Reformas de los pavimentos de hormigón, según HormiPavimento.es

lunes, 14 de septiembre de 2020, 17:35 h (CET) Hoy en día el hormigón es esencial en el sector de la construcción. Y los usos que se le han dado al mismo son bastante variados. Esto es así tanto por la resistencia del mismo como por su uso estético. Las edificaciones más vanguardistas utilizan pavimentos de hormigón con mucha frecuencia Los constructores lo utilizan por los efectos únicos que se le puede dar a una superficie. Los diseños y las texturas que se obtienen son limpios y modernos.La finalidad de los pavimentos en general es para mejorar la movilidad y seguridad sobre un terreno. Los pavimentos de hormigón de HormiPavimento.es son rígidos y cuentan con un espesor de al menos 15 centímetros. Este tipo de pavimentos se utiliza pensando en cuidar de los vehículos y alargar la vida útil de los mismos.

La dureza y rigidez de su base lo hacen muy útil para estas situaciones. Este pavimento no se deforma en las zonas de arranque o frenado de los vehículos de carga pesada. Una de las grandes bondades de utilizar estos asfaltos es la seguridad antifisuras que poseen. Los arquitectos también los utilizan en lugares donde las condiciones ambientales son adversas. A continuación presentan algunas de las características más destacadas de este tipo de pavimentos:

Ventajas medioambientales de los pavimentos de hormigón

- Huella de carbono bastante baja.

- Reducen el consumo de combustible de los vehículos pesados.

- Su uso consume menos energía.

- Reducción de CO2 mediante la recuperación de residuos industriales.

- Utilización de CO2 por parte del hormigón.

- Ausencia de lixiviados.

- Fácil de reciclar.

- Tiene una reflectancia de luz óptima.

Ventajas económicas de los pavimentos de hormigón

- Bajos costes asociados a su ciclo de vida.

- Costo económico menor a largo plazo a comparación con otros pavimentos.

- Se comporta mejor frente a situaciones climáticas y meteorológicas adversas.

- Los costes de iluminación son menores.

- Su precio es estable.

- Su uso es bastante conocido, no se requiere capacitar al personal de construcción.

Beneficios sociales de los pavimentos de hormigón

- Menor mantenimiento y menos demoras para su uso.

- Su vida útil es larga y beneficia a sus usuarios.

- Mejora la comodidad en cuanto a la conducción.

- Brinda mayor seguridad.

- Su ruido es menor al de otros pavimentos.

Otras aplicaciones de los pavimentos de hormigón

- Un amplio abanico de soluciones a favor de la movilidad.

- Seguridad extra frente al fuego en túneles.

- Tratamiento de suelos con reciclado en el lugar del pavimento.

- Pavimentos con permeabilidad.

- Pavimentos que ayudan a purificar el aire.

¿Cuáles son los usos de los pavimentos?

Los pavimentos de hormigón con Pavi Real pueden ser utilizados en una gran variedad de obras arquitectónicas. Para escoger el pavimento adecuado se debe tener en consideración el uso que se le va a dar al mismo. Por ejemplo es importante tener en cuenta el tipo de tránsito, vehículos y factores ambientales. No se debe dejar de lado el factor económico y considerar si el proyecto es de largo o corto plazo. La estética requerida para la construcción también es algo que se debe planificar de forma cuidadosa. Existen muchos usos que se le puede dar a los pavimentos según la apariencia que se desee alcanzar. Hay que aclarar que cada tipo de pavimento y el uso que se le vaya a dar al mismo conlleva un tiempo determinado. Si el tiempo es importante en el proyecto de construcción la planificación debe ser cuidadosa.

Los usos que se puede dar a los pavimentos son los siguientes:

Para el Exterior: El diseño de los pavimentos para los exteriores ha mejorado considerablemente en estos últimos años. Actualmente es sorprendente ver la variedad de combinaciones posibles para conseguir superficies duraderas, confortables y bastante vanguardistas.Los pavimentos para exteriores deben tener unas ciertas cualidades específicas:

- Deben ser resistentes a los cambios de temperaturas.

- Presentar resistencia a la humedad.

- Su durabilidad debe ser superior a la del pavimento para interiores.

- Su textura y rugosidad debe ser acorde al uso planificado.

¿Cómo escoger pavimentos exteriores?

Existen opciones ilimitadas prácticamente, así que no es una tarea simple elegir qué pavimento colocar en un solárium, una terraza, etc. Lo primero es que hay que insistir en la importancia de adquirir siempre materiales hechos para el exterior. Los materiales y la durabilidad de los mismos deben ser una prioridad antes incluso que la estética. El mantenimiento para el suelo exterior es algo clave para elegir los materiales del mismo. Se debe tener en cuenta este factor para evitar problemas futuros.

