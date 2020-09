El Museo ICO inaugura la exposición ‘La destrucción del Bajo Manhattan’ del fotógrafo y cineasta Danny Lyon Comunicae

miércoles, 16 de septiembre de 2020, 14:32 h (CET) La muestra forma parte del festival internacional PHotoESPAÑA y podrá visitarse hasta el 17 de enero de 2021. La exposición se completa con una serie inédita de fotografías realizadas en 1959 por Lyon en un viaje por Europa, incluidas algunas en España El Museo ICO inaugura la exposición ‘La destrucción del Bajo Manhattan’, del fotógrafo y cineasta estadounidense Danny Lyon. Una muestra que reúne 76 fotografías de la demolición del barrio neoyorkino a finales de los años 60, y que supone uno de los más importantes ensayos fotográficos del siglo XX con la ciudad como centro de atención.

La exposición –que forma parte de la Sección Oficial de PHotoESPAÑA 2020– documenta la desaparición de parte de ese barrio desde los ojos de uno de sus vecinos, el propio Lyon. Esta serie de fotos comenzó un día de 1967 cuando, Lyon, recién regresado de su vida itinerante con la banda de moteros Chicago Outlaws, observó a varios operarios de demolición destruyendo golpe a golpe algunos edificios del área del Puente de Brooklyn y la Calle West. A Lyon no le importaba la relevancia arquitectónica de los edificios, sino documentar la desaparición de uno de los barrios más antiguos de Nueva York y a sus escasos últimos habitantes.

Retrató el área del Puente de Brooklyn vista desde el tejado del Hospital Beekman, la calle Gold, el restaurante Gars, en la esquina de la calle Beekman, que había abierto sus puertas en 1827, el trabajo de los operarios mientras golpeaban las fachadas y los objetos que sobrevivían a la demolición, como dibujos o libros. Mientras fotografiaba la zona, Lyon escribió una suerte de diario, en un libro en blanco que encontró en el alféizar de una ventana de una casa abandonada de la calle Fulton, donde plasmó lo que sentía cuando fotografiaba los edificios: “El mapa topográfico del proyecto del Puente de Brooklyn ha llegado hoy, con lo que, junto con mis recuerdos, podré localizar la dirección exacta de cada uno de los lugares que fotografío, aunque no puedo precisar dónde encontré el libro”.

Lyon es uno de los principales impulsores del “nuevo documentalismo”. Sus estudios de Historia y Filosofía en la Universidad de Chicago se han visto plasmados en sus trabajos, ya que ha mostrado diferentes realidades sociales con las que siempre se ha implicado. Practica el activismo social y muchas de sus series tratan de mostrar diferentes experiencias al margen de la historia oficial.

Danny Lyon ha destacado “el importante esfuerzo que, tras cincuenta años desde su última aparición, ha supuesto la publicación en facsímil de la edición original de 1969” de un libro que ya es un clásico de la fotografía.

Por su parte, Lucinio Muñoz director de la Fundación ICO, resalta “lo excepcional de mostrar al completo, por primera vez en España, un trabajo fotográfico de la importancia de “La destrucción del Bajo Manhattan”, así como la publicación por primera vez en español, también, de una obra fundamental de la fotografía del siglo XX”.

Coincidiendo con la exposición, el Museo mostrará también la serie ‘Un álbum: Europa, verano de 1959’, una selección de 24 fotografías nunca antes expuestas, que Danny Lyon realizó al principio de su carrera durante un viaje a Europa. Entre ellas hay varias realizadas en España.

La muestra, que forma parte del festival PHotoESPAÑA, se podrá visitar desde el 16 de septiembre hasta el 17 de enero de 2021, con absoluto cumplimiento de todas las medidas de seguridad sanitaria y distanciamiento social establecidas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.