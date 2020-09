​«La Hacienda de la soledad» de Felipe Montes, inicia la primera saga de realismo mágico que existe en el PLA2020

Felipe Montes nació en Monterrey, México, en 1961. Construye, desde los trece años, un extenso poema narrativo titulado Monterrey, cuyo universo literario condensa los mitos y la vida cotidiana que coexisten en su ciudad natal y su región. Este año, ha decidido participar en el Premio literario Amazon Storyteller 2020 (PLA2020) con La Hacienda de la Soledad, primer volumen de su saga de realismo mágico La guerra del viento.

La Hacienda de la Soledad no es una obra cualquiera, sino que inicia la primera saga de realismo mágico que existe. El realismo mágico es una tendencia literaria hispanoamericana caracterizada por incluir elementos fantásticos, irreales o extraños durante la narración como algo, sin embargo, no atípico. Dicho de modo simple: mostrar lo mágico de lo cotidiano quedando en el aire la duda de si es o no algo paranormal. El máximo representante del realismo mágico es Gabriel García Márquez y, quien empiece a leer a Felipe Montes, encontrará cierto regusto del maestro también en su obra.



Una clara mañana, la hermosa Luz Teresa Gutiérrez de Lara Garza se arregla en su habitación, se pone un blanco vestido y unos zapatos nuevos, se perfuma y sale a recorrer, por primera vez a solas, las arboladas callejuelas de la majestuosa Hacienda de la Soledad, propiedad de su familia. En esta primera vez que la ve, Tadeo, un fornido peón de la hacienda, también en su plena adolescencia, se queda irremediablemente prendado de ella.



Poco a poco, el gran amor que se profesan conducirá a ambos jóvenes hacia el altar de la capilla de la Casa Grande; pero una visita inesperada transformará, con violencia y otro tipo de amor, el rumbo previsto de los acontecimientos.



Ese es el argumento detonante de La Hacienda de la Soledad del autor Felipe Montes. En su obra, se ha de destacar los increíbles escenarios en los cuales se desarrolla la historia, los momentos tensionales entre lo real y lo imaginado y su fuerza visual, cualidades que ya se aprecian en la sinopsis del libro: « Bajo nubes alucinantes y entre montañas majestuosas, en una tierra desértica que ellos, a golpe de trabajo y tenacidad, han convertido en un vergel, las familias de la Hacienda de la Soledad habrán de organizar la boda, enfrentar a una banda de feroces ángeles carpinteros, sobrevivir a la hambruna, combatir con oscuros demonios, soportar un clima voluble, esclarecer los designios de sus dioses, adaptarse a un destino que cambia y aferrarse a la vida que conocen, la cual se les escapa entre las manos».



Felipe Montes obtuvo el Premio Nacional de Poesía con Casa natal. Fue becario del Centro de Escritores de Nuevo León para la creación de la novela Sólido azul. Desde el año 2005 es integrante del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Sus obras se distribuyen en todo el mundo y, algunas de ellas, han sido traducidas al francés, al inglés y al italiano. El enrabiado ha sido considerada una de las mejores obras de su generación.



Estamos ante un autor que irrumpe en la industria editorial española con experiencia y con fuerza. Está dispuesto a crear la primera saga de realismo mágico que existe con La Hacienda de la Soledad, el primer volumen de la serie La guerra del viento. Esta saga continuará con Las Torres del Obispado.



Felipe Montes está firmemente convencido de crear su carrera literaria en la plataforma de Amazon.



Por ello, ha presentado el primer volumen de su saga La guerra del viento en el Premio literario Amazon Storyteller 2020 y seguirá confiando en la plataforma para sus próximas entregas.