nuevos datos, publicados con motivo de la celebración en todo el mundo de la Semana de Concienciación de las Valvulopatías, revelan que la gran mayoría de los españoles mayores de 60 años (91,4%)1 desconocen la forma más común de la valvulopatía cardíaca, una enfermedad grave que, en el caso de falta de tratamiento, podría devenir mortal, siendo este rango de población el más afectado.





La encuesta también revela que muchos españoles mayores de 60 años son cuidadores (29,9%) y miembros activos en sus comunidades (74,8%), por lo que esta enfermedad no sólo afectará a la calidad de vida individual, sino que también podría tener un efecto en cadena sobre la carga de la atención sanitaria.





Con una población que ya sufre el problema del envejecimiento, las valvulopatías son un verdadero motivo de preocupación[1]. En su forma más grave, más de la mitad de los pacientes con estenosis aórtica severa (valvulopatía más común) mueren en los dos años siguientes a la aparición de los síntomas[2] [3]. En el caso de la estenosis aórtica, es preocupante que sólo uno de cada cinco españoles mayores (21%) busque ayuda médica para descubrir algunos de los síntomas de la enfermedad, lo que supondría evitar oportunidades de detección temprana(1).





Sin embargo, tres de cada cuatro españoles encuestados (74,6%) afirman que los síntomas les impedirían realizar actividades físicas (61,7%), aficiones e intereses (27,9%) o relaciones sexuales (24,9%). Es decir, un impacto significativo en la vida diaria(1).





Por otra parte, la encuesta muestra que un tercio de los españoles consultados cuidan a alguien cercano, y casi el 40% (37,7%) de las mujeres mayores de 60 años mayores cuidan a un ser querido(1). Sin embargo, casi un tercio (28,9%) de los encuestados dijeron que los síntomas de estenosis aórtica les impedirían cuidar a esas personas cercanas, lo que podría aumentar la carga de la atención sanitaria de la comunidad.





Las personas mayores contribuyen de forma crucial a la moderna economía global y a nuestra sociedad[4]. También son un grupo activo, pues el 74,8% participa regularmente en actividades voluntarias, comunitarias, sociales o físicas(1). Por lo tanto, la concienciación y la detección temprana de esta enfermedad no sólo es importante para las personas mayores, sino también para las personas que dependen de ellas, la comunidad y la economía en general.





"Nuestra población de edad avanzada es un factor clave, aunque subestimado, que contribuye al funcionamiento eficaz de nuestras comunidades, familias y economías, por lo que mejorar el conocimiento, el diagnóstico y el tratamiento de las valvulopatías nos beneficiará a todos" afirma Mª Cecilia Salvador González, Presidenta de AEPOVAC. "La encuesta demuestra que tenemos que redoblar esfuerzos para concienciar a la sociedad de esta enfermedad. Si tienes más de 60 años es importante que escuches a tu corazón y le pidas a tu médico de cabecera una revisión con el fonendoscopio" señala Cecilia Salvador González.





Muchas personas que viven con valvulopatías no experimentan síntomas graves o perceptibles, o simplemente atribuyen sus síntomas al envejecimiento, lo que hace que el diagnóstico de la enfermedad sea difícil[5]. La detección inicial de la enfermedad implica la identificación de los síntomas a través de la auscultación. Precisamente, en lo que respecta a las revisiones con fonendoscopio para personas mayores en cada visita al médico de cabecera, España está muy por detrás de sus vecinos europeos (España: 16,3%, Europa: 28,2%, Francia: 76,1%)1. Hay una variación sustancial en toda España en las revisiones con fonendoscopio para personas mayores en cada visita al médico de cabecera, que va desde un tercio (31,3%) en Extremadura, a menos del 9% (8,6%) en la Comunidad Valenciana.





“Las enfermedades valvulares afectan a una gran parte de la población y especialmente en relación con el envejecimiento. Suponen una cuarta parte de los problemas cardiovasculares que implican un ingreso hospitalario y conllevan una importante mortalidad si no son tratadas, en ocasiones muy por encima de otras enfermedades más conocidas como el cáncer” explica la Prof. Dra. Marta Sitges, Directora del Instituto Cardiovascular del Hospital Clínic de Barcelona y profesional que ha dirigido la encuesta global. “A pesar de que existen buenos métodos para diagnosticarlas y tratarlas, siguen siendo enfermedades muy olvidadas, con mucho retraso en su diagnóstico y con tasas muy elevadas de infradiagnóstico, que hacen que muchos de estos pacientes que podrían beneficiarse de un tratamiento efectivo, no lo reciban. Es imprescindible aumentar el conocimiento en la población de estas enfermedades, que se pueden tratar adecuadamente y con éxito, mejorando la calidad de vida y la supervivencia de esta población” concluye la Dra. Sitges.





