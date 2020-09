Netflix presenta el tráiler de Emily in Paris

Netflix ha desvelado hoy el tráiler oficial de Emily in Paris, su nueva comedia romántica original creada por Darren Star (Younger, Sexo en Nueva York) y protagonizada por Lily Collins (La excepción a la regla, Hasta los huesos). Esta nueva serie original contará con 10 episodios y llegará a Netflix el 2 de octubre.



Completan el reparto, Ashley Park (Chicas Malas en Broadway, Historias de San Francisco), Philippine Leroy Beaulieu (Call My Agent), Lucas Bravo (Smart Ass), Samuel Arnold (Antony & Cleopatra), Camille Razat (15:17 Tren a París) y Bruno Gouery (Doc Martin), con Kate Walsh (The Umbrella Academy), William Abadie (Resident Evil: La extinción) y Arnaud Viard (París, Clara y yo).



Esta nueva ficción cuenta la historia de Emily (Lily Collins), una joven ejecutiva de Chicago, que consigue el trabajo de sus sueños cuando su empresa compra una compañía francesa y le ofrecen irse a trabajar a París para encargarse de modernizar la estrategia de redes sociales de esta nueva firma. La vida de Emily en París estará llena de excitantes aventuras y retos mientras lucha por ganarse a sus compañeros de trabajo, hacer amigos y probar suerte en el amor.



Emily in Paris es una producción de Darren Star Productions, Jax Media y MTV Studios. Tony Hernández y Lilly Burns, de Jax Media, y Andrew Fleming actúan como productores ejecutivos junto a Darren Star. La dirección corre a cargo de Zoe Cassavetes, Andrew Fleming y Peter Lauer y Patricia Field, colaboradora habitual de Star, actúa como consultora en el diseño de vestuario junto a Marylin Fitoussi.