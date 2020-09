​¿Dónde comprar CBD en línea? Los beneficios del CBD y los pocos efectos secundarios Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

jueves, 17 de septiembre de 2020, 10:51 h (CET)

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha manifestado en numerosas ocasiones que el cannabidiol (CBD) no cumple con los criterios para considerarlo una sustancia perjudicial para la salud.



Gracias a que este compuesto no requiere de una exhaustiva fiscalización como el tetrahidrocannabinol (THC), en los últimos años, surgió un interés por la creación de este tipo de empresas en España. Desde el 2018, un total de 25 tiendas físicas especializadas en la venta de productos con CBD iniciaron sus operaciones en el país. Actualmente, existen decenas de tiendas en línea como Nordic Oil que distribuyen sus productos a nivel europeo.



El comercio electrónico ha representado una gran oportunidad para este sector. Debido a los constantes debates sobre el consumo de cannabis y productos derivados, el acrónimo CBD dispone de 160 millones de resultados en Google. Esto ha potenciado la probabilidad de que diferentes tiendas online de CBD aparezcan en las búsquedas.



La curiosidad del usuario también es un factor a tener en cuenta. El hecho de que el consumo de CBD sea legal, pero que a su vez provenga del cáñamo, motiva la curiosidad del público. Según los expertos en marketing, parte del atractivo de este producto es que muchos consumidores perciben comprar algo prohibido. Por ello, la mayoría de clientes prefieren comprar en línea y optar por diferentes presentaciones.



Por otra parte, las tiendas online ofrecen muchas ventajas en relación al precio y la variedad de productos. Por ejemplo, Nordic Oil que es una de las empresas líder del mercado de CBD en Europa, vende esta sustancia en diferentes presentaciones: aceite, crema, suplementos y cosméticos. Incluso, cuenta con una línea de CBD para mascotas.



¿Por qué el CBD es tan popular? Para responder a esta pregunta, primero debemos conocer más sobre el sistema endocannabinoide.



El cuerpo humano dispone de un sistema endocannabinoide, el cual participa en la regulación de funciones del organismo, por ejemplo del sueño, el apetito, el dolor y la respuesta del sistema inmunológico.



En base a este proceso, diferentes estudios han demostrado que el CBD ayuda a reducir el dolor crónico, la inflamación e interactuar con los neurotransmisores generando bienestar en el individuo.



Por lo tanto, se afirma que su consumo puede aliviar el dolor y los síntomas relacionados con el cáncer, reducir la ansiedad y depresión, reducir los brotes acné y beneficiar la salud del corazón. Además, los investigadores afirman que puede tener propiedades neuroprotectoras.



¿El CBD tiene efectos secundarios? Generalmente, el CBD se tolera bastante bien y es considerado una sustancia segura. Sin embargo, cada organismo es un mundo. Es posible que cause reacciones adversas en algunas personas. Solo hay tres efectos secundarios que se han observado en los estudios: diarrea, cambios en el apetito y el peso, y fatiga.



Se debe tener en cuenta que el CBD interactúa con otros medicamentos. Por ello, antes de iniciar su consumo, se debe consultar al médico para evitar cualquier interacción potencialmente dañina. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.