Para el Interior: Cuando se habla de pavimentos para el interior se hace referencia directa al tipo de estética que requiere el proyecto. Los pavimentos interiores que se escojan para las habitaciones de la vivienda son un componente decorativo clave. Aunque no lo parezca el ambiente que se quiera lograr va a estar muy influenciado por el tipo de pavimento. El diseño, sus dimensiones o su nivel de resistencia y durabilidad son solo algunas de las características a considerar. Los pavimentos de interiores se utilizan en baños, cocina, dormitorios, pasillos, etc. Cada habitación debe tener el suelo apropiado y el objetivo debe ser cumplir con el estilo que se elija.

Para escoger el pavimento interior se debe tener en cuenta lo siguiente:

- Estética; ¿Es preferible que el pavimento sea algo protagónico o pase desapercibido?. ¿Combina con los muebles que se quiere colocar?

- Funcionalidad; ¿El pavimento escogido es el adecuado para ese lugar?

- Durabilidad y mantenimiento; ¿Se planea a corto o largo plazo?. Hay que pensar en el mantenimiento y la resistencia del pavimento.

Para zonas residenciales: En las zonas residenciales se debe tener en cuenta la forma, la textura y el color de la construcción. Lo ideal es tener en consideración tanto los aspectos técnicos como los estéticos.La planificación del tipo de pavimento debe hacerse pensando en los usuarios de la zona residencial. Es importante preguntarse; ¿En qué forma va a ser usado ese espacio?. Actualmente existe un tipo de pavimento para cada circunstancia y requerimiento, por lo que no será difícil encontrar uno que se adecue a las necesidades del proyecto.

Para zonas industriales: Un pavimento de uso industrial es un suelo pensado para lugares como; fábricas, oficinas o almacenes. Los requerimientos de estos lugares de trabajo mencionados hacen necesario ciertas características específicas. Es de suma importancia cumplir con estos requerimientos. Si se instala un pavimento de un material inferior, su deterioro y desgaste será acelerado. Por lo que los costos de mantenimientos serán superiores.

Tipos de pavimentos de hormigón

Entre los pavimentos más usados actualmente en los proyectos de construcción se encuentran los siguientes:

- Hormigón impreso: El hormigón impreso es una de las formas decorativas más populares. Su creación se hace a partir de hormigón normal utilizando los elementos convencionales. Se caracteriza por ser un piso duradero y firme. El pavimento de hormigón impreso puede imitar casi cualquier tipo de piso como la piedra o el adoquín. En términos generales se puede lograr cualquier tipo de pavimento que requiera la estética del proyecto.

- Hormigón pulido y fratasado: El hormigón pulido y fratasado es relativamente nuevo y es fruto de la innovación constante en la construcción. Algo que llama la atención es su superficie acabada con efecto espejo. Estos tipos de hormigones se han hecho muy populares en estos últimos años, todo gracias a su fácil mantenimiento, firmeza y perdurabilidad.

- Hormigón desactivado: El hormigón desactivado es utilizado cuando se requiere crear la mezcla en el mismo lugar. Además se diferencia porque se puede ver sus componentes áridos en la superficie. En otras palabras, es como dejar el hormigón al desnudo. De aquí provienen sus otros nombres como hormigón lavado o árido visto. Es utilizado con frecuencia cuando se requiere un hormigón con propiedades antideslizantes.

¿Cuánto cuesta el metro cuadrado?

Para saber el costo exacto del hormigón hay que tomar en cuenta algunos factores. Por ejemplo, se debe hacer un estudio de los planos y del volumen requerido. La superficie sobre la cual se quiere trabajar y su estado actual pueden influir en el precio del proyecto. Por esto es necesario conocer todas las especificaciones de lo que se quiere construir. El tipo de hormigón y la mezcla necesaria también son necesarios para calcular su valor. Sin embargo se puede afirmar que su valor promedio está entre 20 y 50 euros por metro cuadrado.

¿Qué elegir para la reforma del proyecto?

Antes de empezar a elegir los materiales para hacer reformas lo más aconsejable es asesorarse por un experto. Hay un tipo de hormigón para cada necesidad específica. Si no se es un experto en el tema, lo más probable es que se desconozca la gran variedad existente de hormigón. Los pavimentos de hormigón se pueden utilizar para solucionar una gran variedad de problemas en la construcción. Esto es así por la versatilidad del hormigón, cuya mixtura de varios elementos lo hacen un material resistente. Es importante tener en cuenta las temperaturas y los factores ambientales de la reforma para tomar una decisión acertada. También es vital definir una funcionalidad clara del proyecto para seleccionar los materiales y mezclas correctas. Reformas Castellana ofrece servicios completos para una renovación de calidad.

