La revista Forbes incluye a los Gestores Administrativos entre las 25 organizaciones más influyentes

lunes, 14 de septiembre de 2020, 17:26 h (CET) El colectivo de los gestores administrativos aparece entre las 25 organizaciones más influyentes de España en la Revista Forbes. Fernando Santiago Ollero, presidente del ICOGAM y presidente del Consejo Nacional de Gestores Administrativos de España, aparece en este número especial, que da la bienvenida a uno de los más excepcionales comienzos de curso que ha vivido nuestro país La prestigiosarevista Forbes publica este mes un número especial que celebra sus 75 números. Para reforzar un discurso editorial basado en la visibilidad de las mejores fórmulas para alcanzar el éxito, y el impulso de los nuevos patrones de liderazgo, Forbes ha destacado en su última edición la labor de las 25 empresas y organizaciones más influyentes de nuestro país. Se trata de un número especial que revisa el trabajo llevado a cabo por un conjunto de hombres y mujeres, que al frente de sus respectivos proyectos, han invocado el espíritu del emprendimiento, desde una perspectiva valiente y creativa, demostrado su capacidad a la hora de ejercer dinámicas que han propiciado nuevos escenarios y oportunidades económicas y tecnológicas en un contexto de especial complejidad.

Los retos que ha abordado Fernando Santiago durante la crisis sanitaria, erigiéndose como una de las voces más destacadas del colectivo empresarial, constituyen el relato de un segmento profesional, recogido en una magnífica entrevista en la revista Forbes.

Es el caso del Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos (ICOGAM); su presidente, Fernando Jesús Santiago Ollero, quien además preside el Consejo Nacional de Gestores Administrativos, cumple su décimo aniversario en el cargo. Sus diez años de gestión al frente de esta entidad se caracterizan por su apuesta por la digitalización dentro de su profesión. No obstante, este reto ha ido más allá, e ICOGAM se ha convertido en el partner más fundamental para la Administración Pública en dicha materia.

Herramientas como la aplicación Mobilegest o el E-MANDATO han generado grandes transformaciones a la hora de facilitar trámites administrativos de todo tipo. Además, ICOGAM ha promovido acuerdos y convenios con DGT para la renovación en 24 horas del carné de conducir o la obtención en tan solo 48 horas del permiso de conducción internacional, entre muchos otros. Destacan, además, iniciativas que han agilizado los trámites en extranjería facilitando la obtención de la nacionalidad para posibles inversores y generando, en definitiva, un puente de comunicación entre colegiados gestores administrativos, ciudadanos, empresarios y administración.

El relato de Forbes a este respecto subraya el papel tan fundamental que ha jugado ICOGAM desde el inicio de la pandemia, en el que la profesión de Gestores Administrativos ha sido considerada como esencial. Y es que, desde el inicio de la cuarentena, el colectivo empresarial -especialmente PYMES y autónomos- no ha contado con una red de apoyo que atendiera las demandas de un segmento social, especialmente castigado. La tramitación de los ERTES ha sido uno de los grandes caballos de batalla del presidente de esta institución. Fernando Santiago ha alcanzado un gran impacto mediático y ha participado en numerosos programas de televisión nacional, como tertuliano, colaborador o en conexiones en directo, en los que narraba la crónica de una de las etapas más difíciles de la historia.

Fernando Santiago constituye desde ICOGAM una voz valiente y arriesgada que lucha por la dinamización de los trámites de la administración, ayudando a ésta en la digitalización del sistema y logrando que las distintas ayudas lleguen a sus destinatarios.

Como constata la entrevista realizada por la Revista Forbes al presidente del ICOGAM, Fernando Santiago admite un horizonte complicado en el ámbito de la economía y el emprendimiento, en el que los peores presagios pueden verse cumplidos de forma inexorable. No obstante, y desde una actitud razonablemente positiva, Santiago apuesta por mantener la calma; asegura que, "si somos capaces de aumentar la capacidad de esfuerzo y trabajo de las empresas, poner al día los desafíos tecnológicos de éstas y convocar valores como el ahorro o la solidaridad en la compra de proximidad, como sociedad, seremos capaces de revertir muchos de los efectos de una crisis aún inaugural y de efectos difíciles de predecir".

El presidente del ICOGAM concluye la entrevista haciendo un llamamiento a no dejarnos llevar por la visión de un espejismo de bienestar, a exigir previsiones precisas y mantenernos optimistas desde el realismo que hoy demanda una realidad que no ha hecho más que empezar, buscando nuevas fórmulas y oportunidades para el emprendimiento.

Servicio al colegiado, servicio al ciudadano, servicio a la Administración

Sobre el Colegio y los colegiados: El Colegio de Gestores Administrativos de Madrid es una entidad de Derecho Público que agrupa a los profesionales de la gestoría administrativa de la Comunidad de Madrid, Ávila, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Segovia, velando por sus intereses y por el correcto desarrollo de su labor profesional de cara a los ciudadanos y a la Administración. Los Gestores Administrativos (GA) son profesionales en posesión de una licenciatura universitaria en Derecho, Empresariales, Económicas o Ciencias Políticas, que para ejercer la profesión deben, además, superar un examen oficial del Ministerio de Administraciones Públicas.

