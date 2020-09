ADE continúa siendo la carrera más demandada y la que más crece, seguida de las ingenierías Industrial e Informática, según Adecco Comunicae

miércoles, 16 de septiembre de 2020, 16:55 h (CET) Los titulados universitarios siguen siendo los candidatos más demandados por las empresas en sus ofertas de empleo. Durante el último año, el 38,8% de las ofertas ha recogido entre sus requisitos que el candidato cuente, como mínimo, con una titulación universitaria. Este dato supone un leve incremento de 0,3 puntos porcentuales con respecto al ejercicio anterior La semana pasada, los alumnos españoles realizaron las pruebas de acceso a la universidad en las distintas autonomías españolas y durante estos días conocerán sus calificaciones a la conocida prueba EVAU. Un examen que les dará la oportunidad de decidir qué titulación estudiar en los próximos años. Esta es una decisión que no siempre es sencilla pues muchos son los factores que pueden influir en ella: vocación, salidas profesionales, perspectivas de futuro…

Tener toda la información disponible sobre la empleabilidad que puede tener una u otra titulación es una buena ayuda a la hora de tomar esta decisión. Es por ello que Infoempleo, portal de empleo de referencia en España, y Spring Professional, la firma del grupo Adecco especializada en consultoría de selección para mandos intermedios y directivos, ofrecen un análisis de las titulaciones con mayores salidas profesionales, que se engloba dentro del Informe Infoempleo Adecco 2019: Oferta y demanda de empleo en España.

Empleabilidad y formación universitaria

A nadie debe sorprender la importancia que tienen la formación y la cualificación para conseguir un empleo en la actualidad. Sobre todo, en un mercado laboral en plena transformación, que requiere profesionales preparados y con las aptitudes adecuadas para desarrollar sus carreras en un escenario cambiante. En este contexto, la universidad es para muchos una parada obligatoria para poder acceder a un mayor número de oportunidades laborales.

La prueba es que los titulados universitarios siguen siendo los candidatos más demandados por las empresas en sus ofertas de empleo. Durante el último año, el 38,8% de las ofertas ha recogido entre sus requisitos que el candidato cuente, como mínimo, con una titulación universitaria. Este dato supone un leve incremento de 0,3 puntos con respecto al ejercicio anterior. Una opción -la educación universitaria- que, sumada a un nivel todavía superior, el de los estudios de máster y/o postgrado, supone recibir el 42,7% de las ofertas de empleo generadas en el último año en nuestro país.

El mayor o menor atractivo que puede alcanzar una titulación para una empresa, es decir, su nivel de empleabilidad, depende de varios factores que ocurren de forma simultánea, como la relación entre la tipología de estudios y los puestos ofertados en ese momento, el equilibrio entre la oferta y la demanda de titulados en esa área o el grado de experiencia acumulada por el candidato.

En cuanto al grado de empleabilidad, se pueden establecer tres grandes categorías en la relación entre titulados universitarios y ofertas de empleo:

Titulaciones de empleabilidad baja. Carreras cuyo porcentaje de titulados es superior a su demanda en el mercado laboral y que apenas figuran entre las 50 titulaciones universitarias más demandas por las empresas, como es el caso de los estudios de Artes y Humanidades, y también de algunas titulaciones de carácter jurídico-social, como Geografía e Historia, Ciencias Políticas o Periodismo.

Titulaciones de empleabilidad media. Cuentan con un porcentaje de titulados moderado y una demanda media en el mercado laboral. Son algunas titulaciones del ámbito científico-sanitario, como Medicina o Farmacia y algunas ingenierías, como Química, Naval y Oceánica o Civil.

Titulaciones de empleabilidad alta. Caracterizadas por una alta presencia en la oferta y un volumen bajo de titulados. En este grupo se localizan la mayor parte de las ingenierías generalistas y, especialmente, las tecnológicas como Ingeniería Informática e Ingeniería de Telecomunicaciones.

Las titulaciones más demandadas

Un año más, Administración y Dirección de Empresas es la carrera con más salidas profesionales en nuestro país, ya que el 10,6% de las ofertas de empleo que requieren estudios universitarios hace referencia a esta titulación. Esto es así desde hace varios años. De hecho, en 2019 el porcentaje de ofertas ha subido 1,6 puntos porcentuales con respecto al año anterior, cuando era del 9% convirtiéndose en la carrera que más ha crecido dentro de la oferta de empleo.

Este año, le sigue Ingeniería Industrial, que el año pasado figuraba en tercera posición. Así, su peso específico continúa ascendiendo sobre el cómputo global y pasa de un 3,9% del pasado año a un 4,6% en la actualidad (+0,7 p.p. interanual).

Al tercer lugar baja Ingeniería Informática, cuya oferta ahora conforma el 3,8% del total nacional, esto es, una pérdida de 0,3 puntos porcentuales en el último año.

Entre las seis carreras con más salidas laborales se encuentran también las de Administración de Empresas y Derecho, con un 3,6% (+1,1 p.p. que es el segundo mayor incremento interanual); Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y RRHH, con un 3,3% de la oferta para titulados universitarios (crece ocho décimas en el último año) y Comercio y Marketing, con un 2,7% (+0,5 p.p.).

