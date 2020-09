Menamobel propone ideas económicas para rejuvenecer el hogar Comunicae

martes, 15 de septiembre de 2020, 17:38 h (CET) No es necesario invertir mucho dinero para modernizar el hogar y dotarlo de una energía renovada que cambie por completo su apariencia El universo de la decoración está lleno de ideas sencillas y asequibles para reestrenar el hogar cómo y cuándo se quiera. El confinamiento ha hecho plantearse a muchas familias nuevas formas de distribuir las distintas estancias de su hogar para dar un nuevo aire a su casa. En este sentido, el concepto de decoración low cost, es decir, decorar las distintas habitaciones de los hogares sin que suponga una gran inversión económica, puede ser todo un acierto en tiempos de crisis económica. Son cada vez más las personas que están animándose a modernizar sus casas cansados de ver siempre lo mismo. Por este motivo, ha habido un aumento en la búsqueda de aplicaciones móviles que ofrecen soluciones de interiorismo, decoración o construcción con el objetivo de mejorar las viviendas, pero… ¿Cómo se consigue que el hogar vuelva a cobrar vida, que motive y que permita redescubrir un espacio diferente sin necesidad de cambiar todos los muebles?

Desde Menamobel, Ivana González Mena, experta en decoración y tendencias, afirma que las visitas a las tiendas de muebles por parte de los españoles en busca de darle un nuevo aire a su hogar están disparándose a raíz del COVID-19. “Las paredes de nuestra casa tienen una gran importancia para crear la atmósfera que buscamos e influir en lo que sentimos. Llega un día en el que dejamos de ver nuestra propia casa porque todos los elementos de decoración y su estilo pasan desapercibidos a nuestro ojo. Nos hemos acostumbrado a ver los mismos muebles hasta tal punto que pierden interés y el cerebro se relaja. Por este motivo y tras pasar por un confinamiento encerrados en nuestros hogares viendo todos los días el mismo mobiliario, la demanda de muebles prácticos y novedosos para darle un nuevo toque al hogar y rejuvenecerlo está creciendo a pasos agigantados”.

Espacios diáfanos, pero enfocados en los muebles multifunción

En este sentido, desde Menamobel, proponen despejar los espacios dando énfasis al mobiliario de las estancias para convertir esos espacios recargados, en estancias más modernas. “Rejuvenecer una casa lleva su tiempo porque hay que tener en cuenta cada espacio y el ambiente que se le quiere dar. Es cierto que, para darle un aire renovado a la casa, no hay que abusar de mobiliario. Siempre los espacio abiertos y libres de obstáculos hacen que el hogar tenga un toque más fresco y ordenado”, explican desde Menamobel. La opción más interesante es aprovechar cada mueble y dotarle de varias utilidades. Las camas nido son una elección muy acertada para conseguir practicidad, ya que ofrecen almacenaje extra y despejan el espacio para colocar una zona de estudio o de juego.

Color blanco, el mejor aliado para conseguir rejuvenecer el espacio

Uno de los problemas al que se han enfrentado muchas personas es al del agobio por la recarga del espacio sin tener en cuenta que “menos es más”. Y es que, no solo la cantidad de muebles influye, sino también el color de estos. Colores como el marrón, el negro o el gris en los muebles provocan ansiedad en las personas. Para evitar esas sensaciones, desde Menamobel proponen soluciones como el de la elección de muebles de color blanco. “Los muebles en blanco y las pinturas en esa tonalidad son las más vendidos en España, además de que es un clásico, se trata de un color atemporal y combina perfectamente con cualquier estilo que le quieras dar a tu hogar”, afirma Ivana González Mena.

Es por este motivo, que las camas en color blanco han aumentado su venta en los últimos años y las posibilidades de este color en cuanto a decoración son infinitas. “En menos de un minuto es posible transformar la habitación y darle ese toque más rejuvenecedor que necesitan las personas en su hogar para no sentirse presas de la ansiedad que provocan determinados colores. El blanco contribuye a la relajación y se puede optar por la fórmula de combinar la estructura de la cama del mismo color que las mesitas de noche y añadir edredones de otros colores o lámparas que rompan el blanco”.

Los espejos, el reflejo de lo que se quiere que el hogar transmita

En la actualidad, existen muchos tipos de espejos con sus distintas composiciones y formas. Hay desde estilos más clásicos hasta estilos más modernos. Desde Menamobel aseguran que se elija uno u otro, aportan mucho estilo a la decoración del hogar debido a que son un elemento clave para conseguir dar ese toque especial que la casa necesita.

“Existen ciertos muebles que por sí mismos o por su ubicación no suelen destacar, pero basta con colocar encima de ellos o cerca un espejo para que tomen un aspecto diferente y de amplitud a la habitación”, asegura Ivana González. Para ello, aconseja elegir espejos clásicos reinventados con audacia para adaptarlos a la decoración de hoy.

En definitiva, aunque de primera mano puede suponer mucha tarea el hecho de rejuvenecer un hogar, no es misión imposible ni mucho menos cara. Se trata de un proceso económico y también beneficioso, pues la salud y el estado de ánimo de muchas personas se ve afectado por el entorno.

Sobre Menamobel

Menamobel es una empresa familiar que lleva 40 años amueblando hogares. La compañía, con base en Fuenlabrada, cuenta con una exposición de 1000 metros cuadrados y es, hoy en día, toda una referencia en la zona sur de Madrid. Sus muebles convertibles han revolucionado el sector. Desde 2009 venden a toda España a través de su web www.menamobel.es.

