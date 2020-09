Ventiladores de techo con modo invierno. Aquí están todas sus cualidades y ventajas por Ventilador.org Comunicae

miércoles, 16 de septiembre de 2020, 14:43 h (CET) Con la llegada del otoño y el invierno, comienzan las temperaturas no tan calurosas, que conllevan cosas tan evidentes como el hecho de dejar el ventilador como un mero objeto decorativo, sin ponerlo en marcha hasta que se vuelven a acercar las temperaturas más calurosas, pues bien, esa costumbre es posible que se termine quedando en un simple mito dentro de unos años, ya que los ventiladores de techo con modo invierno ya son una realidad Con la llegada del otoño y el invierno, comienzan las temperaturas no tan calurosas, que conllevan cosas tan evidentes como el hecho de dejar el ventilador como un mero objeto decorativo, sin ponerlo en marcha hasta que se vuelven a acercar las temperaturas más calurosas, pues bien, esa costumbre es posible que se termine quedando en un simple mito dentro de unos años, ya que los ventiladores de techo con modo invierno ya son una realidad.

Cómo funcionan

El sistema de funcionamiento de los ventiladores de techo que incluyen un modo invierno, ya que, al igual que el motor hace que las aspas giren hacia un sentido para generar frío, el mismo motor es el que manda orden a las aspas para que giren en el sentido contrario para generar calor, de esta manera consiguen que las aspas giren generando calor. Una vez presentado su modo de funcionamiento, aquí vienen las principales ventajas que tiene dicho modo.

La habitación en cuestión durará más tiempo cálida

​Es evidente que la fuente de calor más común es la calefacción, pero el hecho de tener estos ventiladores hará, que tras haber puesto la calefacción y haberla apagado, el tener este ventilador puesto hará que el calor se esparza mucho mejor por la habitación, y de esta manera, toda la calefacción se mantendrá permanente durante mucho más tiempo en la habitación en cuestión, dejando la habitación mucho más caliente durante mucho más tiempo.

Inversión recuperable desde el primer día

Es cierto que la compra de un buen ventilador de techo con función invierno supone una inversión inical a la hora de ser adquirido, pero el hecho de tener estos ventiladores significará también que el calor remanente quede más tiempo, y por consecuencia, no se necesite tener la calefacción encendida durante tanto tiempo, y obviamente, eso se traducirá en un ahorro inmediato desde la primera factura del gas, ya que de todos es sabido que la calefacción es una de los recursos más costosos del día a día.

Mayor cuidado del medio ambiente

Si de todos es sabido que una de las energías más nocivas para el planeta y también es una de las dificiles de conseguir a día de hoy es el gas que se necesita para utilizar las calefacciones que hacen que calienten los radiadores en invierno, como se ha explicado previamente, el hecho de tener un ventilador con modo invierno hará que la calefacción no esté tanto tiempo encendida, y por lo tanto, además de suponer un ahorro económico, este aspecto también se traduce en cuidar el medio ambiente y el planeta, ya que de todos es sabido que el gasto energético que conllevan las calefacciones no es el que conllevan los ventiladores de techo, de esta manera, el medio ambiente también se verá beneficiado.

