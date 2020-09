José Moro recibe el reconocimiento ‘Iconic Leader Creating a Better World for All’ en el Women Economic Forum Iberoamérica 2020 Comunicae

miércoles, 16 de septiembre de 2020, 13:56 h (CET) El presidente de Bodegas Emilio Moro y Bodegas Cepa 21 ha recibido esta distinción en la ceremonia virtual de inauguración del Women Economic Forum por su amplia trayectoria, sus logros para alcanzar el desarrollo de la sociedad a nivel internacional y su labor en materia de responsabilidad social a través de la Fundación Emilio Moro José Moro, presidente de Bodegas Emilio Moro, Bodegas Cepa 21 y Fundación Emilio Moro ha recibido en la ceremonia virtual de inauguración de la primera edición del Women Economic Forum celebrado en Iberoamérica (WEF Iberoamérica 2020) el reconocimiento ‘Iconic Leader Creating a Better World for All’ que premia los logros y el liderazgo en materia de diversidad y equidad de las personalidades más destacadas en distintos ámbitos. Este foro, que está considerado como uno de los más importantes a nivel mundial para dar poder a la mujer y que reúne a líderes económicos, políticos, sociales y empresariales, otorga cada año a diversas personalidades el reconocimiento por su labor en impulsar el talento y la inclusión de la mujer en todos los sectores de la economía. La distinción que ha recibido José Moro destaca su amplia trayectoria y logros en el desarrollo de la sociedad a nivel internacional y pone en valor las acciones de la Fundación Emilio Moro por contribuir al reparto justo de los recursos de agua entre las poblaciones más necesitadas y por promover la educación de jóvenes en riesgo de exclusión social.

Desde sus inicios, Bodegas Emilio Moro, una de las más prestigiosas de Ribera del Duero tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, ha basado sus líneas de actuación en tres ejes fundamentales: el respeto a la tradición –heredada a lo largo de tres generaciones-, la apuesta por la innovación y la responsabilidad social corporativa. Una labor, esta última, que desarrolla principalmente a través de la Fundación Emilio Moro, creada en 2008 por el fundador de la bodega Emilio Moro que bajo el lema ‘el vino ayuda al agua’, ha centrado gran parte de su esfuerzo y de sus recursos en proporcionar el acceso de agua potable a las zonas con mayor carestía del planeta.

"La responsabilidad social es uno de los pilares fundamentales de Bodegas Emilio Moro, ‘El vino ayuda al agua’ representa los más de 11 años de trabajo apoyando proyectos relacionados con el problema del agua en España y Latinoamérica. Nos llena de satisfacción y seguiremos colaborando para crear un mundo mejor", explicó José Moro durante la ceremonia virtual.

El Women Economic Forum es una organización sin ánimo de lucro con visión filantrópica para que las mujeres y líderes del mundo, tengan los caminos para expandir su visión de empoderamiento, con la creación de redes para inspirar con los testigos de los empresarios, autores, líderes de opinión y celebridades más exitosos del mundo. En este sentido, otorga a destacadas personalidades el reconocimiento de ‘Iconic Leader Creating a Better World for All’ por ser un símbolo por su labor en el empoderamiento y la inclusión de la mujer, además del desarrollo de iniciativas que favorezcan a la sociedad en general. Con este reconocimiento, Bodegas Emilio Moro y Fundación Emilio Moro reafirman su compromiso por continuar retribuyendo en la mejora de las condiciones de vida de las personas más desfavorecidas.

Sobre Fundación Emilio Moro

La Fundación Emilio Moro es la institución sin ánimo de lucro que desarrolla la responsabilidad social corporativa de Bodegas Emilio Moro. Fue creada en 2008 fruto de la sensibilidad y el compromiso social del fundador de la bodega, don Emilio Moro, y tiene como principales objetivos contribuir al reparto justo de los recursos del agua entre las poblaciones más necesitadas, así como promover la educación de jóvenes de exclusión social a través de alianzas estratégicas con organizaciones sin fines de lucro.

