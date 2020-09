Más de 20.000 ancianos fallecieron en residencias debido al Covid-19, según datos de las CC.AA Comunicae

viernes, 18 de septiembre de 2020, 08:01 h (CET) Cuidum, empresa líder de asistencia domiciliaria hace eco del preocupante y alto índice de fallecidos en las residencias de ancianos e invita a replantearnos otras alternativas de cuidado al mayor Las comunidades autónomas hacen públicas las cifras de fallecimientos en las residencias de ancianos como consecuencia del coronavirus. Datos que revelan la incidencia del virus y sus dificultades para gestionar esta crisis.

Miles de personas mayores pasaron el confinamiento aislados en residencias

En España existen aproximadamente 5.457 residencias de ancianos. A falta de otras opciones, las residencias de ancianos eran una solución aceptable para las familias, pero las limitaciones que siempre han existido en relación a esta alternativa se han puesto de manifiesto con especial intensidad durante la pandemia.

Miles de personas mayores han vivido el confinamiento en sus residencias aisladas no solo del virus, sino de sus seres queridos. Los problemas de comunicación entre los residentes y sus familiares y la ausencia de medios han provocado situaciones surrealistas. No en vano, familiares han denunciado la falta de información acerca del estado de salud de sus mayores e incluso las circunstancias de su fallecimiento.

El drama en cifras: 20.058 ancianos fallecidos en residencias

Desde el momento en el que se suspendieron las visitas a las residencias de ancianos, la situación se agravó. Obtener información sobre lo que sucedía en el interior de estos centros, tanto públicos como privados, se convirtió en una auténtica odisea para los familiares.

Según los datos aportados recientemente por las comunidades autónomas, más de 20.000 ancianos habrían fallecido en sus residencias como consecuencia del Covid-19,esto indica que el 67% de las muertes de personas con coronavirus se han producido en personas mayores que vivían en residencias.

Una cifra que sin duda resulta especialmente significativa para los residentes y sus familiares que sí superaron los peores momentos del confinamiento. Y un número que debería remover también la conciencia del conjunto de la sociedad y reabrir el debate sobre el importante papel que desempeñan los cuidadores a domicilio.

Cuidum: asistencia domiciliaria como alternativa a las residencias

El poder revelador de las cifras se pone del lado de la asistencia domiciliaria. Basta con destacar que durante la pandemia los casos de Covid-19 en Cuidum, empresa líder Española de cuidado de personas mayores a domicilio apenas representaron un 0,002% del total, con solo un 0,00007% de fallecidos. Unos porcentajes ínfimos, más si se comparan con la radiografía que los datos aportados por las comunidades autónomas han permitido hacer sobre la incidencia del virus en las residencias de ancianos, lo cual invita a inferir que, parte de las oportunidades de negocio de la denominada "Silver Economy" van a sufrir un trasvase desde el sector de residencias de ancianos al sector de cuidado domiciliario durante los próximos años.

La perspectiva que tienen los ancianos que vivieron en confinamiento en sus hogares con la asistencia de un cuidador a domicilio dista mucho de la realidad poco alentadora de muchas residencias. Catalogada desde la declaración del estado de alarma como una actividad esencial, los profesionales de Cuidum siguieron desplazándose con normalidad a los domicilios de las personas a su cuidado, velando por el bienestar y la estabilidad de los mayores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.