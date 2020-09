OGGYS ofrece consejos para realizar una compra online segura Comunicae

viernes, 18 de septiembre de 2020, 14:17 h (CET) El auge de las compras online de primeras marcas está a la orden del día. Este nuevo estilo de venta que incrementa cada año sus adeptos, ha supuesto una excelente vía para los estafadores. Conocer algunos detalles antes de hacer compras de marcas por Internet es muy importante para no sufrir ningún tipo de fraude En la actualidad, Internet se ha convertido en una plataforma donde millones de personas realizan infinidad de trámites. Desde la reserva de viajes turísticos, hasta la compra de entradas para un concierto o ropa de marca en la comodidad de sus casas. El aumento de la venta online también ha supuesto un auge en las estafas a través de webs, donde los ciberdelincuentes llegan a sustraer importantes cantidades de dinero.

OGGYS es representante del estilo y la moda italiana desde hace tiempo, gracias a sus más de 20 años en el sector, sabiendo adaptarse a las nuevas tendencias y mejorando con ello la experiencia de compra, siempre segura, de sus clientes. Para evitar los fraudes, es necesario seguir una serie de consejos a la hora de realizar compras en la red y comprobar que la web sigue unas pautas de seguridad.

Cotejar los datos de la marca

Antes de realizar cualquier compra por internet, es fundamental comprobar si el establecimiento o marca existe realmente. Conocer los datos de la empresa como su nombre, logo, dirección fiscal, teléfono, ubicación y correo electrónico -que deberían ser públicos- ofrece pistas sobre las veracidad de la marca.

Opciones de pago que ofrece la web

Existen diferentes métodos de pago para que el usuario pueda elegir el que mejor le convenga. Si la plataforma solo ofrece un único modelo, lo más probable es que se trate de una estafa.

Información sobre la tienda online

En una tienda online óptima debe figurar el sello de seguridad electrónica en alguna de sus páginas -generalmente en “Acerca de”- y, además, debe facilitar información sobre las condiciones de compra -envíos, devoluciones o cancelaciones-.

Realizar transacciones por internet con comercio seguro

Para asegurarse de que una web es segura, lo primero que se ha de comprobar es que el enlace url comienza por https, y además incluir el reconocible candado verde.

Desconfianza en pruebas gratis o ‘gangas’

Este tipo de anuncios suelen esconder tras de sí un claro engaño para el consumidor. O bien mediante la suscripción a un producto por el que no se da autorización o un pago muy superior al que indicaba la oferta. En este caso es fundamental leer atentamente las políticas de cancelación.

Cuidado con los correos promocionales masivos

Otra práctica muy común es el envío de ofertas o promociones a correos electrónicos de forma masiva. Estos correos suelen recibirse directamente en las carpetas de ‘Correo no deseado’, ‘Spam’ o ‘Promociones’.

Compras seguras en OGGYS online

Las características que definen a una empresa son muy amplias, pero la confianza mostrada por parte de sus clientes es fundamental. OGGYS cuenta con una amplia experiencia en el sector de las ventas online de marcas originales, ofreciendo seguridad y tranquilidad para los usuarios. OGGYS se rige por unos estrictos protocolos de seguridad establecidos por la Unión Europea, tales como el enlace seguro https, la dirección tienda física o el chat/correo electrónico donde los usuarios pueden consultar dudas directamente con el servicio de atención al cliente.

