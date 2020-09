​Nace el teléfono gratuito de la visión Asesorado por profesionales para las Asociaciones Francisco Acedo

miércoles, 16 de septiembre de 2020, 08:33 h (CET) La OMS calcula que en el mundo hay 253 millones de ciudadanos que sufren de baja visión, o sea, con un resto visual inferior a un 30%. Solo en España, hay más de un millón y medio. Si además contabilizamos las personas con visión frágil, o sea, con capacidad visual inferior al 70% (por pérdida de contraste, de campo visual, deslumbramiento, etc.), la cifra de afectados por discapacidad visual en España estaría próxima a los 3 millones. Pues bien, la mayor parte de estos pacientes tanto por baja visión como por visión frágil, están profundamente desorientados y sin saber qué es lo que pueden hacer.



Siendo conscientes de esta situación, la SEEBV (Sociedad Española de Especialistas en Baja Visión), ha puesto en marcha un teléfono gratuito, el 900 809 482, al que estas personas y sus familias pueden acudir para consultar y resolver sus dudas



Hay que aclarar que este número 900 809 482 solo atenderá consultas sobre Baja Visión y visión frágil, no sobre problemas visuales leves que pueden resolverse con una graduación convencional en gafas.



Con esta iniciativa la SEEBV quiere acercar el asesoramiento profesional a estos usuarios y orientarles en los pasos a seguir una vez conocido el diagnóstico. Transmitirles el mensaje de que siempre que exista un resto visual hay posibilidades de mejora mediante una rehabilitación visual personalizada y/o unas ayudas ópticas específicas. El propósito es el de dar a conocer la existencia de éstos procedimientos, informar al paciente de los especialistas en Baja Visión próximos a su zona, orientarles sobre las ayudas y recursos a los que pueden acceder (ayudas de comunidades y ayuntamientos) y en otros casos, resolver sus dudas.



Además, con este teléfono, la SEEBV ofrece un enfoque para el cuidado multidisciplinar a los afectados por baja visión, implicando a todos los profesionales que intervienen en su rehabilitación: Especialistas en Baja visión, psicólogos, asociaciones de afectados… Por esta razón, consideramos importante recomendar a los diferentes profesionales, que se animen a derivar al teléfono de la visión



Finalmente, señalar que la SEEBV ha diseñado un novedoso protocolo de asesoramiento y atención psicológica al paciente, con la ayuda de psicólogos y asociaciones de afectados, pensado para ayudar en la comprensión y aceptación del problema visual y sobretodo acompañar al paciente durante las etapas del proceso de rehabilitación, desde el momento en que el este conoce su diagnóstico hasta que se le prescriben y adaptan las ayudas visuales correspondientes.



Los Especialistas en Baja Visión, asociados a la SEEBV, disponen del dispositivo OrCam MyEye de la empresa OrCam Technologies, líderes en visión artificial impulsada por inteligencia artificial para personas ciegas o con discapacidad visual. OrCam ha lanzado recientemente una colaboración con la estrella de fútbol Lionel Messi. El objetivo es lograr que las soluciones tecnológicas asistenciales sean accesibles para personas con diversas discapacidades, y aumentar la conciencia de los desafíos a los que se enfrenta la comunidad ciega y con discapacidad visual a nivel mundial.

