Infocopy acerca la transformación digital a los negocios con las soluciones móviles de Kyocera

En un momento en que el teletrabajo se ha convertido en una realidad en nuestro país, la movilidad en las empresas se ha hecho más importante que nunca Con la aparición de la pandemia del Covid-19, que los empleados puedan trabajar desde cualquier sitio se ha convertido en un requisito indispensable para que muchas empresas puedan seguir con su actividad gracias a la implantación del teletrabajo.

Infocopy, distribuidor oficial de Kyocera Document Solutions, líder de soluciones de impresión, sistemas de gestión de documentos y consultoría de procesos de negocio, ayuda a las empresas de todos los tamaños a implantar soluciones de movilidad que no solo permitan realizar a los empleados todas sus tareas habituales desde casa sino también durante cualquier reunión o viaje de negocios. Y es que muchas veces, a pesar de no estar en la oficina, los trabajadores necesitan imprimir documentos y, por ello, las soluciones de movilidad de Kyocera permiten optimizar las nuevas formar de trabajar desde dispositivos móviles (ya sean smartphones, tablets u ordenadores portátiles) reduciendo los costes y aumentando la productividad además de ofrecer a los clientes un servicio mejor y más rápido.

Es por esto que la estrategia de movilidad de una empresa no está completa si carece de una estrategia de impresión móvil de calidad que garantice la seguridad otorgando permisos, análisis o reglas a los distintos dispositivos. Lo ideal para garantizar la seguridad es que los documentos a imprimir no pasen por la nube pública, sino por nubes privadas y centros de datos tradicionales para evitar que usuarios no deseados puedan acceder a la red. En cuanto a la experiencia de usuario, solo hay que integrar los dispositivos de impresión en los sistemas iOS o Android de los smartphones y usar una app que permita conectarse a las distintas impresoras de la red.

Y es que a pesar de una clara tendencia hacia la transformación digital de las empresas, la impresión continúa siendo muy importante para la mayoría de ellas y de ahí que las soluciones de movilidad se hayan convertido en un factor clave dentro de la estrategia de muchos negocios.

Para Diego Laurenti, Gerente de Infocopy, “Muchos empresarios temen hacer frente a los cambios que se requieren para adaptar los negocios a los nuevos tiempos. Por eso nosotros les ayudamos a desarrollar estrategias claras de movilidad corporativa para que sus empleados puedan aumentar su rendimiento trabajando desde cualquier sitio y la empresa pueda crear nuevas oportunidades de negocio atrayendo a más clientes potenciales, pudiendo crecer y expandirse sin hacer grandes inversiones”.