Vuelta al cole: Qustodio analiza las 10 apps educativas más utilizadas por los menores españoles

miércoles, 16 de septiembre de 2020, 17:36 h (CET) A nivel global, el uso de aplicaciones educativas creció un 105% solo en marzo El uso de apps en el ámbito escolar es un hecho que ya pocos se cuestionan. La nueva realidad social que ha traído consigo la pandemia ha modificado la forma de comunicarse, relacionarse, aprender y enseñar dentro y fuera de clase. El sistema educativo se encuentra en plena transformación hacia un modelo aún más digital para poder dar respuesta al nuevo concepto de aula. Las necesidades por parte de los centros, padres, madres y alumnado han supuesto un gran crecimiento en la descarga y el uso de aplicaciones educativas. De hecho, el uso de este tipo de apps aumentó sólo en marzo un 105%.

A pesar de que el uso de las aplicaciones educativas disminuyó durante el verano, en general, el uso de las apps en España ha aumentado un 25% con respecto a septiembre del pasado año. Se prevé que el nuevo curso escolar, que será gran parte en línea, marcará un aumento significativo en el uso de estas aplicaciones. Qustodio, plataforma de seguridad y bienestar digital para familias, han analizado cuáles son las apps educativas más utilizadas en estos momentos por los menores españoles y han realizado un Top 10 explicando en qué consisten cada una de ellas y cómo les ayudarán a resolver problemas matemáticos, aprender idiomas y organizarse mejor las tareas:

TOP 10 apps educativas más usadas de los menores españoles

- Smartick. es un método online de aprendizaje basado en la más avanzada inteligencia artificial, que permite conocer el perfil y velocidad de aprendizaje de cada niño y con ello diseñar un plan de estudios a su medida, adaptando el contenido en tiempo real a su comportamiento. Sus pilares son las sesiones cortas diarias (15 minutos), concentración máxima, contenido individualizado y personalizado y feedback inmediato.

- Duolingo. Con opciones para aprender más de 20 idiomas, esta aplicación permite crear lecciones educativas personalizadas para cada estudiante. Además, en la opción para escuelas, los profesores pueden acceder a la información y el progreso de los alumnos.

- Google Classroom. Se trata de un servicio web que forma parte del paquete de G Suite for Education, que incluye Gmail y Google Calendar. Ayuda a organizar los deberes e incrementar el aprovechamiento de las clases. En el estudio realizado por Qustodio en mayo sobre ‘Apps y nativos digitales: la nueva normalidad’, Google Classroom se situaba en el 1º puesto en España, con un importante crecimiento y no es de extrañar que a finales de septiembre, con el desarrollo del curso escolar, vuelva a ocuparlo.

- Photomath. Aprender matemáticas o solucionar los problemas. Esta herramienta permite leer y resolver problemas matemáticos de forma inmediata utilizando solo la cámara del móvil. Existe una preocupación por esta opción ya que los estudiantes podrían usarla para hacer “trampas”. Aún así, los profesores están convencidos de que puede ayudar a los alumnos cuando no consiguen resolver y entender un problema matemático.

- Bible app for kids. Disponible en más de 60 idiomas, ofrece la posibilidad de conocer y entender la biblia mediante texto, audio y video. Esta aplicación religiosa de carácter educativo, se encuentra en una posición muy alta en el Top 10 de España en comparación con otros países como Francia, Reino Unido o Estados Unidos, donde se sitúa en el Top 20.

- Kahoot! Plataforma gratuita para crear cuestionarios, tanto de entretenimiento como educativos. Usado en las aulas, ayuda al alumno a aprender y reforzar ese aprendizaje en forma de concurso.

- U-Dictionary. Diccionario en línea en más de 12 lenguas internacionales.

- Khan academy. Organización sin ánimo de lucro que ofrece educación gratuita de primer nivel. Es un sistema de educación personalizado en el que las diferentes materias se van adaptando a cada alumno, lo que permite que los profesores puedan entender el progreso individual.

- Wordreference Dictionary. Diccionario online que permite traducir en varios idiomas. Uno de los puntos más positivos de esta app es que te muestra las palabras en distintos textos para que puedas entender el uso y el significado en diferentes contextos.

- BlinkLearning. Plataforma digital que permite a las editoriales adaptar su contenido y libros para que los alumnos puedan acceder a ellos de manera online. Es una herramienta que ayuda a los profesores a poder gestionar las clases. BlinkLearning es una aplicación apoyada por el Ministro de Industria, Energía y Turismo de España.