Valvulopatía es el nombre que se le da a cualquier mal funcionamiento o anormalidad de una o más de las cuatro válvulas del corazón, que afecta al flujo de sangre a través del corazón y suele estar asociada con el envejecimiento. Es una condición común y seria, pero que tiene tratamiento. Si se diagnostica a tiempo, los pacientes pueden volver a tener una buena calidad de vida, por lo que el diagnóstico temprano es esencial[6]. La afección suele ser causada por enfermedad, desgaste o daño de la válvula o válvulas del corazón[7]. Entre los principales síntomas se encuentran la opresión/dolor en el pecho, los latidos anormales del corazón y la falta de aliento(6).





Sobre las Valvulopatías

La valvulopatía cardíaca está provocada por el desgaste, la enfermedad o el daño de una o más válvulas cardíacas, lo que afecta al flujo sanguíneo del corazón[8].





La estenosis aórtica es una forma de enfermedad valvular, que se desarrolla con mayor frecuencia debido a la degeneración relacionada con la edad o al endurecimiento (calcificación) de la válvula aórtica, lo que provoca un estrechamiento progresivo (estenosis), cambios que comprometen la función de la válvula y afectan al flujo normal de la sangre a través del corazón[9]. Los síntomas de la estenosis aórtica son dolor en el pecho, fatiga, falta de aliento, mareos, desmayos y dificultad para hacer ejercicio.





Sobre la Semana de Concienciación sobre las Valvulopatías

La Semana de Concienciación sobre las Valvulopatías (14-20 de septiembre de 2020) tiene como objetivo mejorar el diagnóstico, el tratamiento y el manejo de la enfermedad a nivel mundial. El proyecto está liderado por el Global Heart Hub, el grupo paraguas de las organizaciones de pacientes cardiovasculares, que incluye: Initiative Herzklappe de Alemania, Meine Herzklappe de Austria, Instituto Lado A Lado Pela Vida de Brasil, Alliance du Coeur de Francia, Cuore Italia de Italia, Heart Valve Voice de Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón, AEPOVAC de España, PACO de México, Croí, la organización benéfica para el corazón y los accidentes cerebrovasculares de Irlanda, Mended Heart de Estados Unidos y Street Doctor de los Países Bajos. La Semana de Concienciación por las Valvulopatías ha sido apoyada por Abbott, Medtronic y Edwards Lifesciences. Aquí se puede acceder a la campaña global.





Sobre la Encuesta Europea sobre la Salud del Corazón

La Encuesta Europea sobre Salud Cardíaca la ha llevado a cabo Edwards Lifesciences, siendo esta del 2019 la tercera edición (las anteriores tuvieron lugar en 2015 y 2017). Esta última encuesta fue dirigida por un comité directivo de profesionales de la salud y representantes de organizaciones de pacientes. El objetivo era evaluar la conciencia pública sobre la estenosis aórtica y los síntomas de las valvulopatías, medir la frecuencia de uso del fonendoscopio, comprender las preferencias de tratamiento, e identificar el papel que desempeñan las personas mayores en la sociedad. La encuesta se realizó entre 12.832 personas mayores de 60 años en 11 países europeos: Francia, Bélgica, Suiza, Alemania, Italia, España, Austria, Países Bajos, Suecia, Irlanda y el Reino Unido (con 1.400 encuestados en España). Aquí se puede acceder a la encuesta completa.





Sobre AEPOVAC

La Asociación Española de Portadores de Válvulas Cardiacas y Anticoagulados es un colectivo de pacientes que tiene su razón de ser en ayudar e informar a los pacientes, familiares, cuidadores, etc. desde el conocimiento propio de las enfermedades cardiovasculares y en colaboración con los profesionales de la sanidad. Su actividad se resume en el lema “no tengas miedo, ten información”. Crean y forman parte del retorno social positivo, son fundadores y parte de Cardio Alianza,asociación no lucrativa que agrupa a organizaciones de pacientes con enfermedades cardiovasculares en España y FEASAN (Federación Española de Asociaciones de Anticoagulados). www.aepovac.es





