​El 49% de las empresas españolas piensa reforzar sus políticas de conciliación a causa del COVID-19 La conciliación, la transformación digital y las nuevas formas de trabajo son los principales retos para las compañías durante la pandemia en este nuevo curso, según un estudio de Sodexo Beneficios e Incentivos Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

miércoles, 16 de septiembre de 2020, 10:11 h (CET) La crisis del coronavirus ha tenido un gran impacto en el mundo empresarial, que inicia este nuevo curso enfrentándose a nuevos retos que afectan tanto a la productividad como al bienestar de los empleados. La conciliación es el desafío más importante que se han encontrado las empresas españolas a raíz de la crisis sanitaria generada por el coronavirus, según un estudio que ha elaborado Sodexo Beneficios e Incentivos dentro de su compromiso por garantizar el bienestar de los empleados, para conocer el impacto que ha tenido la pandemia en el ecosistema empresarial español y las medidas que se están tomando. En este sentido, el 49% de las empresas de nuestro país piensa reforzar sus políticas de conciliación con nuevas medidas debido a la situación actual.



El estudio Retos de las empresas españolas en la era COVID-19 elaborado por Sodexo identifica los seis retos principales a los que se tienen que enfrentar con urgencia las empresas en cuanto a la gestión del capital humano en la coyuntura actual. El ranking sitúa la conciliación como el reto de mayor importancia, seguido de la transformación digital y las nuevas formas de trabajo, que ocupa el tercer puesto. Por su parte, la adopción de nuevas medidas de seguridad, mitigar el estrés de la hiperconectividad y gestionar la transformación de los beneficios sociales son los otros tres retos que figuran en el ranking.



De esta forma, las empresas se han visto obligadas a transformar la forma en la que se organiza el trabajo, la comunicación con los empleados, los beneficios e incentivos e incluso la adecuación del espacio físico para este nuevo curso. Para el 54% de las empresas, garantizar la conciliación es lo que más está costando, seguido por el hecho de tener que mantener una comunicación fluida que mantenga alineadas todas las áreas (42%), lidiar con la hiperconectividad (36%) y adecuar la nueva forma de trabajo a empleados con perfiles menos digitales (34%).



El teletrabajo, por supuesto, se ha convertido en una de las medidas estrella. Un 58% de las empresas españolas lo había implementado ya, mientras que un 24% no se lo había planteado hasta la llegada del COVID-19. En este contexto, 7 de cada 10 empresas ya había implementado o está implementando nuevas formas de trabajar, siendo la principal el teletrabajo (94%). Por su parte, un 62% de las compañías prevé que trabajen a distancia al 100% los empleados cuya presencia física no sea imprescindible. Además, un 26% de las empresas ha implementado nuevas metodologías de trabajo agile como scrum o lean, para mantener la productividad en esta complicada situación, además de plantear un trabajo por objetivos (32%) o fijar más objetivos a corto plazo (21%).



Esta nueva organización ha presentado problemas, ya que a los empleados les ha costado en mayor o menor medida adaptarse a estas nuevas metodologías de trabajo. Y a unas generaciones les ha costado más adaptarse que a otras. Un 31% de las empresas que tienen implementadas nuevas formas de trabajo han identificado que las generaciones más mayores (Generación X y Baby Boomers) les ha sido más difícil adecuarse a ellas, principalmente en las empresas con mayor número de empleados. Para lidiar con esta problemática están apostando por reforzar la comunicación interna (89%) y dar soporte continuo y formación sobre trabajo remoto (44%). Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​El 49% de las empresas españolas piensa reforzar sus políticas de conciliación a causa del COVID-19 La conciliación, la transformación digital y las nuevas formas de trabajo son los principales retos para las compañías durante la pandemia en este nuevo curso, según un estudio de Sodexo Beneficios e Incentivos ​Nace el teléfono gratuito de la visión Asesorado por profesionales para las Asociaciones Investigadores de CRIS contra el Cáncer piden invertir en investigación oncológica para avanzar en nuevos tratamientos ​Por otro lado, la inmunoterapia está siendo clave en el desarrollo de nuevos tratamientos, para pacientes con linfomas y, en este sentido La OMS anuncia que el mundo registró el domingo el mayor aumento diario de casos de COVID-19 En Francia, que confirmó el sábado un récord de 10.500 casos de COVID-19, la policía lanzó gases lacrimógenos contra manifestantes en París después de que las movilizaciones de los “chalecos amarillos” regresaran a la capital La migraña es un síntoma frecuente entre los contagiados con la Covid-19 La infección del SAR COV-2 produce una liberación de histamina endógena que puede dar lugar a migraña