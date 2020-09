Medigate cierra una ronda de financiación de Serie B de 30 millones de dólares

La financiación se utilizará para acelerar la expansión de Medigate y su liderazgo ofreciendo soluciones de IoT y ciberseguridad para dispositivos médicos Medigate, la empresa líder en IoT y ciberseguridad para dispositivos de la industria sanitaria, anuncia el cierre de una ronda de financiación (Serie B) de 30 millones de dólares, liderada por el inversor tecnológico Partech, reconocido globalmente por su experiencia impulsando el crecimiento de compañías innovadoras y tecnológicas. A los inversores ya existentes, como YL Ventures, U.S. Venture Partners (USVP) y Blumberg Capital, que también han participado en esta ronda, se ha sumado Maor Investments. De esta forma, la compañía lleva captado un total de 50 millones de dólares, incluyendo el capital conseguido en la ronda de financiación de Serie A cerrada en 2019.

Medigate utilizará el capital captado para seguir desarrollando su objetivo de convertirse en la compañía de seguridad y analítica de referencia en el sector médico. A medida que aumenta el volumen y la velocidad de la difusión de los datos generados por IoT y dispositivos médicos, las organizaciones sanitarias expanden sus estrategias digitales con el objetivo de incluir tecnologías como los dispositivos portátiles diseñados para el monitoreo de pacientes o los dispositivos móviles utilizados en los sistemas de telemedicina. Brindarles una solución única e integral no solo ayudará a reforzar la seguridad durante todo el ciclo, sino que proporcionará un análisis que permita impulsar la eficiencia operativa, la eficacia corporativa, la reducción de CapEx y OpEx o mejorar la experiencia del paciente.

“Partech es un reconocido inversor tecnológico; gracias a su apoyo podremos seguir ayudando a las organizaciones sanitarias de todo el mundo a conseguir los niveles de ROI alcanzados en Estados Unidos”, afirma Jonathan Langer, CEO y cofundador de Medigate. “Apreciamos también mucho que otros inversores como YL Ventures, USVP y Blumberg Capital hayan mantenido su confianza en nosotros; y estamos encantados de sumar a Partech y Maor Investments a nuestro equipo en esta nueva etapa de crecimiento que iniciamos”, señala.

Según Gartner, el número de dispositivos conectados alcanzará los 25.000 millones en 2021. Por su parte, Healthcare Informatics Research prevé que, para finales de este año, el 40% de ellos se utilicen en la industria sanitaria para mejorar los resultados de los pacientes. La alta presencia de dispositivos conectados está aumentando drásticamente los desafíos de las organizaciones sanitarias en materia de gestión de dispositivos médicos y de ciberseguridad.

La solución de Medigate asegura la privacidad del paciente al ubicar, identificar y administrar automáticamente el nivel de seguridad de todos los dispositivos conectados a la red, además de impulsar la ingeniería clínica, gracias a datos que nunca antes había sido posible extraer de los dispositivos médicos. Medigate ha basado su crecimiento en demostrar cómo la recogida exhaustiva de datos permite a las organizaciones de todo el mundo la mejora en sus niveles de ROI y el ahorro de costes, ya se trate de los sistemas de salud más grandes o de centros hospitalarios más especializados.

Como prueba del impacto de Medigate en la industria, la compañía ha sido reconocida recientemente como SINET 16 Innovator Award, para el que un panel de expertos de la industria selecciona a las 16 compañías más innovadoras y atractivas de entre más de cien compañías especializadas en servicios de ciberseguridad y tecnologías emergentes. Este reconocimiento se suma a otras menciones recibidas por Medigate a lo largo de 2020: la compañía ha sido nombrada como “Market Leader” según el estudio global New Wave de Forrester; ha sido incluida en la lista “Top 20 IoT Startups to Watch” de Forbes; y ha ganado el premio “Enabling Technology Leadership Award for Medical Devide Security” de Frost and Sullivan.

“El enfoque innovador de Medigate para optimizar el uso de los dispositivos y mantener la seguridad en su gestión brinda a los hospitales la confianza de proteger y gestionar todos los dispositivos conectados a su red", afirma Jean Sini, General Partner de Partech. “Su crecimiento en los últimos dos años es una prueba más de la importancia de salvaguardar el uso de dispositivos conectados y datos a nivel sanitario”, concluye.

Yoav Leitersdorf, managing partner en YL Ventures, destaca: “Medigate está respaldado por un extraordinario equipo que ha superado todas nuestras expectativas. Es un privilegio trabajar con ellos desde que comenzamos nuestra andadura juntos hace tres años. Este ultimo éxito es un reflejo de su visión y empeño de proteger a las organizaciones sanitarias de los ciberataques”.

