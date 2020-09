Franquicias de moda low cost: Atico30 y las opiniones de sus clientes Comunicae

jueves, 17 de septiembre de 2020, 13:32 h (CET) Franquicias, una de las formas de negocio más extendidas y que cuentan con mejores opiniones a la hora de realizar una inversión. Debido a que se trata de modelos de negocio con una alta garantía de éxito, son muchos los emprendedores que deciden comenzar su andanza empresarial de la mano de una. Hoy presentan Atico30, una de las franquicias de moda low cost que pisan fuerte en este año 2020 Las franquicias son una de las formas de negocio más extendidas y con mejores opiniones a la hora de realizar una inversión y convertirse en emprendedor. Constituye un excelente modelo de negocio que ofrece, como mayor ventaja, una garantía de éxito muy elevada.

¿El motivo? Se trata de negocios probados y consolidados, con una excelente opinión generalizada y que cuentan, por ello, con un porcentaje de éxito bastante superior a las tiendas independientes.

Uno de los sectores más destacados y valorados es el de la moda, y es ahí donde se encuentra la franquicia de la que hoy se hablará: Atico30. Mostrarán datos y opiniones para que se pueda formar una imagen sobre la marca.

Se trata de una franquicia que trabaja tanto la moda mujer y hombre en sus tiendas ‘Atico30’; como la moda infantil en ‘Atico30 Kids’. La marca trabaja con una gama de artículos y precios muy variados, que van desde el low cost o bajo coste, o la multimarca, con marcas tan reconocidas como Lois, Jack & Jones, Only o Pepe Jeans.

Atico30, una franquicia de moda formada por gente joven y apasionada por su trabajo, lleva al franquiciado de la mano desde el principio hasta el final. La franquicia se ocupa de aspectos como el diseño, la distribución del mobiliario, el montaje de la tienda o la decoración.

Paso a paso para montar una tienda de moda Atico30

Información. El primer paso para entrar en una franquicia es informarse sobre todas las que se encuentran en el mercado en ese momento, las que presentan mejores opiniones, analizar que sus condiciones sean las más interesantes y decantarse por una, en este caso, Atico 30.

La firma del contrato de franquicia. La relación entre la persona y la franquicia comienza con un contrato. Ahí es donde vienen estipuladas las condiciones y obligaciones que tienen ambas partes.

La búsqueda de local. Atico30 busca junto al franquiciado la mejor ubicación para el local comercial, negociando las mejores precios y condiciones para que se tenga un mejor rendimiento a largo plazo.

Diseño de la tienda. Antes de comenzar el montaje, el equipo de diseño elabora un diseño en 3D de la tienda, para que se pueda dar una opinión sobre el aspecto final que tendrá antes de comenzar las obras.

Adecuación del local. Una vez se esté conforme con el mobiliario y decoración que tendrá la tienda, comenzarán las obras y montaje de todo ello.

El llenado de la tienda. Mientras las obras se llevan a cabo, se trabajará con el departamento de compras de la franquicia en el pedido inicial. Hay infinidad de referencias, así que se tendrá un asistente personal que guiará paso a paso para hacer el pedido de llenado, aunque siempre teniendo en cuenta las opiniones y sugerencias.

Formación e inauguración. Una vez terminados los pasos anteriores, un equipo de varias personas se desplazan desde la central hasta la ciudad de la nueva tienda para hacer la colocación de ésta, impartir un periodo de formación en materia de marketing, técnicas de venta, gestión, escaparatismo y posicionamiento de producto, entre otros aspectos clave de la profesión; y se prepara la fiesta de inauguración que dará el pistoletazo de salida al trabajo que formará parte del nuevo día a día.

A partir de ese momento, la franquicia trabajará día a día conjuntamente para ofrecer las últimas novedades y tendencias y guiar en el camino.

Ventajas de Atico30

Inversión Low-cost : la franquicia ofrece la facilidad de tener una tienda propia, llave en mano por tan solo 15.000€.

: la franquicia ofrece la facilidad de tener una tienda propia, llave en mano por tan solo Formación en materia de ventas y redes sociales .

y . Recogida de mercancía no vendida : si no se vende algo, lo recogen. Así no se estará preocupado de que pase de temporada y se quede sin vender dentro de la tienda.

: si no se vende algo, lo recogen. Así no se estará preocupado de que pase de temporada y se quede sin vender dentro de la tienda. Ofrecen novedades cada semana para que siempre se tenga algo diferente que ofrecer a los clientes.

para que siempre se tenga algo diferente que ofrecer a los clientes. Disponen de acuerdos con diferentes entidades bancarias para financiar el proyecto . No se necesita disponer de todo el capital.

. No se necesita disponer de todo el capital. Feedback constante entre central y franquiciado, para conocer impresiones y opiniones.

entre central y franquiciado, para conocer impresiones y opiniones. Garantizan altos márgenes de beneficio en la venta de productos. Los clientes

Los clientes adheridos a la marca -los franquiciados- transmiten opiniones muy positivas, destacando el trato personal, la calidad del producto tanto en marcas como en low cost. Así también, los clientes de cada una de las tiendas que realizan sus compras presentan, también, opiniones similares y exhiben en redes su satisfacción con las compras que realizan.

En definitiva, Atico30 se postula como una de las opciones de negocio en fórmula de franquicia más rentables del panorama.

