Un 10% de jóvenes extutelados vive en la calle, casi la mitad en Madrid, y un 84% están en pobreza

Un 10,4% de jóvenes menores de 24 años extutelados o en riesgo de exclusión social vive en la calle o en situación de alta precariedad, casi la mitad de ellos (45%) en Madrid, según un informe de Cruz Roja Española.



El estudio, titulado 'Personas Jóvenes en extutela y/o riesgo de exclusión social', se ha elaborado en colaboración con la Universidad Carlos III y se basa en el análisis de encuestas y grupos focales de más de 400 personas jóvenes atendidas por Cruz Roja y 200 personas técnicas y voluntarias de la organización.



En concreto, el 45% de los jóvenes encuestados sin hogar reside en la provincia de Madrid y el 11% en Granada. Por detrás, se sitúan Valencia, Huelva, y Córdoba, con un 7%. El 93% son chicos y casi 9 de cada 10 son de origen extranjero, en su mayoría de Marruecos (73%). Con respecto a su edad, el 51,2% tiene 18 años y un 26,6%, entre 19 y 20 años.



Por otro lado, el documento también revela que un 84% de todos los jóvenes extutelados atendidos por Cruz Roja Española se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión. En concreto, el 81,5% están en paro y la mitad tiene unos ingresos inferiores a 600 euros al mes. Además, más de 8 de cada 10 no reciben ninguna prestación o subsidio y el 56% no ha terminado sus estudios.



En cuanto a la situación administrativa de los jóvenes extranjeros, el 44,2% tiene su NIE en vigor, el 22,3% tiene permiso de residencia pero no trabajo, por lo que podría llegar a perderlo, y el 1,7% tiene permiso de residencia y trabajo.



De los datos también se desprende que más del 50% vive en pisos compartidos, donde han aprendido a autogestionarse y desarrollar conductas de convivencia.