“La habilidad de Medigate de ofrecer una solución única para la seguridad y la confianza de los profesionales del sector ha contribuido a reforzar su trayectoria de crecimiento”, afirma Jacques Benkoski, partner en USVP. “Estamos emocionados por poder contribuir a su expansión y adopción a nivel global”.

“Desde el principio hemos considerado que el enfoque único que aporta la visión de Medigate, así como su ecosistema de partners, fortalece su posición como la solución de referencia en el sector, algo que se refleja en la rápida adopción que ha tenido por el sistema sanitario y los hospitales de Estados Unidos”, señala Bruce Taragin, Managing Director en Blumberg Capital.

Sobre Medigate

Medigate es la empresa líder en IoT y ciberseguridad para dispositivos de la industria sanitaria, que permite a los proveedores brindar atención segura y conectada. Medigate fusiona el conocimiento y la comprensión del flujo de trabajo médico y la identidad y los protocolos de los dispositivos con la realidad de las amenazas de ciberseguridad actuales. A través de Medigate, las redes hospitalarias pueden operar de forma segura con todos los dispositivos médicos de su red, lo que permite la implementación de dispositivos nuevos para los pacientes, al tiempo que se garantiza la privacidad y la seguridad.

Para obtener más información visitar: https://www.medigate.io/.

Sobre Partech

Partech es una firma de inversión global con oficinas en San Francisco, París, Berlín y Dakar. Reúne capital, experiencia operativa y apoyo estratégico para emprendedores en etapas iniciales de riesgo y de crecimiento en múltiples continentes. Cuenta con una capacidad de inversión de más de 1.300 millones de euros. Estas inversiones oscilan entre 200.000 dólares y 50 millones de dólares, destinados a una amplia gama de tecnologías y negocios para empresas y consumidores, desde software, marcas digitales y servicios, hasta hardware y tecnología avanzada en todas las principales industrias. Las empresas respaldadas por Partech han completado más de 20 ofertas públicas iniciales y más de 50 salidas estratégicas a bolsa por encima de los 100 millones de dólares.

Para obtener más información visitar: partechpartners.com/companies.

Acerca de YL Ventures

YL Ventures financia y apoya a brillantes empresarios tecnológicos israelíes desde sus inicios hasta alcanzar el liderazgo. Con sede en Silicon Valley y oficinas en Tel Aviv, YL Ventures capitaliza 270 millones de dólares y está especializada en ciberseguridad. YL Ventures acelera la evolución de las empresas en bolsa a través del asesoramiento estratégico y la ejecución operativa en Estados Unidos, aprovechando una poderosa red de CISO y líderes de la industria global. La firma incluye grandes adquisiciones de empresas de alto perfil por parte de grandes corporaciones, incluidas Palo Alto Networks, Microsoft, CA y Proofpoint.

Para obtener más información visitar: www.ylventures.com.

Acerca de U.S. Venture Partners

U.S. Venture Partners (USVP) es una firma líder de capital de riesgo de Silicon Valley, que se asocia con emprendedores para transformar sus ideas en empresas que cambian el mundo. El equipo de USVP está formado por ex emprendedores, técnicos, ejecutivos corporativos y profesionales financieros que participan en la estrategia, la escalabilidad, la formación de equipos, el desarrollo de productos y el desarrollo comercial. USVP tiene su sede en Menlo Park, California.

Para obtener más información visitar: www.usvp.com.

Acerca de Blumberg Capital

Blumberg Capital es una firma de capital de riesgo en pleno desarrollo que se asocia con emprendedores apasionados por innovar y construir empresas tecnológicas de éxito. La firma se especializa en liderar rondas de Serie A colaborando con business angels, otras firmas de capital riesgo y socios estratégicos. El equipo de Blumberg Capital es un inversor activo que opera como una extensión de la red de empresarios. Blumberg Capital tiene su sede en San Francisco con miembros del equipo en Tel Aviv y Nueva York.

Para obtener más información visitar www.blumbergcapital.com.

Acerca de Maor Investments

Maor Investments es un fondo de coinversión con sede en Luxemburgo focalizado en empresas de tecnología relacionadas con Israel, que generan ingresos probados. Maor se une a fondos de capital de riesgo de primer nivel e inversores estratégicos para respaldar a prometedores empresarios israelíes en su etapa de crecimiento. Gracias a su amplia red europea, los equipos de Maor sirven como lazo de unión con los principales clientes y socios europeos.

Para obtener más información visitar https://aorinvestments.com/.