Por detrás de ellas aparecen las titulaciones de Enfermería (2,5%, sube medio punto), Economía (2,1%, aumenta su peso tres décimas), Ingeniería Mecánica (2%, apenas incrementa su presencia una décima), Derecho (1,8%, +0,6 p.p.), Ingeniería Electrónica Industrial y Automática, también con un 1,8% y sin cambios en su relevancia con respecto al año anterior y Medicina y Biomedicina (1,6%, -0,5 p.p.).

Por su parte, el porcentaje de ofertas donde no se especifica qué titulación se necesita para acceder al puesto, solo que sea universitaria, disminuye siete puntos (37,4% vs. 44,4%).

Las titulaciones de Ciencias Sociales y Jurídicas reciben 4 de cada 10 ofertas

Al analizar la oferta de empleo dirigida a titulados universitarios se han identificado cinco tipos de titulaciones, atendiendo a la naturaleza de su contenido:

Titulaciones Jurídico-Sociales

Las carreras del área jurídico-social se caracterizan por el elevado número de estudiantes que las cursan y también por ser las que más volumen de ofertas de empleo reciben. Su peso se ha visto incrementado medio punto en el último año y los candidatos con estudios del ámbito jurídico-social aglutinan cuatro de cada diez ofertas (42,4%) en las que se especifica titulación universitaria.

Por titulaciones, Administración y Dirección de Empresas (ADE) se mantiene líder en el ranking de las carreras más demandadas, recibiendo el 10,6% de las ofertas en las que se requieren estudios universitarios. Le siguen ADE y Derecho (3,6%, crece 1,1 p.p con respecto a 2018); Ciencias del Trabajo, Relaciones Laborales y RRHH (3,3%, crece ocho décimas en 2019). A continuación, se sitúan Comercio y Marketing (2,7%), y Economía (2,1%).

Titulaciones técnicas

Dentro del apartado de titulaciones técnicas se engloban cuatro tipos de titulaciones: las ingenierías generalistas o relacionadas con el ámbito industrial (Ingeniería Industrial, Ingeniería Mecánica), las ingenierías especializadas (Ingeniería Naval, Ingeniería Aeroespacial, etc.), las ingenierías afines al sector de construcción (Arquitectura, Ingeniería Civil, Edificación, etc..) y las ingenierías vinculadas al ámbito de las TIC (Ingeniería de Telecomunicaciones, Ingeniería Informática...).

De forma general, las ofertas de empleo que requieren candidatos con titulaciones técnicas se han mantenido estables durante este último año, disminuyendo ligeramente su peso con respecto a 2018 (36,6%), al pasar a solicitarse en el 36,2% de las ofertas en las que se especifica el área de la titulación universitaria. Las carreras técnicas más demandadas por las empresas durante 2019 han sido Ingeniería Industrial (4,6%), Ingeniería Informática (3,8%), Ingeniería Mecánica (2%), Ingeniería en Electrónica Industrial y Automática (1,8%) e Ingeniería Electromecánica (1,4%).

Titulaciones Sanitarias

El conjunto de titulaciones relacionadas con el ámbito de la salud también ha empeorado levemente su comportamiento registrado durante 2019 en términos de oferta de empleo, reduciendo su peso dos décimas al pasar de un 15,3% en el ejercicio anterior al 15,1% actual.

Dentro de esta área, lideran el ránking Enfermería, que se hace con el 2,5% de las ofertas (crece medio punto porcentual con respecto a 2018, el mayor aumento), y Medicina y Biomedicina, que alcanza el 1,6% (disminuye su peso medio punto en comparación con el ejercicio anterior, la mayor caída). El resto de titulaciones de la rama sanitaria ha mantenido su aportación en términos muy similares a los cosechados en 2018, siendo Psicología y Psicopedagogía, Nutrición, Dietética y Alimentación y Odontología las que más caen después de Medicina y Biomedicina (registran caídas de entre una y dos décimas en 2019).

Titulaciones experimentales

Las carreras universitarias del ámbito científico-experimental mantienen estable su aportación al volumen de oferta en la que se especifica titulación, aglutinando el 3,4% en este último año. Biología, Bioquímica y Biotecnología (0,8%), Química (0,6%) y Matemáticas y Estadística (0,4%) han sido las titulaciones más demandadas dentro de esta área. Todas ellas han mantenido su presencia en 2019 si se comparan con los datos de un año atrás.

Titulaciones de Artes y Humanidades

Durante el último año, las carreras de la rama de Artes y Humanidades mantienen su demanda de titulados por parte de las empresas (2,8%), Filología, Lingüística y Literatura (0,5%) y Bellas Artes y Diseño (0,3%) son las titulaciones más demandadas dentro del área.

Distribución regional de la oferta de empleo para universitarios

Si se habla de la relevancia de las titulaciones universitarias por comunidades autónomas, se observan importantes diferencias. La mayor parte de las ofertas de empleo que exigen este tipo de formación se dan, un año más, en la Comunidad de Madrid, pese a haber descendido su aportación al total nacional en el último año, desde el 27,1% al 25,1% actual. Un descenso de 2 puntos porcentuales que es el segundo más profundo entre todas las autonomías, solo menor que el de Cataluña (-2,8 puntos porcentuales).

