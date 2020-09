El sector de tintorerías, una apuesta segura para emprendimiento/ inversión Post- Covid, según Clean Master Comunicae

viernes, 18 de septiembre de 2020, 10:02 h (CET) Las tintorerías y lavanderías comerciales se convierten en una de las mejores apuestas de inversión de cara a 2021 El sector de las tintorerías vive una época de amplia demanda y renovación. Actualmente supone uno de los grupos más consolidados, rentables y con más renombre del mercado en franquicia español.

A pesar de la situación de crisis sanitaria, el modelo de tintorerías y lavanderías comerciales continúa siendo una tendencia muy popular entre la sociedad; al ser un servicio de primera necesidad, han seguido trabajando en época de confinamiento, innovando para adaptarse a la llamada nueva normalidad, llegando a ser uno de los modelos de negocio más solicitados entre los inversores de franquicia, que buscan obtener un negocio seguro, rentable y de éxito.

Conviene resaltar que las franquicias de tintorerías han aumentado el número de servicios debido a la creciente exigencia de la sociedad, de mantener sus prendas en perfectas condiciones sanitarias y que se le garantice la desinfección total de las mismas. Además, los franquiciados de cadenas de marcas con modelos de tintorería industrial como Clean Master y Pressto han incrementado su facturación.

¿Por qué invertir en franquicias de tintorerías?

El modelo de franquicia de tintorería es un concepto "flexible” con varios beneficios entre las centrales de FRANQUICIA, que destacan por la minimización de riesgos por el recorrido empresarial, posicionamiento y experiencia de venta que tienen las marcas, y la formación y asesoramiento continuo y actualizado. Estos elementos permitirán que sea más sencillo obtener un retorno de inversión.

Invertir en una franquicia de tintorería comercial conlleva un gran número de ventajas:

- Sector duradero y estable: es un negocio “no sujeto a modas”. Durante los meses de Covid las previsiones de facturación de algunas marcas de tintorerías y lavanderías comerciales como Clean Master se han cumplido, garantizando la seguridad de inversión del sector.

- Bajo coste tanto en la inversión por la reducción de costes operativos y el bajo coste de servicio que lo convierte en un negocio altamente demandado.

- Capacidad de Diversificación a otros servicios de limpieza y desinfección, con lo que se adapta más fácilmente a los cambios de mercado, minimizando el riesgo.

- Adaptación ante situaciones de crisis: investigación y desarrollo de novedades tecnológicas, sanitarias y operativas más efectivas, para adaptarse a la “nueva normalidad” tras la pandemia ocasionada por el Covid-19.

Actualmente, entre las marcas más demandas del sector se encuentran, Pressto, 5asec, Clean&Clean y Clean Master, esta última destaca por el extenso recorrido profesional en el ámbito nacional e internacional, con más de 30 establecimientos sólo en España. Hay que destacar que es la más económica del mercado teniendo en cuenta la amplitud de servicios y modelos de franquicia que oferta.

Por consiguiente, una de las marcas que más solicitudes de información recibe tanto para implantación en España, como a nivel internacional, es la franquicia Clean Master, cadena especializada en servicios de tintorería comercial, lavandería industrial, lavandería autoservicio y arreglos de ropa. Se ha convertido en una oportunidad de inversión Post-Covid, más segura por varias razones:

- Competitividad: Servicio de máxima calidad a precios económicos respaldados por un compromiso ecológico, que incentiva su consumo.

- Promoción profesional: Clean Master busca a inversores, emprendedores/autónomos, con perspectivas de crecer a medio plazo y convertirse en multifranquiciado con dos o más unidades asociadas.

- Flexibilidad empresarial: dado su extenso bagaje, la cadena de lavanderías y tintorerías ofrece multitud de modelos de inversión para poder diversificar.

- Rápida amortización por la ajustada inversión y sencilla gestión que hace que sea un modelo apto para todo tipo de público.

Clean Master es una idea de tintorería profesional, distinta y novedosa respecto a lo que había hasta ahora, basada en imagen, calidad y tecnología. Dispone de varios modelos de negocio que emplean 3 sistemas de limpieza: máquina en seco ecológica, lavadoras de agua con sistema de ozono para eliminación COVID, secadoras con sistema de ahorro de energía, y sistema de lavado wetcleaning, para prendas delicadas con distintivo.

Modelos de Franquicia de Tintorería:

- Franquicia semi-autónoma: es el concepto más económico del mercado por tan sólo 22.950 €. Para locales de menos de 30 m2, con una gestión parcial, pudiendo ampliar a medio plazo.

- ECO WET CLEANING: Para locales de mínimo 40 m2, es un modelo equipado con lo indispensable, para ofrecer de forma autónoma servicios de lavado en agua y prendas de tintorería con el sistema wet cleaning por 33.950 €.

- WET CLEANING (completo): Para locales a partir de 50m2 un negocio por 49.950 €, dispone de equipamiento superior para una mayor producción de planchado y rentabilidad.

- Modelo 10+: A partir de 60 m2, incluye máquina de seco que permite dar un servicio de lavado mas amplio, además de reducir los tiempos de secado, y por consiguiente, los consumos energéticos. Por tan sólo 59.800 €

- Master 15, modelo PREMIUM de tintorería por 76.800 €: Para locales de más de 80 m2 y diseñado para atender, de forma más que sobrada a particulares y empresas, además de poder expandirte más fácilmente con tintorerías semi-autónomas del grupo Clean Master.

El papel activo de Clean Master durante el estado de alarma ha sido clave para sus franquiciados, que han recibido apoyo diario con acciones comunicativas y empresariales, tratamientos especiales como la ozonización para prendas textiles, ayudas en la compra de nuevos equipos para tratamientos contra COVID etc. También sus recomendaciones en medios de comunicación enfocados a los consumidores y facilidades de servicio como el de “Collection and delivery” ha mostrado, una vez más, la filosofía comprometida y actual que tiene la marca.

Para más información puede contactar con su departamento de expansión y atenderán sin compromiso su consulta.

