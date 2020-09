7 áreas tecnológicas para salir inmunes de la crisis de la Covid-19 y convertirse en decatleta tecnológico Comunicae

miércoles, 16 de septiembre de 2020, 17:25 h (CET) Los expertos de KeepCoding, el centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología, señalan el Big Data, Machine Learning, IA, DevOps, Ciberseguridad, Bitcoin & Blockchain y el desarrollo de software en entorno web y mobile como tecnologías clave para la transformación digital y supervivencia de las empresas. La escasez de talentos en estas áreas ha llevado a KeepCoding a la creación del Máster en Tecnologías Exponenciales de la Computación ¿Existen empresas que se han visto beneficiadas en esta crisis sanitaria? La respuesta es sí. Compañías como Netflix, Zoom o Amazon han disparado sus ventas y acciones. Como toda crisis, la del coronavirus traerá destrucción y oportunidad a partes iguales.

Los sectores económicos más afectados por una crisis sanitaria, que ya también es económica, están siendo el turismo, la restauración, los comercios a pie de calle, la formación presencial, el cine, los eventos culturales… En definitiva, todo aquello que implique grandes concentraciones de personas y contacto físico, algo que va mucho más allá de ser o no una industria más o menos tradicional.

Sin embargo, algunos sectores y empresas sí están saliendo bien parados e incluso reforzados. Y no se trata de algo temporal. Este éxito responde al empleo de tecnologías y formas de trabajo que llevaban años imponiéndose y que en esta era de la Covid-19 han cogido un mayor impulso, como es el caso del ecommerce, el teletrabajo, la inteligencia artificial, la automatización, el health-tech o el cloud computing, entre otros.

Desde KeepCoding, el centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología, han analizado las principales áreas tecnológicas que marcarán la supervivencia de las empresas y que les permitirá salir si no inmunes, si fortalecidas de esta pandemia, como ya ocurrió con la crisis de 2008. Entre ellas se encuentran:

1. Big Data

Desde hace años, analizar e interpretar los datos es uno de los principales factores de éxito de cualquier estrategia empresarial. Las decisiones ya no se basan en la experiencia. Una buena gestión de datos ayuda a tomar mejores decisiones empresariales y aumenta la competitividad, sobre todo en momentos de incertidumbre como el actual.

Así, la incorporación de la tecnología al análisis de datos permite transformar los negocios y minimizar el riesgo, aportando volumen, velocidad, variedad, veracidad y valor. De hecho, solo en 2019, la tecnología Big Data movió en España un volumen de negocio de más de 250 millones de euros. Este volumen se traduce también en una importante demanda de perfiles expertos en esta área, como Analista de Datos, Chief Data Officer, Desarrollador o Ingeniero Big Data, entre otros. Profesionales que proliferan en todos los sectores, especialmente en Marketing, Salud, Turismo o Finanzas y cuya demanda crece exponencialmente. Según un informe de la Comisión Europea, para 2025 se estiman que habrá más de 13 millones de empleos relacionados con esta tecnología en el conjunto del continente.

2. Machine Learning

Contar con un algoritmo que revise datos e información de interés para un negocio y poder predecir comportamientos futuros es otra de las grandes ventajas que contribuyen al éxito de una empresa. ¿La razón? Permite tener una actitud de negocio proactiva, ir por delante y no esperar a reaccionar cuando ya es demasiado tarde.

Las herramientas tecnológicas de Machine Learning ayudan a anticiparse a posibles crisis o malos momentos y tomar medidas antes de que éstos se produzcan. Es aplicable a sectores muy diversos, que van desde la publicidad online al e-commerce, pasando por la detección de fraudes financieros, la gestión del talento y productividad de los equipos de trabajo, la selección de clientes potenciales, la previsión del tráfico o en procesos de fabricación de muy diversa índole, entre otras muchas aplicaciones.

3. Inteligencia Artificial

La IA permite emular el intelecto humano mediante tecnologías que minimizan las posibilidades de error, aportan precisión, predicen resultados futuros o ayudan en procesos automáticos. Un sinfín de aplicaciones ya instaladas en el día a día y que en el ámbito empresarial ayudan a mejorar con creces su competitividad, realizar nuevas prácticas laborales e innovar.

Sin embargo, en España la IA tiene todavía un largo camino por recorrer, sobre todo en el ámbito empresarial. Según el estudio ‘Índice de Competitividad por el Talento Global’, realizado por Addeco Group Institute en el marco del GTCI, España ocupa el puesto 54 de un ranking de 132 países en inversión en tecnología emergente.

Se estima que la UE invertirá en IA entre 2021 y 2027 más de 100.000 millones de euros procedentes de fuentes públicas y privadas, un presupuesto menos ambicioso al de Asia o Norteamérica. El continente europeo tiene todo un reto por delante si quiere convertirse en líder en innovación y transformación tecnológica, en el que la adopción de la IA por el tejido empresarial ya existente será clave.

4. DevOps

Cada vez más, pequeñas y grandes empresas adoptan en sus organizaciones sistemas DevOps que permiten la estandarización del stack tecnológico, la automatización de procesos y el incremento de la cantidad y calidad de las entregas a cliente.

Esta metodología de desarrollo de software en el ecosistema empresarial mueve al año una amplia oferta laboral que, en muchas ocasiones, no se llega a cubrir por falta de profesionales expertos en esta área, con retribuciones salariales altas debido a esta escasez.

5. Ciberseguridad

Los ciberataques constituyen uno de los principales enemigos de las empresas españolas, desde pymes, a grandes corporaciones, que los han sufrido recientemente. Una práctica que se acrecienta con la modalidad de teletrabajo, que ha impuesto a marchas forzadas la Covid-19 y que muchas empresas han implementado sin estar preparadas, a lo que habría que sumar la entrada plena de la tecnología 5G en nuestro país.

