Alcobendas expone su apuesta por la movilidad sostenible y la digitalización en Startup Olé 2020

miércoles, 16 de septiembre de 2020, 12:42 h (CET) Alcobendas HUB junto con el Ayuntamiento de la localidad, la Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA) y miembros destacados de las empresas más importantes sobre movilidad, alojadas en la ciudad, han debatido sobre los retos de la movilidad sostenible en una nueva edición de Startup Olé. Además, durante esta sesión se ha expuesto el trabajo que desde Alcobendas se está desarrollando en materia de movilidad y digitalización a través del Digital Innovation Hub La movilidad y la digitalización suponen dos de los mayores retos actuales para que las ciudades sigan avanzando en materia de sostenibilidad. En este sentido, Alcobendas está trabajando durante los últimos años en hacer que la ciudad sea pionera en materia de movilidad sostenible y digitalización. Por ello, Alcobendas ha participado en una de las mesas redondas dedicadas a la movilidad sostenible el pasado 9 de septiembre durante el evento StartUp Olé, cuya edición de este 2020 se ha celebrado en su totalidad de forma online, dada la situación actual.

En la mesa redonda sobre movilidad sostenible, moderada por Roberto Fraile, concejal de innovación de Innovación, Transformación Digital y Desarrollo Económico como moderador han participado Luis Suárez de Lezo, secretario general de la Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA); José Luis López-Schümmer, presidente de Mercedes Benz España; Borja Giménez, Operations Manager at Wible Spain y José Pablo Rodríguez, Mobility Lead at Ford.

Durante sus intervenciones, todos los participantes han destacado cómo la movilidad sostenible se ha convertido en uno de los puntos más importantes a desarrollar por parte de administraciones públicas y empresas privadas dentro del sector. Además durante sus intervenciones han destacado cómo la movilidad sostenible será la responsable de muchos de los cambios que vendrán durante los próximos años.

Luis Suárez de Lezo, secretario general de la Asociación de Empresarios de Alcobendas (AICA) destacó durante su intervención que la dado el trabajo que en materia de movilidad sostenible y digitalización está desarrollando la ciudad de se ha convertido en “un centro de pruebas y de proyectos pilotos relacionados con la movilidad ideal para probar nuevas tecnologías", animando así a aquellas empresas que están desarrollando este tipo de proyectos a probarlos en la localidad madrileña y probar su eficacia de primera mano en un ecosistema real.

Por otro lado, empresas como Ford, Mercedes Benz o Wible, cuya sede está instalada en Alcobendas, apuntaron a "la necesidad de hacer frente a temas relacionados con la micromovilidad de las ciudades y a cómo este parón vivido hace unos meses por la pandemia de la Covid-19 ha supuesto para ellas como un momento idóneo para parar y pensar qué queremos hacer en un futuro y hacia dónde queremos avanzar dentro del sector de la movilidad".

Intelligent Urban Lab

Alcobendas es una de las ciudades españolas a la cabeza en el ámbito de la movilidad sostenible y la digitalización que durante los próximos años seguirá innovando en este sector. Por ello, durante esta mesa redonda también se ha destacado una de las grandes apuestas del municipio en favor del desarrollo de esta digitalización, su Intelligent Urban Lab. Se trata de un ecosistema de cooperación formado por múltiples socios enfocados en oportunidades de innovación para apoyar la transformación digital de empresas y de administraciones públicas.

A través de este espacio, Alcobendas busca conectar a distintos agentes para resolver problemas y mejorar la ciudad a través de la transformación digital, desarrollando una ciudad conectada e inteligente para afrontar grandes retos como la movilidad. También se convierte en el espacio idóneo para testar las últimas tecnologías digitales antes de invertir y un apoyo en la búsqueda de fuentes de financiación. Gracias a este espacio se fomenta la creación de ecosistemas de innovación y redes, así como la formación y capacitación.

Sobre Alcobendas HUB

ALCOBENDAS HUB nace para facilitar la inversión y asistir al inversor atendiendo todos los aspectos necesarios para la puesta en marcha de cualquier tipo de empresa.

ALCOBENDAS HUB está formado por un equipo de profesionales altamente cualificados para conducir la elección del inversor al acierto, permaneciendo a su lado desde el momento de iniciar la tarea de prospección, ofreciendo información, proporcionando asistencia y facilitando los trámites, hasta llegar a la puesta en marcha del proyecto, con una alta gama de servicios que aportan valor añadido a la necesaria toma de decisiones.

Y no se queda ahí, ALCOBENDAS HUB está lista para facilitarle todo lo necesario para su traslado personal y familiar, contando con las aportaciones y la implicación de grandes empresas y de todos los sectores sociales, educativos, deportivos y culturales de la ciudad.

