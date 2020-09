Trump defiende asesinato de activista antifascista de Portland a manos de la policía

El presidente estadounidense Donald Trump defendió el fatal tiroteo policial contra el activista antifascista de Portland Michael Reinoehl calificándolo como un “castigo justo”, después de que Reinoehl fuera acusado de matar a un partidario de Trump de extrema derecha. Las declaraciones de Trump a Fox News se produjeron después de que un testigo declarara que Reinoehl no parecía tener un arma y que no estaba amenazando a los agentes, que no se identificaron ni dieron ninguna orden antes de matar a Reinoehl en una lluvia de disparos el 3 de septiembre.



Presidente Donald Trump: “Este tipo era un delincuente violento”.



Jeanine Pirro: “Hay muchos de ellos allí afuera”.



Presidente Donald Trump: “Y los agentes judiciales de Estados Unidos lo mataron. Y les diré algo: así tiene que ser. Tiene que haber un castigo justo”.



El senador demócrata de Hawái Brian Schatz criticó a sus pares republicanos por negarse a condenar los comentarios de Trump. Schatz tuiteó: “Las ejecuciones extrajudiciales son algo a lo que se opondrían muchos senadores republicanos de Estados Unidos si ocurrieran fuera de Estados Unidos. Pero no dicen nada sobre esto”.