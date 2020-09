La magia de Tánger, inspiradora de la colección Guillermina Baeza 2021, se refleja en la mirada Cione Comunicae

miércoles, 16 de septiembre de 2020, 11:06 h (CET) Esta misma tarde, en una nueva edición de 080 Barcelona Fashion, este año sólo virtual, la diseñadora ha presentado 32 trajes de baño, concebidos como un todo, junto a una nueva línea de caftanes y a las gafas de sol GB by Cione Este lunes daba comienzo, en Barcelona, la080 Barcelona Fashion. Convocada únicamente en formato digital por la pandemia, se está centrando en proyectar la moda hacia todos los públicos y en llegar a nuevas audiencias, a nivel internacional.

El escenario de la presente edición vuelve a ser el Recinto Modernista de Sant Pau, desde donde los 21 diseñadores y marcas de moda están mostrando sus propuestas en los Fashion Show Films grabados en diferentes escenarios exteriores e interiores, como los conventos, los túneles o los jardines del lugar.

Esta tarde, por segundo año consecutivo, Guillermina Baeza ha estrenado en la 080 Barcelona Fashion su colección de trajes de baño, ahora para verano de 2021. Las modelos lucieron bañadores, bikinis y trikinis, una nueva línea de caftanes a juego y la colección de gafas de sol GB By Cione. Los tres elementos han sido concebidos como conjunto indisoluble, destinado a satisfacer el gusto por la sofisticación y por los complementos de las clientas GB.

Si en 2019 la prestigiosa diseñadora celebraba sus cuarenta años sobre las pasarelas con un homenaje a Barcelona y a las grandes modelos de los 90, este año ha presentado, en una colección personalísima, sus memorias de África, en un desfile virtual, retransmitido por 080 TV.

En los nuevos diseños GB se intuye el olor a azahar, mezclado con el de las especias, de Marruecos. Los colores tierra de las prendas de baño brillan con destellos dorados, azules, malvas y marrones. “Con todos los rincones idílicos y paradisíacos que existen en el mundo, algunos podrían preguntarse por qué me quedo con Tánger. La respuesta es sencilla. Es el lugar donde nací”, asegura la diseñadora.

Tánger, ciudad que inspiró a pintores, escritores y músicos como Matisse, Delacroix, Bertuchi, Bowles o The Rolling Stones, se convierte ahora en moda para el baño, de la mano de esta creadora visionaria, a quien el tiempo ha dado la razón cuando hace décadas aseveró que “el baño y la lencería no son meros accesorios; tienen la misma importancia que las prendas exteriores”.

La luz y la brisa suave de los atardeceres tangerinos se pueden sentir en la nueva GB 2021; el sol africano y mediterráneo, tan especial, le confiere sus brillos dorados. En cuanto a materiales, la colección GB 2021 le da protagonismo al lurex brillante, con calados y estampados, e hilos dorados. “Calma y color. Esas dos palabras están en la esencia de nuestro nuevo trabajo. Tánger, las raíces de Guillermina, habían aparecido en cada una de sus colecciones, pero, hasta ahora, nunca de una manera protagonista”, señala Belén Larruy, directora creativa de la firma.

Las tendencias de este año en cuanto a tonalidades, textura, bordados o el regusto por la artesanía, “todo, nos recordaba a las arenas doradas de las playas de Tánger, por eso hemos convertido a la ciudad en protagonista de nuestra propuesta para 2021”, sigue Belén.

Como en cada una de sus creaciones, GB pone el bañador a la misma altura que cualquier otra prenda estrella. Y en torno a su gravedad, la diseñadora orbita los complementos, como las gafas de sol, o este año el caftán, apropiado para envolver en él el misterio de África. “Nuestra clienta nos pide que le aportemos algo más que el baño. Por eso, los complementos son parte sustancial de nuestros diseños. Las gafas de sol conforman un todo indisoluble con el bañador. Aportan feminidad, ensalzan la belleza de la mujer, y nos ayudan a complementar su look para todo el verano, puesto que, como marca de la casa, nuestros bañadores son también bodys, que se pueden vestir en diferentes momentos y horas del día. En nuestro concepto, las gafas de sol son insustituibles”, añade.

En 2021, más que nunca, el binomio traje de baño y gafa de sol, junto al caftán, debe ayudar a mitigar el sufrimiento y a inspirar los sueños. “Hemos creado esta colección de prendas de baño, caftán, y gafas de sol, evocadora del cielo y las playas africanos, para transmitir ilusión renovada con la moda, la estética, el diseño y el arte como argumentos”, termina Belén.

