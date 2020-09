Investigadores de CRIS contra el Cáncer piden invertir en investigación oncológica para avanzar en nuevos tratamientos ​Por otro lado, la inmunoterapia está siendo clave en el desarrollo de nuevos tratamientos, para pacientes con linfomas y, en este sentido Redacción Siglo XXI

Investigadores de CRIS contra el Cáncer han pedido, en el Día Mundial del Linfoma, invertir en investigación oncológica para poder descubrir nuevos tratamientos y frenar una enfermedad que sigue existiendo en tiempos de pandemia del Covid-19.



Prueba de ello es la Unidad HUNET-CRIS de Tumores Hematológicos en el Hospital Universitario 12 de Octubre de Madrid, dirigida por el jefe de Servicio de Hematoncológica en el H12O, Joaquín Martínez, que financia CRIS desde hace 9 años.



De hecho, esta unidad ha desarrollado diferentes líneas de investigación en cáncer de sangre, ha puesto en marcha más de 250 ensayos clínicos, en los cuales se ha tratado a más de 660 pacientes y ha participado en el desarrollo de nuevos fármacos, más de 15, que ya están en el uso clínico regular en enfermos



"La pandemia nos ha generado oportunidades en la Unidad CRIS, ya que nos ha permitido simplificar procedimientos, optimizar el trabajo de algunos de los investigadores y que los pacientes acudan menos a las consultas sin perder calidad y eficiencia", ha señalado el doctor Martínez.



En la misma línea, la directora de CRIS contra el cáncer, Marta Cardona, ha recordado que cuando se fundó la organización, hace ya nueve años, se creó esta unidad de investigación, siendo uno de los equipos "que mas avances" está consiguiendo. Estamos muy orgullosos de los más de 15 nuevos tratamientos en tumores hematológicos que han logrado desarrollar durante estos años gracias a las donaciones de socios, empresas y todo el esfuerzo de la sociedad civil, que también quiere participar en la cura del cáncer", ha dicho.



En concreto, una de las líneas que más ha estudiado la Unidad CRIS de Tumores Hematológicos, es la posibilidad de desarrollar técnicas de diagnóstico no invasivas y precoces para detectar linfomas y sus posibles recaídas. "Hemos trabajado mediante técnicas super sensibles, el desarrollo de biopsias líquidos en sangre periférica para hacer diagnósticos más precisos y prever las posibles recaídas de nuestros pacientes", ha explicado Martínez.



Por otro lado, la inmunoterapia está siendo clave en el desarrollo de nuevos tratamientos, para pacientes con linfomas y, en este sentido, el doctor he informado de que se está asistiendo a una "gran revolución" en los tratamientos de los pacientes resistentes, porque se han desarrollado terapias "muy novedosas" basadas en la terapia celular y personalizada.



Como, por ejemplo, los tratamientos con células CAR-T, en la que se extraen linfocitos al paciente, se modifican genéticamente para que reconozcan el cáncer y después se le infunden ya modificados, consiguiendo grandes resultados y la mejoría del paciente. "Esta técnica también está demostrando ser muy eficaz para desarrollar tratamientos precoces en pacientes con linfoma", ha recalcado el doctor.



En paralelo, la Unidad CRIS de Tumores Hematológicos está desarrollando otras terapias "muy competitivas y con grandes resultados", como son las basadas en anticuerpos monoclonales biespecíficos, unas moléculas que llevan a los linfocitos del organismo hacia los tumores y los activan para que destruyan a las células tumorales.



