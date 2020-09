La demanda de vehículos no contaminantes de segunda mano ha aumentado hasta un 111% El mercado de compraventa constata que los españoles quieren evitar coger el transporte público y apuestan más por el transporte privado Redacción Siglo XXI

jueves, 17 de septiembre de 2020, 10:09 h (CET) Con la situación derivada de la crisis sanitaria, ha aumentado el interés de los españoles por medios de transporte privados, probablemente debido al riesgo de contagio en el transporte público. En el mercado de segunda mano, la demanda de coches, motos, bicicletas y patinetes aumentó un 31% interanual tras el confinamiento y un 50% de cara a la vuelta al trabajo, según un análisis elaborado por Milanuncios, la plataforma con más experiencia del mercado de segunda mano, con motivo de la Semana Europea de la Movilidad 2020 que se celebra entre el 16 y el 22 de septiembre.



No obstante, este año se aprecia otra tendencia clara: el aumento de la demanda de vehículos no contaminantes y de bajas emisiones. Concretamente, en el mercado de segunda mano se ha registrado un incremento de un 111% en la búsqueda de este tipo de vehículos (coches híbridos, motos eléctricas, bicicletas y patinetes eléctricos) en los tres meses posteriores al fin del confinamiento y de un 57% en el mes previo a la vuelta a la rutina tras las vacaciones de verano.



El aumento de esta categoría de vehículos “verdes” aumenta gracias especialmente al incremento de la demanda de las bicicletas. Concretamente, ha sido el medio de transporte más demandado con más de 44.000 búsquedas a la semana en la plataforma de segunda mano tras el fin del confinamiento (un incremento de un 137% interanual) y más de 30.000 con la llegada de septiembre (aumento de un 72%). Otros vehículos no contaminantes cuya demanda ha aumentado de forma notable con el inicio del nuevo curso han sido los coches híbridos (29% más) y los patinetes eléctricos (2%).



No obstante, los vehículos de combustibles fósiles también han tenido su espacio en el mercado de segunda mano y es que durante las semanas posteriores al confinamiento se incrementaron las búsquedas de coches y motos un 5 % y 12 %, respectivamente. Con la vuelta a la rutina los porcentajes de búsquedas aumentan un 59 % y un 33 % con respecto al mismo periodo del año pasado.



Esta tendencia hacia una movilidad privada también se ha apreciado en la oferta de vehículos. Durante las semanas posteriores al confinamiento los anuncios publicados, incluyendo los de combustibles fósiles, han descendido un 10%. De este modo, los españoles querían conservar sus vehículos para poder moverse evitando el transporte público. En lo que respecta a estas últimas cuatro semanas, con la vuelta al trabajo el sector se ha reactivado y está prácticamente en los niveles habituales, con tan solo un -1% respecto al año pasado.



En cambio esta tendencia cambia si nos fijamos únicamente en vehículos no contaminantes. Tras el confinamiento se incrementaron los anuncios de coches eléctricos un 20 %, de bicicletas un 16 % y de coches híbridos un 10 % con respecto al mismo periodo del año anterior. En el mes previo al inicio del nuevo curso, los coches híbridos han sido los que han experimentado un mayor aumento en la oferta, con un 32% interanual, seguidos por los coches eléctricos (8%) y las motos eléctricas (3%).



"Los datos de oferta y demanda de vehículos en Milanuncios de este año arrojan datos muy interesantes. Por un lado, demuestran que los españoles han aumentado su interés en los vehículos privados, probablemente para exponerse menos a un posible contagio", declara Magalí Rey, portavoz de Milanuncios. "Sin embargo, no menos interesante es ver cómo este cambio de tendencia va acompañado de un compromiso con el medio ambiente y un interés mucho mayor en los medios no contaminantes y de bajas emisiones. Aunque los vehículos de combustibles fósiles siguen teniendo una presencia importante en el mercado de segunda mano, cada vez más los españoles quieren ver un cambio en cómo nos desplazamos por las ciudades".

