Altrient Internacional lanza la campaña #CFORYOURSELF

Con la crisis ocasionada por la pandemia ha aumentado la preocupación por mantener un sistema inmune en buen estado y la vitamina C está en el centro de atención como nunca antes. #CFORYOURSELF es una campaña internacional que invita a protegerse con todas las herramientas al alcance. Altrient, la marca de suplementos pionera en utilizar tecnología liposomal, presenta #CFORYOURSELF para crear conciencia y profundizar en los beneficios de la Vitamina C Altrient ha reunido a expertos de los mundos de la salud, la belleza, la aptitud física y el bienestar para ayudar a aumentar la conciencia sobre los múltiples beneficios de la vitamina C:

La vitamina C es una vitamina hidrosoluble presente en frutas y verduras. También está disponible en forma de suplementos y en muchas ocasiones se utiliza como conservante en alimentos. Los seres humanos a diferencia de muchos animales no son capaces de sintetizar la vitamina C en el cuerpo, por ello, existe la necesidad de obtener fuentes dietéticas de esta vitamina.

Para obtener la cantidad de vitamina C que el cuerpo necesita a través de la dieta, sería necesario ingerir un aproximado de 1.400 naranjas al día. Es por esto que los suplementos son una buena opción, sin embargo, los suplementos convencionales por vía oral se enfrentan a los jugos gástricos del sistema digestivo y a las filtraciones de los riñones y por ello su absorción es casi nula. Gracias a su tecnología de encapsulación liposomal (TEL), la vitamina C de Altrient es capaz de llegar donde más se necesita, las células.

Altrient C es una de las pocas marcas de vitamina C liposomal disponibles en el país capaces de ofrecer 10 veces más biodisponibilidad que los suplementos estándar por vía oral.

¿Qué significa esto? ¡Que el 98% se absorbe y pasa al torrente sanguíneo de forma inmediata!

Estos son algunos de los grandes beneficios de la vitamina C:

- Mejora la calidad del esperma

- Reduce el dolor muscular derivado de la práctica de ejercicio físico

- Participa en la salud del corazón

- Potencia la producción de colágeno

- Aumenta la función cognitiva

- Reduce la incidencia de cataratas

- Ayuda a prevenir la gota mediante la reducción del ácido úrico

- Está relacionada con la prevención de la diabetes

- Ayuda al cuerpo a adaptarse al estrés

- Elimina los químicos dañinos

Y además…

Combate la fatiga: la producción de energía depende en gran medida de diversas vitaminas y minerales, en especial la vitamina C, que es un cofactor esencial en el proceso metabólico que produce energía a partir de la glucosa. También es esencial para la absorción de hierro, que se necesita para llevar oxígeno a las células y así producir energía. Un nivel bajo de hierro suele causar cansancio.

Alegra el día: las personas con depresión no deberían subestimar los poderes de la vitamina C. Se encuentra en altas concentraciones en el cerebro y tiene un papel muy importante en la síntesis de norepinefrina y dopamina, dos neurotransmisores necesarios para la regulación del estado de ánimo. Los estudios han demostrado la relación entre niveles bajos de vitamina C y depresión.

No deben pasarse por alto los destacados beneficios para la salud de la vitamina C, así que realice una ingesta diaria, y no una vez al año.

Altrient Vitamina C: contribuye al normal funcionamiento del sistema inmunitario y a una normal formación de colágeno para el funcionamiento adecuado de la piel, los vasos sanguíneos, los huesos, cartílagos, encías y dientes. Contribuye al normal funcionamiento del sistema nervioso, a combatir el cansancio y la fatiga y a proteger las células contra el estrés oxidativo.

PVP 47,99 euros/caja

Acerca de Altrient

Altrient es la primera marca de suplementos de salud y belleza liposomales altamente avanzados que emplean un nuevo y revolucionario método para maximizar la absorción de vitaminas, nutrientes y compuestos bioactivos. El proceso patentado de Altrient solamente utiliza los mejores ingredientes para elaborar los suplementos liposomales más perfectos y puros del mundo. Altrient es fabricado por los reconocidos laboratorios de LivOn Labs.

La vanguardista Tecnología de Encapsulación Liposomal (TEL) de Altrient protege a los nutrientes de los ácidos estomacales, garantizando así una llegada segura al intestino delgado, desde donde se incorporan al torrente sanguíneo.

Alrededor de 3/4 de los suplementos contenidos en la mayoría de pastillas y polvos del mercado se destruyen a su paso por el sistema digestivo y nunca alcanzan el torrente sanguíneo. Los suplementos liposomales pueden alcanzar 10 veces más biodisponibilidad, por lo que aporta muchos más beneficios.

La marca ha sido galardonada con premios de las ferias y convenciones de salud y belleza internacionales más importantes.

Muchas celebrities internacionales como Gwyneth Paltrow, Justin Bieber, Suki Waterhouse o Kourtney Kardashian entre otros… y expertos en salud de todo el mundo toman y recomiendan Altrient.

https://www.iodonna.it/bellezza/viso-e-corpo/2019/11/29/kris-jenner-kourtney-kardashian-e-il-segreto-per-non-ammalarsi-in-aereo/

https://www.vogue.it/bellezza/article/vitamina-c-benefici-salute-integratori-raffreddore-pelle-altrient

Hay diferentes gamas en función de las necesidades de cada persona que, además, pueden combinarse para multiplicar los beneficios. Altrient tiene una gama liposomal cuidadosamente desarrollada, que incluye Altrient Liposomal Setria Glutatión y que utilizan pro-atletas, y Altrient B vitamina y complejo mineral son patrocinadores de IRONMAN.

De venta en: abundanceandhealth.es

MediaKit