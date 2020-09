El primer salón náutico virtual de las Islas Baleares se celebrará del 18 al 20 de noviembre Comunicae

viernes, 18 de septiembre de 2020, 10:41 h (CET) Baleares es una de las regiones más importantes para el sector náutico europeo, con más de 650 empresas náuticas que generan una cifra de negocio de más de 750 millones de euros de Facturación. El sector náutico de Baleares se ha unido para apostar por la digitalización y presentar Balearic Yacht Show Balearic Yacht Show será una feria náutica totalmente online, que contará con expositores de empresas, embarcaciones, conferencias, eventos, encuentros digitales y tours 360º.

Mucho más que una feria

Cámara de Comercio de Mallorca y Balearic Marine sitúan de nuevo a las Islas Baleares en el epicentro del sector náutico a nivel mundial con este innovador punto de encuentro virtual. Una manera única y original aseguran de reactivar el sector y seguir promocionando los servicios de las empresas náuticas y a las Islas Baleares.

Desde Cámara de Comercio de Mallorca y Balearic Marine Cluster no han querido olvidar que Balearic Yacht Show nace de la actual situación global, con la imposibilidad de realizar grandes eventos. Por eso, han aprovechado esta coyuntura para reunir a los principales actores de la industria y garantizar la celebración de una feria náutica 100% segura.

“Queremos posicionar las Baleares como epicentro internacional del sector náutico y queremos convertir la Balearic Yacht Show en la mayor feria náutica profesional del Mediterráneo en Internet” ha afirmado el presidente de la Cámara de Comercio de Mallorca, Antoni Mercant durante el acto de presentación.

Balearic Yacht Show está creada para ser mucho más que una feria. Es un evento completo que incluye encuentros digitales, conferencias, presentaciones, visitas virtuales y acciones de networking. Todo desde una misma plataforma online.

Balearic Yacht Show permite conectar las Islas Baleares con el resto del mundo. Del 18 al 20 de noviembre los visitantes podrán disfrutar de toda la esencia de Mallorca, Ibiza, Menorca y Formentera en este espacio online. Los participantes podrán incluso agendar citas para tener reuniones con los diferentes expositores. Una manera más sencilla de captación de público objetivo, ya que será más fácil filtrar quiénes son clientes potenciales. Y la celebración de esta feria náutica virtual permite llegar a un público mucho más amplio. Visitantes del mundo entero podrán conectarse a este salón náutico online.

Una feria a medida

Toni Salom, presidente de la asociación Balearic Marine Cluster ha querido destacar que “la participación en esta feria virtual es la oportunidad perfecta para todas las empresas náuticas de darse a conocer a nivel mundial. Pero, además, es la ocasión para conectar con otros profesionales del sector, creando sinergias entre sí.”

Al ser un formato online los costes se reducen notablemente, al igual que los desplazamientos. Lo que permite a las empresas del sector náutico tener un stand y una agenda totalmente a medida. Balearic Yacht Show ofrece a los expositores la opción de personalizar su espacio y de añadir servicios de comunicación y marketing extras.

Las últimas tendencias en tecnología permiten que Balearic Yacht Show sea una feria digital con expositores online, además de visitas virtuales a embarcaciones. Todo gracias a los tours 360º, planos 3D o asistentes virtuales.

El sector náutico en las Islas Baleares

Desde Cámara de Comercio y Balearic Marine Cluster han querido recalcar la importancia de que las Islas Baleares siempre han sido un referente en el sector náutico mundial y están a la vanguardia en cuanto a innovación, calidad y destino. Baleares, y su capital, Palma de Mallorca, se mantienen como líderes en el sector, concentrando una amplia gama de empresas profesionales en una ubicación privilegiada: el Mediterráneo.

Por ese motivo, no podían dejar pasar la ocasión de dar a conocer a los mejores profesionales de la industria balear e internacional. Balearic Yacht Show, se convertirá en el escaparate mundial de todas estas empresas náuticas que se han visto afectadas por la situación actual.

Cada año, los principales actores de la industria náutica se promocionaban y visitaban diferentes ferias mundiales. Ahora podrán dar a conocer las últimas novedades tecnológicas del sector náutico con tan solo un click en Balearic Yacht Show.

