Shopify añade Bizum como método de pago de la mano de MONEI

Shopify acaba de llegar a un acuerdo con Bizum de la mano de MONEI para incorporarlo como nuevo método de pago así como en sus conexiones con WooCommerce, Prestashop, Magento, OctoberCMS, Web Widget y vía su pasarela de pago nativa, la cual puede integrarse fácilmente a través de su portal de documentación (https://docs.monei.net) De esta forma, MONEI se convierte en la primera pasarela de pagos en ofrecer Bizum con una experiencia 360 grados integrada dentro de una sola experiencia de pago/checkout. Esto facilita mucho la compra por parte del consumidor, que dispone así de más métodos de pago (no sólo tarjetas y PayPal, sino también Bizum). Además, MONEI permite aplicar reglas para mostrar u ocultar Bizum como forma de pago (como por ejemplo, sólo mostrar Bizum para usuarios de España, o para importes menores a 30€).

De la misma forma, la incorporación de Bizum a MONEI supone una ventaja para los negocios on line, pues reciben la liquidación de inmediato. Cabe destacar también que Bizum no es rechazable (no se puede retroceder, a diferencia de las tarjetas de crédito o Paypal) y que proporciona total seguridad al comercio frente a posibles fraudes.

Este acuerdo se añade a otros recientes firmados por MONEI con otros agentes destacados del sector fintech, para que empresas de toda europa puedan trabajar con grandes plataformas de comercio electrónico como Shopify, WooCommerce, PrestaShop, etc.

Un ejemplo real de integración (de los cientos que ya operan) de Bizum en Shopify es: NAF NAF . En breve se modificará la experiencia de compra de tal forma que Bizum sea independiente de otros métodos de pago.

Algunos datos interesantes sobre Bizum:

La Clave Bizum para compras en comercio electrónico:

Cerca de la mitad de los usuarios de Bizum (en torno a 5 millones) cuentan ya con su Clave Bizum, un código de cuatro dígitos que funciona de forma similar al PIN de una tarjeta y permite pagar en los más de 3.500 comercios asociados. Este código es único, y válido para todas las compras.

Datos actualizados de Bizum:

Bizum supera ya los 10 millones de usuarios y los 165 millones de operaciones desde su lanzamiento en octubre de 2016, con un volumen asociado de 8.000 millones de euros y un valor medio por transacción de 48,5 euros (datos de agosto 2020).

Información sobre Bizum:

Bizum es una solución de pago inmediato, de cuenta a cuenta, a través del móvil, cuyas ventajas para el usuario son: la universalidad, al estar disponible en cualquier Smartphone y sin tener que cambiar de banco, por estar interconectada prácticamente con todos; la comodidad, puesto que no es necesario conocer el número de cuenta del destinatario, sino solo incluir su número de teléfono móvil (o seleccionar su contacto en la agenda del teléfono); la rapidez, dado que en menos de 5 segundos el dinero está en la cuenta del destinatario; y la seguridad y la confianza derivada de contar con el respaldo de la banca española y utilizar sus aplicaciones y medidas de seguridad, sin tener que aportarse datos adicionales.

