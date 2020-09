Llega a Cuenca, de la mano del COACM, la exposición 'Cela y algunos amigos. Casas de una generación' Comunicae

viernes, 18 de septiembre de 2020, 12:13 h (CET) El jardín de la sede de la Demarcación de Cuenca del COACM, albergará hasta el próximo 10 de octubre, la exposición gráfica sobre la relación de Camilo José Cela con el mundo de la arquitectura El pasado sábado 12 de septiembre se inauguraba, en el jardín de la sede de la Demarcación de Cuenca del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha, la exposición gráfica 'Cela y algunos amigos. Casas de una generación'. Compuesta por quince paneles, ilustra la relación entre Camilo José Cela y el mundo de la casa y de la arquitectura, establecida gracias, en gran parte, a la familia Huarte, destacados constructores y mecenas de la década de los sesenta.

La exposición itinerante, en la que se puede descubrir y admirar la biografía residencial de Cela, fue diseñada y organizada por la Demarcación de Guadalajara del Colegio Oficial de Arquitectos de Castilla-La Mancha en 2018. Posteriormente visitó la de Albacete, y ahora, llega a la Demarcación de Cuenca con el fin de que también los conquenses puedan disfrutar de esta original perspectiva sobre la vida del Nobel y el ambiente cultural en el que se desenvolvió entre los cuarenta y los noventa.

El sencillo acto de inauguración se celebró al aire libre, guardando siempre todas las medidas de seguridad, y tuvo como anfitrión al presidente de la Demarcación de Cuenca, Juan José Ramón Vindel. También asistieron al mismo, la decana del COACM, Elena Guijarro; el delegado de la Consejería de Fomento de la JCCM en la provincia de Cuenca, José Ignacio Benito; la directora del Centro Asociado de la UNED en Cuenca, Nuria Huete; y David León, gerente del Consorcio Ciudad de Cuenca; además de miembros de la junta directiva de la Demarcación de Cuenca.

No faltó a la cita José Antonio Herce, presidente de la Demarcación de Guadalajara de COACM, en calidad de comisario de la exposición, quien durante la inauguración relató algunos episodios de la biografía residencial del premio Nobel. Herce tiene previsto, además, llevar a cabo algunas visitas guiadas a la muestra.

“El interés del Colegio por traer la exposición a Cuenca se debe, entre otras cosas, a la gran similitud entre la relación que tuvo Cela con Guadalajara, y la de Zóbel con Cuenca. El paralelismo es evidente: ambos son personas de gran relevancia cultural y notoriedad pública, que, sin haber nacido en las respectivas ciudades, acabaron estableciendo lazos muy estrechos con ellas”, afirma Herce.

La muestra repasa la historia de las relaciones que se crearon entre Cela como escritor y algunos importantes arquitectos contemporáneos, como Juan Antonio Corrales, Ramón Vázquez Molezún o Sáez de Oiza, los primeros recibieron el encargo de diseñar la casa mallorquina del escritor y el segundo Torres Blancas, donde se establecieron tanto Cela como la editorial Alfaguara. Por esos mismos años, todos trabajaron para proyectos de los Huarte y diseñaron casas para la familia. “La exposición enlaza la literatura y arquitectura de una época en la que los ambientes culturales estaban interrelacionados entre sí, no como ocurre ahora, cuando observamos una mayor especialización y que los miembros de las diferentes corrientes artísticas tienden a relacionarse -casi exclusivamente- con aquellos profesionales que pertenecen a su mismo contexto”, comenta Herce.

En un recorrido por las distintas residencias del Nobel de Literatura a través de los fondos expositivos, entre ellas la casa en la que vivió en Guadalajara, el visitante irá descubriendo viviendas con gran interés arquitectónico, algunas verdaderas obras de vanguardia de la época.

“Desconocía la relación de Cela con la arquitectura, y me ha sorprendido. Recomiendo a todo el que le interese tanto la arquitectura como la literatura que aproveche la ocasión de visitar esta interesantísima exposición. Además, como está instalada en la zona de jardín se puede ver tranquilamente, con la seguridad adicional que ofrece el hecho de estar al aire libre”, afirma Juan José Ramón Vindel.

Exposición gráfica en el jardín de la sede de la Demarcación de Cuenca del COACM (Bajada de San Martín, 5-Cuenca), entre el 12 de septiembre y el 10 de octubre de 2020 (De lunes a viernes entre las 10:00 h a 15:00 h)

Más información en www.coacmcuenca.es

El material e informaciones utilizados para la elaboración de la exposición (y de esta nota de prensa) proceden de la Fundación DOCOMOMO, Archivo Histórico del COAM, Diputación de Guadalajara, Fundación Camilo José Cela, Fundación Charo y Camilo José Cela, COACMGu y Francisco García Marquina, además de aquel material elaborado específicamente para esta exposición.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.