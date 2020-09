Wayra Investors Day reúne a 150 inversores con una cartera de más de 3.400 millones de euros Comunicae

viernes, 18 de septiembre de 2020, 15:21 h (CET) La nueva edición del Wayra Investors Day ha tenido, por primera vez, un formato híbrido: ha sido emitido desde las sedes de Barcelona y Madrid con la participación en remoto de startups e inversores. Citibeats, Clevernet, Floorfy, Galgus, Humanox, Peoople, Proppos y sofiathinks han sido las startups que han presentado sus proyectos frente a los inversores en formato pitch Wayra, el hub de innovación de Telefónica, ha celebrado este jueves una nueva edición de su Investors Day, que ha contado con la participación de ocho startups y más de 150 inversores con una cartera de inversión superior a los 3.400 millones de euros. La iniciativa representa una oportunidad de conectar el ecosistema de inversión nacional con fondos internacionales, al tiempo que las startups de Wayra optan a captar inversión, escalar a nivel internacional y conectar con los mejores fondos de Europa.

El Wayra Investors Day se ha celebrado en formato híbrido, emitido desde las sedes de Wayra en Barcelona y Madrid con la participación en remoto de los principales fondos de inversión en Europa conectados desde los distintos hub tecnológicos de España, Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal y Estados Unidos. El evento ha acogido una mesa redonda sobre cómo los fondos de capital riesgo se están adaptando a invertir en remoto. La mesa ha sido moderada por la presentadora Helena Diez-Fuentes y ha contado con la participación de Boris Golden, director del fondo francés Partech; Itxaso del Palacio, Partner en el fondo británico Notion Capital; y Xevi Fuyá, Investment Associate en Nauta Capital, fondo con base en Barcelona, Múnich y Londres.

“El covid nos ha obligado a todos a cambiar la forma de hacer las cosas, incluso en un mundo tan dinámico como el emprendedor. En Wayra nos hemos adaptado y la mejor prueba es la primera edición del Wayra Investors Day virtual, un encuentro que nos permite conectar a los agentes principales del ecosistema emprendedor y generar oportunidades de negocio conjunto”, ha explicado Marta Antúnez, directora de Wayra Barcelona.

Un total de 8 startups vinculadas a Wayra España (Citibeats, Clevernet, Floorfy, Galgus, Humanox, Peoople, Proppos y sofiathinks) presentaron sus proyectos a los fondos de inversión defendiéndolos en formato pitch de 5 minutos. Se trata de startups especializadas en realidad virtual, internet de las cosas, Big Data, inteligencia artificial, vídeo o conectividad.

“En Wayra no solo actuamos como puente de conexión de la innovación que realizan las startups y Telefónica sino que además les ayudamos a escalar y conectar con lo mejor del ecosistema inversor nacional e internacional. El año pasado invertimos 1,4 millones de euros en startups y este año seguimos tan activos como siempre a un muy buen ritmo de inversión”, explica Paloma Castellano, directora de Wayra Madrid.

Estas jornadas reflejan la apuesta de Wayra por coinvertir en startups maduras y tecnológicas junto a otros coinversores, presentes en el Wayra Investors Day, como como GP Bullhound, JME, Elaia Partners, Seaya Ventures, Caixa Capital Risk, Faraday Venture Partners, The Venture City, Kibo Ventures, Adara Ventures, Swanlaab, BStartup de Banco Sabadell, Kfund, Nekko Capital, The Crowd Angel o Encomenda. La realización del evento en formato híbrido ha permitido maximizar la accesibilidad y demuestra que es posible seguir analizando compañías e invirtiendo en remoto.

