Trump redobla su negación de la crisis climática mientras arde en llamas la costa oeste de EE.UU.

Casi 90 incendios forestales continúan devastando la costa oeste de Estados Unidos, donde han ardido hasta el momento más de dos millones de hectáreas. Los niveles de contaminación del aire de San Francisco, Seattle y Portland se sitúan entre los más elevados de las principales ciudades del mundo. Las condiciones de baja visibilidad provocadas por los incendios se han extendido hasta Nueva York y Washington, D.C.



El presidente Donald Trump estuvo en California el lunes, donde fue cuestionado por el secretario de Recursos Naturales de California, Wade Crowfoot, por su negación del cambio climático.



Wade Crowfoot: “Si ignoramos la ciencia, enterramos la cabeza en la arena y pensamos que todo se trata de gestión de la vegetación, no tendremos éxito juntos en proteger a los californianos”. El presidente Donald Trump: “Bueno. [La temperatura] empezará a enfriarse. Ya lo…” Wade Crowfoot: “Ojalá…”



El presidente Donald Trump: “Ya lo verán”



Wade Crowfoot: “Ojalá la ciencia estuviera de acuerdo con usted”.



El presidente Donald Trump: “Bueno, en realidad no creo que la ciencia lo sepa”.



En el estado de Delaware, el candidato presidencial demócrata Joe Biden criticó duramente a Trump el lunes, tildándolo de “pirómano climático”.



Joe Biden sostuvo: “Si le damos a un pirómano climático cuatro años más en la Casa Blanca, ¿por qué alguien se sorprendería al ver en llamas cada vez más zonas de Estados Unidos?”



En noticias relacionadas, reclusos en el estado de Oregón informan que guardias los rociaron con gas pimienta tras ser evacuados debido a los incendios forestales, tornando aún más difícil respirar en medio del humo y la contaminación del aire.