Garantizar la total seguridad de los sistemas informáticos se ha convertido en el gran reto de cualquier empresa para frenar esta tendencia de ciberdelitos y mantener a salvo sus datos y confidencialidad. Únicamente las empresas que miren por su seguridad en el ámbito digital tendrán garantizada su supervivencia, pues según el informe de Cibercriminalidad en 2019 del Ministerio del Interior, en ese periodo se denunciaron más de 200.00 ciberdelitos, un 35,8% más que en 2018. De hecho, ya supone el segundo delito más común tras los hurtos.

6. Desarrollo de software

Aquellas empresas que cuenten en sus equipos con profesionales expertos en desarrollo de software, tanto web como mobile, estarán apostando por un proceso de transformación digital constante en sus sistemas para poder sobrevivir y tener razón de ser en el mercado global actual. La tecnología avanza a pasos agigantados y es clave contar con una interfaz web y aplicaciones móviles atractivas y amigables para los usuarios.

7. Bitcoin & Blockchain

¿Cómo se plantea el futuro del dinero en la Era de Internet? El dinero digital es un nuevo activo financiero y entender la tecnología que lo hace posible es clave para liderar estos negocios.

A pesar de tratarse de sectores sin paro, la falta del talento tecnológico necesario es una constante en el mercado laboral español y europeo. De hecho, en nuestro continente, en la última década ha aumentado un 41,3% las ofertas dirigidas a perfiles relacionados con la tecnología, frente al 3,4% del crecimiento del empleo a nivel global, según el informe Digital Talent Overview 2020.

Además, la Comisión Europea, vaticinaba este año, antes de que la crisis sanitaria influyese en todas las previsiones, dificultades para contratar expertos TIC, con unas 750.000 vacantes sin cubrir en este ámbito y 900.000 en programación. Profesionales con un salario medio por encima de los 35.000 euros.

Con el objetivo de paliar la falta de profesionales expertos en las áreas tecnológicas fundamentales para la supervivencia y el éxito empresarial, KeepCoding, el centro de formación de alto rendimiento en programación y tecnología, pone en marcha un innovador sistema de aprendizaje que permitirá la adquisición de un conocimiento amplio y global de todas estas áreas; el primero a nivel mundial que reúne, en un solo programa, el conocimiento en las tecnologías líderes en el mercado.

Un máster en tecnologías de la computación moderna para decatletas tecnológicos

El Máster en Tecnologías Exponenciales de la Computación es un programa pionero en el mundo que tiene por objetivo ofrecer una alternativa real de formación en tecnología, post universitaria o en sustitución de la misma, diseñado para dar respuesta a la necesidad de la sociedad sobre en qué ámbitos y habilidades formarse o las dudas de algunos padres sobre cuál es la formación ideal para sus hijos para estar preparados para los empleos del futuro.

Puesto en marcha por KeepCoding, con la colaboración de un ‘board of advisors’ compuesto por expertos de Silicon Valley y de España en cada una de las tecnologías clave, este proyecto de formación busca crear el equivalente tecnológico de un decatleta: un atleta de élite que domine los diez principales deportes olímpicos; pero, en este caso, focalizado en la tecnología.

Con este programa de formación, los profesionales podrán adquirir, desde cero, sin necesidad de conocimientos previos en programación y de forma escalonada, conocimientos en áreas tecnológicas como Big Data, Machine Learning, Devops, desarrollo de software web y mobile, IA, Ciberseguridad o Bitcoin y criptomonedas en un plazo récord de dos años. Un aprendizaje tecnológico que sumará también la formación en soft skills.

Este máster permitirá así introducir en el mercado laboral perfiles profesionales expertos en las tecnologías más demandadas, con visión y capacidad de destreza en cada una de ellas. Se trata de la primera formación que reúne en un único programa el aprendizaje de las tecnologías líderes, con el objetivo de crear una nueva especialidad de profesionales con conocimientos en el conjunto global de las capacidades tecnológicas más punteras. Una nueva especialización profesional que permitirá crear perfiles para cubrir ofertas laborales, con buenas opciones salariales, que en numerosas ocasiones no llegan a ocuparse por falta de capacitación y talento.

Otra de las principales novedades de este un programa de formación en tecnología es el tiempo de formación, ya que posibilita adquirir en un máximo de dos años un completo aprendizaje que, mediante otros métodos de enseñanza tradicional -como el universitario-, se tardaría una media de 5-7 años. Asimismo, para iniciar la formación no es necesario tener previamente conocimientos en el área tecnológica.

El máster se impartirá en un formato de formación mixta -en remoto y presencial-, con una metodología práctica denominada études. Se trata de proyectos de software amplios, que implican varias áreas del conocimiento y que se deben realizar en equipo de manera periódica para evaluar el trabajo práctico individual de cada alumno.

Según Adriana Botelho, CEO de KeepCoding, “la idea de esta completa formación ya la teníamos desde hace un par de años, pero la decisión de llevarla a cabo ahora se debe a mi inquietud personal, compartida con mi socio, sobre la formación de nuestros propios hijos en estos tiempos tan cambiantes, sobre todo ahora en plena pandemia. Queremos ofrecer una formación actual, con vigencia profesional ahora y en los próximos 10-15 años, en un sector donde el paro brilla por su ausencia y existen oportunidades laborales bien remuneradas, mediante una metodología que permita la flexibilidad tanto espacial como temporal y que sea 100% práctica”.

