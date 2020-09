Opinno desembarca en Italia a través de la adquisición de la consultora de innovación Tree Comunicae

miércoles, 16 de septiembre de 2020, 17:16 h (CET) La firma global de innovación fundada por Pedro Moneo en Silicon Valley en 2008 adquiere la firma fundada por Antonio Perdichizzi en Italia en 2011, reforzando su presencia en Europa y aportando su conocimiento y know how al resto de mercados europeos. Con esta operación Opinno consolida un grupo de más de 230 empleados, con 12 oficinas, presencia en 7 países y una facturación superior a 16 millones de euros. Opinno es un socio activo de empresas líderes globales como Microsoft, Salesforce, Workday y AWS. Pedro Moneo, CEO de la firma global de innovación Opinno, ha anunciado hoy que reforzará su presencia en Europa mediante la adquisición de la compañía de innovación italiana Tree, fundada por el empresario italiano Antonio Perdichizzi en 2011. Con una facturación de 1,9 millones de euros en 2019, Tree está especializada en la innovación abierta, la construcción de ecosistemas y la educación digital. Entre sus clientes se encuentran las compañías con mayor volumen y facturación de Italia. Actualmente, Tree tiene 30 empleados y oficinas en Milán, Roma y Catania.

"Esta operación refuerza la capacidad de Opinno para desarrollar servicios de consultoría en innovación abierta en Europa y América Latina, específicamente expandiendo nuestro conocimiento diferencial en innovación y transformación digital a través de los mercados europeos", apunta Pedro Moneo. "Con este nuevo paso estamos uniendo las habilidades y el talento de Opinno y Tree, conectando nuestro equipo y talento global con Italia y convirtiéndonos en uno de los puntos de referencia para la innovación en Europa, con proyectos significativos en sectores primarios de la economía europea. Estamos muy ilusionados de comenzar este camino en un país líder en innovación y diseño y una de las grandes potencias económicas mundiales".

“Esta operación demuestra que hay una forma europea – yo diría que una forma mediterránea – de innovación abierta. Conectar Tree e Italia a una realidad amplia y estructurada como la de Opinno significa continuar por este camino de crecimiento continuo, de acompañamiento paso a paso, para ayudar a las empresas de nuestros territorios a innovar y cambiar, preservando y enriqueciendo experiencia, conocimiento y excelencia”, comenta Antonio Perdichizzi, fundador de Tree.

Con su llegada a Italia a través de Tree, Opinno pasa a contar desde hoy con más de 230 empleados, 12 oficinas y proyectos en más de 20 países y una facturación superior a los 16 millones de euros, convirtiéndose en una referencia global en innovación y trasformación digital. Entre sus principales clientes se encuentran varias de las empresas de Fortune500.

Acerca de Opinno

Opinno es una empresa de innovación global nacida en Silicon Valley en 2008 que transforma las organizaciones mediante el uso de metodologías innovadoras ideadas por los empresarios. Con más de 230 empleados y oficinas en 7 países (España, Italia, Estados Unidos, México, Ecuador, Argentina y Colombia), Opinno es una consultora líder en innovación. Nos especializamos en el diseño de estrategias digitales y de innovación, transformación cultural/corporativa y nuevas formas de trabajo a través de modelos ágiles y colaborativos. Nuestros servicios incluyen el diseño de productos y servicios digitales, reskilling digital de la fuerza de trabajo, la creación de prototipos y el diseño e implementación de estrategias de innovación abierta. Opinno ha consolidado un ecosistema que incluye expertos en innovación y tecnología de todo el mundo y también es un socio activo de empresas líderes globales como Microsoft, Salesforce, Workday y AWS. Opinno es además socio de MIT Technology Review, brazo editorial del Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Acerca de Tree

Tree es una empresa especializada en ofrecer soluciones innovadoras de negocio a grandes empresas, PYMES, start-ups e instituciones. Con "Tree school", ofrece formación en cursos innovadores para jóvenes talentos, como codificación, data science, marketing digital. Proporciona una serie de servicios integrados, como aceleradores de negocios, contenidos educativos orientados a los negocios, hackathon, tutoría y orientación para empresas y start-ups, creación de redes que facilitan la innovación abierta entre empresas, PYMES y ecosistemas de innovación nacionales e internacionales. Entre sus clientes, Tree cuenta con algunos de los actores más importantes del sector de la innovación en Italia.

