¿Los inalámbricos están desfasados? Por supuesto que no, por telefonoinalambrico.org

En pleno año 2020, inmersos ya camino de la tercera década del siglo XXI, hay gente que opina que a día de hoy, con la era del smartphone, los teléfonos fijos inalámbricos son un producto que está completamente pasado de moda, pues bien, aquí vienen los motivos por los que considerar que estas hipótesis no son ciertas, porque estas son las principales ventajas de los fijos inalámbricos:

Precio del artículo

Si se compara el precio de lo que cuestan los teléfonos fijos inalámbricos con el de los smartphones, no hay color, ya que el grueso de los fijos ronda los 20 euros, mientras que si se anda buscando un movil con tecnología smartphone, casi ninguno baja de los 150 euros, por lo tanto, el primer motivo es el ahorro en el precio del propio artículo.

Tarifas

Este argumento es similar al primero, ya que está relacionado también con el ahorro, mientras que las telefonías ofrecen tarifas excesivas de llamadas y datos para móvil, que muchas veces son excesivamente caras y desproporcionadas, al mismo tiempo, las tarifas de teléfono fijo suelen ser mucho más económicas.

Cobertura

Hay en algunas zonas en las que es inevitable quedarse sin cobertura y no poder entender bien la conversación de la llamada en cuestión , lo cual se convierte en un inconveniente para la comunicación fluida, sin embargo, con la vía de la telefonía fija, al estar siempre en contacto o cerca de la zona que da cobertura de línea, es bastante menos probable que haya una cobertura baja en ese lugar.

No todo el mundo está familiarizado con las tecnologías punteras

Está claro que la generación jóven y de edad intermedia está acostumbrada ya a los móviles inteligentes, a las aplicaciones y a comunicarse con todos sus contactos a través de teléfono móvil, sin embargo, sigue habiendo gente, sobre todo de alta edad, a la que le sigue viniendo grande el tema de los smartphones y la tecnología puntera, para toda esa gente, la mejor solución para poder estar en contacto con sus seres queridos es un teléfono fijo inalámbrico.

Estos son tan solo unos pocos de los muchos beneficios que tienen los teléfonos fijos inalámbricos.

