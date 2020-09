​Casinos en Línea | Últimas Tecnologías y Mejores Sites Para Apostar en Latam En los casinos en línea muchos juegos son personalizables en lo referente a sonidos, velocidad, visualización, etc Redacción Siglo XXI

jueves, 17 de septiembre de 2020, 10:46 h (CET) Año tras año las empresas encargadas de diseñar y proveer juegos para casinos en línea incorporan nuevos avances tecnológicos. Esto con el fin de actualizar los títulos y mantener el interés de los usuarios, dentro de un mercado muy competitivo.



Ya sea incorporando nuevos juegos o actualizando los existentes con versiones mejoradas, los mejores casinos online de México no cesan de sorprender. El público latinoamericano exige juegos innovadores en cuanto a calidad visual, personalización de la experiencia y recursos para entretener. Últimas tecnologías aplicadas al mundo del iGaming



Cámaras Ultra HD Los juegos con crupier en vivo funcionan mediante video-transmisión en vivo a través de streaming. Esta modalidad tiene varios años en el mercado. Recientemente ha dado un salto de calidad con cámaras Ultra HD 4K y mejores equipos de iluminación para ruleta en línea y otros juegos de casino online. Esto, sumado a mejor calidad auditiva permite aumentar la sensación de realismo en la experiencia.



Regulación del tiempo de juego Esta opción sigue lineamientos internacionales en pro de jugar casino online responsablemente. Cada vez más casinos en línea permiten configurar la cantidad de horas o minutos que el usuario pasa al día en el sitio. De esta forma los contribuyen a evitar la adicción y otras conductas negativas de sus clientes.



Softwares intuitivos En los casinos en línea muchos juegos son personalizables en lo referente a sonidos, velocidad, visualización, etc. Sin embargo, el software de juegos nuevos está diseñado para adaptarse automáticamente a los gustos del usuario. Tomando en cuenta experiencias pasadas del cliente y con la aplicación de inteligencia artificial. De tal forma que, al jugar casino en línea, se ofrece a cada quien una vivencia adaptada a sus preferencias.



Interacción con otros jugadores Posibilidad que surge gracias al interés por hacer de los casinos en línea lugares entretenidos y realistas. Se hace realidad mediante chats, en las mesas de casino en vivo y en las comunidades que se crean a través de los juegos con botes progresivos. Sumado a ello se encuentra la pronta implementación de realidad virtual para los juegos de casino en línea. Este paso se encuentra cada vez más cerca.



Adaptabilidad a dispositivos móviles Jugar en casinos en línea desde el móvil parece ser la norma a seguir para operadores y desarrolladores de software. En este sentido se ha mejorado la visualización y funcionalidad en todo tipo de pantallas. De modo que se obtenga todo el detalle al jugar la ruleta.



Mejores Casinos en línea para Apostar en Latam | Top 4 Pinnacle Casino Cuenta con más de dos décadas online como casa de apuestas y casino. Está autorizado por eCOGRA y Curazao eGaming. Compila más de 800 tragamonedas y juegos de casino. Sus bonos y promociones incluyen giros gratis, torneos en diferentes juegos y sorteos mensuales. Ofrece: - Juegos en vivo con cámaras HD. - Deportes virtuales y juegos intuitivos.



Platinum Play Fundado en 2004, en la actualidad ofrece más de 700 juegos novedosos. Forma parte del grupo Fortune Lounge, gestionado por Digimedia Limited, con licencia de MGA y sello de eCOGRA. El bono de bienvenida puede sumar hasta 800$, duplicando el monto de los 3 primeros depósitos con rollover de x70. El usuario de Platinum Play puede disfrutar de: - Regulación de tiempo para juego responsable, incluyendo autoexclusión. - Interacción con el crupier y otros usuarios en live casino.



Bodog Casino Es un casino en línea dinero real con 25 años de trayectoria con licencia de Curazao. El bono de nuevo usuario puede llegar a sumar 1300$ tras los tres primeros depósitos, con rollover de x30. Se puede acceder a juegos con: - Tecnología streamig de vanguardia. - Adaptable a dispositivos móviles.



Europa Casino Operativo desde 2003 con licencia de la MGA, gestionado por Universe Entertaiment Services Malta Limited. El bono de bienvenida dobla los depósitos del cliente de hasta 100$ por todo un año. En total se pueden ganar hasta 2400$ de bono. Varios de sus más de 400 juegos incluyen: - Excelente adaptabilidad a dispositivos móviles. - Juegos intuitivos en salas con crupier en vivo.

