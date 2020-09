Arranca Sondersland: el mayor festival virtual de talento del mundo Comunicae

miércoles, 16 de septiembre de 2020, 14:28 h (CET) En un contexto donde la Comisión Europea ha confirmado que el 41,7% de los jóvenes españoles no tiene un empleo, Sondersland reunirá, de forma virtual, a miles de jóvenes de cualquier punto del planeta para que descubran cuáles son las tendencias más relevantes que marcarán su carrera profesional, en un momento decisivo para una generación que ha visto cómo su futuro se ha vuelto más incierto que nunca debido a la pandemia de la COVID-19 Mañana jueves, 17 de septiembre, da comienzo Sondersland , el mayor festival virtual de talento que se retransmitirá desde Madrid para todo el mundo y que se extenderá durante los días 18 y 19 de septiembre.

En un contexto donde la Comisión Europea ha confirmado que el 41,7% de los jóvenes españoles no tiene un empleo, Sondersland reunirá, de forma virtual, a miles de jóvenes de cualquier punto del planeta para que descubran cuáles son las tendencias más relevantes que marcarán su carrera profesional, en un momento decisivo para una generación que ha visto cómo su futuro se ha vuelto más incierto que nunca debido a la pandemia de la COVID-19. Para ello, el festival digital contará con una sede física, La Nave en Madrid, desde donde se retransmitirán todos los contenidos que Sondersland lanzará al mundo a través de su plataforma digital.

El evento contará con la presencia de personalidades como Ignacio Aguado, vicepresidente y portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que inaugurará el acto mañana jueves 17 de septiembre a las 09:30; y con Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, quien clausurará Sondersland.

Diferentes espacios virtuales, múltiples experiencias únicas

Mad Stage será el escenario virtual que, durante los tres días, acogerá ponencias y actuaciones de algunos de los jóvenes más influyentes de todo el planeta que han demostrado su potencial y compromiso para cambiar el mundo. Entre los más de 30 ponentes que participarán en esta nueva edición se encuentran: la nadadora paralímpica de alto rendimiento, Alejandra Aybar; el médico y biotecnólogo francés Arnaud Pourredon, que creó Meditect, una plataforma dirigida a compañías farmacéuticas que exportan medicamentos a África y que ofrece una servicio de autenticación de medicamentos en toda la cadena de distribución, o el ganador del mayor concurso científico de la UE para jóvenes, Perttu Pölönen, quien ha sido destacado por la MIT Tech Review entre los 35 innovadores menores de 35 años de Europa, y Mireia Badia, que con 23 años fundó Grow.ly, una plataforma de crowlending que conecta pymes que necesitan un préstamo con multitud de inversores, y ha sido nombrada Forbes 30Under30 en España.

Además, Sondersland con otros espacios virtuales: Hubs, donde los participantes podrán interactuar con todas las empresas impulsoras del evento y acceder a las oportunidades profesionales que estas ofrecen; The Colony, una zona digital inmersiva que permitirá a todos los jóvenes asistentes conseguir becas y descuentos de las organizaciones colaboradoras, y Labs, que ofrecerá múltiples experiencias formativas y retos que ayudarán a los asistentes a desarrollar nuevas habilidades y capacidades profesionales. Durante los 3 días que dura Sondersland, los asistentes irán acumulando puntos, que podrán canjear por premios de todo tipo para ayudarles a impulsar su futuro.

Por último, y en paralelo a todo lo anterior, Sondersland acogerá dos encuentros satélites en los que participarán algunos de los agentes claves que forman parte del ecosistema de talento. Los líderes de las principales empresas españolas se darán cita en FORUM y directivos y profesionales del mundo de los recursos humanos en THE BATTLE by POW, donde analizarán los retos y las oportunidades de la nueva década en la gestión del talento.

Respaldo de las grandes empresas al talento joven

Sondersland está organizado por Trivu, el mayor ecosistema de talento de actitud joven del mundo, en colaboración con el Gobierno de España, el Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de la ciudad. Además, cuenta con el respaldo de grandes empresas españolas e internacionales como: AXA, BBVA e Hijos de Rivera como Global Partners; la Fundación Rafael del Pino como Founding Partner; la Fundación Secuoya como Live Partner; Linkedin como Talent Partner; así como Aqualia, Vicky Foods, El Corte Inglés, FCC, Iberdrola, Merck -con su proyecto Remerckables-, Fundación Sabadell y Only You como Generation Partners, además de otras múltiples empresas y asociaciones colaboradoras.

