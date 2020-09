Grupo Especta ofrece los 5 consejos básicos para prepararse antes de una reforma general Comunicae

miércoles, 16 de septiembre de 2020, 17:11 h (CET) Una reforma general supone darle una nueva imagen a todas las estancias del hogar o el local en el que se va a trabajar, por lo que es conveniente meditar a fondo qué es lo que se quiere modificar y qué mantener, por lo que Grupo Especta ofrece los principales consejos para acertar y agilizar en este proceso Acometer una reforma general es un paso muy importante y ante el cual se deben valorar todos los aspectos que intervienen en ella.

Grupo Especta, a través de su amplia experiencia en el sector de la construcción, sugiere las mejores medidas para que todo este proceso llegue a buen puerto, con los resultados esperados por las personas interesadas en este trabajo.

Cumplir con estas premisas es fundamental para prevenir errores o problemas que puedan surgir en medio del trabajo de los operarios.

5 consejos esenciales para afrontar una reforma general

Esta compañía expone las 5 medidas más importantes a tener en cuenta antes de iniciar un proceso de reforma general, ya sea en un domicilio o en un local comercial:

- ¿De verdad es necesario? Incluso habiendo decidido ya acometer este trabajo completo, es importante replantearse si se necesita de verdad una reforma general o, quizás, con alguna obra concreta basta.

- Elegir la mejor empresa del sector: la experiencia es un grado y esto es aún más importante en el sector de la construcción, más allá de un precio asequible. Por ello, no es conveniente recurrir ciegamente a aquella opción que establezca el coste más asequible, ya que ello puede esconder malas praxis o materiales de poca calidad.

- Contratos, permisos y licencias: este es otro de los pasos esenciales antes de acometer una reforma general, ya que carecer de esta documentación podría suponer un problema para el correcto desarrollo del trabajo.

- Distribución de los espacios: normalmente, a través de las reformas generales, se procura una readaptación de las estancias por completo y no solo del mobiliario, abarcando iluminación, enchufes, tomas de grifería, el lugar del plato de ducha o de la bañera, etc.

- Paciencia: aunque se haya dejado para el final, no es el consejo menos importante, ya que los que solicitan a una empresa de construcción este trabajo deben armarse de paciencia para no caer en la desesperación y frustración propia de este tipo de procedimientos.

Grupo Especta es una de las compañías de referencia por su gestión integral de actividades económicas que abarcan la ampliación, rehabilitación y adecuación de todo tipo de infraestructuras.

