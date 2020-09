El cantante de reguetón J Balvin es nombrado el artista más popular para los corredores españoles

Una nueva investigación de SportsShoes.com revela los artistas y las canciones más populares que la gente escucha mientras corre.



Para la mayoría, escuchar música mientras corre es fundamental; muchos corredores no se suben a la cinta de correr ni se lanzan a las aceras sin su lista de reproducción favorita. De hecho, existe evidencia científica de que escuchar música mientras corres aumenta el rendimiento deportivo y la recuperación.



SportsShoes.com ha analizado más de 28.500 canciones de 1.700 listas de reproducción que incluían "correr" y "trotar" para encontrar los artistas y las canciones favoritas que la gente escucha mientras corre.



Los datos revelaron que la canción pop “Tusa” de KAROL G y Nicki Minaj es la canción más popular para correr, seguida de “Dance Monkey” de Tones And I. J Balvin es el artista que más aparece en el top 10 por colaboraciones en las canciones “RITMO (Bad Boys For Life)”, “China” y “Otra Vez”.



La mayoría de las canciones en el top 10 tienen alrededor de 100 bpm (beats per minute), mientras que “Blinding Lights” de The Weeknd es la canción más rápida, con 171bpm.



Las canciones más populares para correr Tusa - KAROL G, Nicki Minaj - 101 bpm Dance Monkey - Tones And I - 98 bpm RITMO (Bad Boys For Life) - Black Eyed Peas, J Balvin - 105 bpm Eye of the Tiger - Survivor - 109 bpm Calma - Remix - Pedro Capó, Farruko - 127 bpm Blinding Lights - The Weeknd - 171 bpm Shape of You - Ed Sheeran - 96 bpm Me Rehúso - Danny Ocean - 105 bpm China - Anuel AA, Daddy Yankee, KAROL G, Ozuna, J Balvin - 105 bpm Otra Vez (feat. J Balvin) - Zion & Lennox - 96 bpm



También se analizaron más de 9.000 artistas para revelar que el cantante de reguetón colombiano J Balvin es el artista más popular para el running, y aparece en un asombroso 66% de todas las listas de reproducción de running en español. Sus canciones más populares para correr incluyen "Rojo", "LA CANCIÓN" y "Mi Gente", en los puestos 14, 25 y 30 respectivamente.



El reguetón y el trap latino son los géneros favoritos para correr, artistas como Bad Bunny, Daddy Yankee y Nicky Jam están en el top 10 de la lista. EDM es el segundo género más popular, con Calvin Harris, David Guetta y Avicii.



Los mejores artistas para correr J Balvin Bad Bunny Calvin Harris Daddy Yankee David Guetta Queen Nicky Jam Ozuna Avicii Maluma



Brett Bannister, Director General de SportsShoes.com: “¡No hay duda de que correr está en auge! Las ventas de zapatillas para correr se han duplicado en los últimos meses, y más personas sienten que correr es una excelente manera de mantenerse en forma y mejorar el bienestar mental durante estos tiempos de incertidumbre. La música y correr van de la mano, y aunque todos tenemos gustos diferentes, queríamos averiguar qué canciones y artistas eran los más populares para ayudar a inspirar a los nuevos corredores a salir y disfrutar ".