En segundo y tercer lugar aparecen Cataluña y País Vasco, que aportan un 16,6% y un 14,8% al total de la oferta de empleo en España, respectivamente, y mantienen sus posiciones con respecto al año anterior, Cataluña perdiendo 2,8 puntos porcentuales y la comunidad vasca mejorando 2,5 p.p., el mayor aumento a nivel nacional.

Estas tres comunidades autónomas reúnen más de la mitad (56,5%) de las ofertas de empleo dirigidas a titulados universitarios, poniendo de manifiesto la gran concentración territorial que existe en este campo.

En el 10%, concretamente en el 10,3%, se sitúa Andalucía, que ha incrementado su presencia 1,7 puntos porcentuales (el segundo mayor incremento). Ya por debajo del 10%, se encuentra la Comunidad Valenciana (6,9%), que incrementa su presencia cuatro décimas y sube un puesto, pasando a colocarse en quinta posición. Le siguen Castilla y León (6,3%), Aragón (3,2%), Galicia (3%) y Castilla-La Mancha (2,5%).

Por el lado contrario, son las autonomías de Baleares (1%), La Rioja (1,1%) y Extremadura (1,1%) las que concentran una menor proporción de ofertas de empleo que requieren titulación universitaria. Les siguen hacia arriba la Región de Murcia (1,3%), Asturias (1,4%), Navarra (1,6%), Cantabria (1,8%) y Canarias (2%).

Industria se convierte en el sector que más titulados universitarios demanda

De todas las ofertas de empleo dirigidas a titulados, el 9,2% procede del sector industrial, por lo que es este sector el que mayor proporción de titulados demanda. En el último año, este sector ha experimentado el crecimiento más elevado en cuanto a demanda de universitarios, pasando del 7,5% al 9,2% actual, que son 1,7 puntos porcentuales más. De este modo, desbanca al sector de la enseñanza, que el año pasado ocupaba la primera posición del ranking.

El segundo puesto lo ocupan las ofertas para titulados universitarios que tienen que ver con el sector de la enseñanza (8%), que experimenta un descenso notable (-3,7 puntos, el más intenso). Detrás se sitúa el sector de la informática, del que procede el 5,9% de las ofertas de empleo dirigidas a titulados (+0,5 puntos porcentuales con respecto al ejercicio anterior).

Le siguen las ofertas emitidas por el sector de la construcción, que suponen el 5,5% (+1,3 p.p.,), seguidas por las del sector de la sanidad, con un 5% (-2.1 p.p.) Por detrás de ellos, se sitúan la banca e inversión (4,8%), los servicios (4,7%), asesoría jurídica (4,6%), ingeniería (4,2%) y consultoría general (4,1%).

En el extremo opuesto y con menor proporción de ofertas de empleo dirigidas a titulados universitarios están el sector de comercio y distribución minorista (2,2%), consultoría informática y telecomunicación (2,2%), alimentación, bebidas y tabaco (2,3%), maquinaria y equipo mecánico (2,8%) y automóvil (3,7%).

Las áreas de ingeniería y producción y la tecnológica publican casi 4 de cada 10 ofertas para titulados universitarios

Si se desgranan las ofertas de empleo dirigidas a profesionales con carrera universitaria por áreas funcionales, se puede observar que son las áreas de ingeniería y producción, así como de tecnología, informática y telecomunicaciones las que aglutinan un mayor número de ofertas. Entre las dos suman el 36,5%, gracias al aporte del 18,5% que hace la primera y al 18% de la segunda.

La diferencia entre ambas áreas, que un año atrás era de 4,3 puntos porcentuales, se ha reducido notablemente en el último año, ya que el área de ingeniería y producción ha experimentado el crecimiento más importante (desde el 13,6% al 18,5%, +4.9 p.p.), mientras que el de tecnología, informática y telecomunicaciones se ha mantenido y apenas ha registrado incremento (ha pasado del 17,9% al 18%, un crecimiento de tan solo una décima).

Por su parte, el área de comercio y ventas ha perdido dos posiciones en el ranking y se ha colocado en el tercer lugar. Así, ha pasado de liderar la tabla y aglutinar el 19,7% de las ofertas de empleo en 2018 al 15,8% en este ejercicio. Esto supone una caída de 3,9 p.p., la más pronunciada.

También publica más del 10% del total de ofertas para titulados el área de administración de empresas (12,3%, +0,6 p.p.). Por detrás de ella aparecen las de recursos humanos (8,5%, -1 p.p.), calidad, I+D, PRL y medio ambiente (6,8%, -0,5 p.p.), compras, logística y transporte (6,1%, +0,9 p.p.) y marketing, comunicación y contenidos (5,6%, -0,1 p.p.).

En el otro extremo se sitúan las áreas de diseño y maquetación (0,2%), atención al cliente (1,4%), legal (2,5%) y la de administrativos y secretariado (4,2%), que destacan por el bajo porcentaje de ofertas de empleo que dirigen a titulados universitarios.

