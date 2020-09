El poeta, compositor y artista granadino Paco Damas presenta "Entropía" Estas canciones y estos poemas forman parte del sueño de alguien que quería navegar lejos, muy lejos, más allá de los confines del mar de olivos que le vio nacer Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 16 de septiembre de 2020, 10:14 h (CET) Paco Damas tenía claro desde muy joven que su vocación más incipiente era la del servicio a los demás; pero ¿cómo aunar esa primera vocación con su pasión por el arte hasta vertebrar toda una vida?.



Este libro resume los avatares que recorren este camino desde la ciencia hasta el arte; para convertir la música y la literatura en una herramienta para la cultura de la paz, la educación, la igualdad, la solidaridad, los derechos humanos y el civismo. El azar y la ventura, con una dosis de voluntad inquebrantable, han convertido su música a través de la literatura en un compromiso artístico, moral y ético en pos de una sociedad más culta y, por ende, más justa.



Estas canciones y estos poemas forman parte del sueño de alguien que quería navegar lejos, muy lejos, más allá de los confines del mar de olivos que le vio nacer. Este sueño se ha convertido en realidad gracias a sus versos, a su música, a sus conciertos y al encuentro que está teniendo hoy contigo, lector.



Mientras, el poeta, compositor y artista tosiriano afincado en Granada continúa con la presentación de "Paco Damas canta a Las Sinsombrero", un álbum interactivo que tiene como objetivo dar visibilidad a la Mujer en la Cultura y la Educación, la Igualdad y la No violencia de género. Sexto trabajo discográfico de Paco Damas, dedicado a las Poetas de la Generación del 27, siendo la primera vez que se musica a todas estas líricas: María Zambrano, María Teresa León, Concha Méndez, Josefina de la Torre, Ernestina de Champourcín, Carmen Conde, Rosa Chacel y Ángela Figuera. Un álbum pensado y compuesto en femenino que cuenta con once colaboraciones musicales de lujo: Rozalén, Carmen París, Marina Heredia, Carmen Linares, Pilar Jurado, La Shica, Roko, Clara Montes, Amparo Sánchez (Amparanoia), Argentina y Cristina del Valle.

