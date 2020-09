EcoMarket Shop, un marketplace que fomenta los productos locales Comunicae

lunes, 14 de septiembre de 2020, 16:34 h (CET) La startup que fomenta el mercado local y ayuda a combatir las consecuencias de la COVID-19. EcoMarket Shop nació cuando Josep Nabau (CEO) y su socio Miquel Garcia (Desarrollo TIC), se encargaban de organizar mercados ecológicos físicos por diferentes municipios del territorio español, donde se podían encontrar productos tradicionales pero al llegar a casa no había manera de localizarlos ni realizar un pedido online EcoMarket Shop nació cuando Josep Nabau (CEO) y su socio Miquel Garcia (Desarrollo TIC), se encargaban de organizar mercados ecológicos físicos por diferentes municipios del territorio español, donde se podían encontrar productos tradicionales pero al llegar a casa no había manera de localizarlos ni realizar un pedido online.

Durante la crisis sanitaria, los mercados se detuvieron y el equipo ha estado trabajando para encontrar una alternativa y poder seguir conectando proveedores con nuevos clientes. De esta forma, ha trabajado junto con su partner Bryte, una consultoría en Barcelona especializada en el comercio electrónico y marketing digital, para encontrar la mejor solución.

La startup Ecomarketshop.com brinda ahora una alternativa muy valiosa para que los proveedores de la España vacía vendan sus productos ecológicos, bio y artesanales online, digitalicen su negocio tradicional y aumenten su visibilidad. Actualmente, existen una gran variedad de productos de todo tipo como cereales, aceites, dulces, bebidas, moda sostenible, cosméticos e incluso elementos para el hogar son solo algunos ejemplos de todo lo que los usuarios pueden encontrar en dicha plataforma.

Se trabaja día a día para aumentar su catálogo de productos. Los fabricantes y pequeños artesanos solo necesitan registrarse y agregar los productos que quieren vender. Una vez que los consumidores realicen una compra, el vendedor solamente debe empaquetarlo y solicitar la recogida dentro de la plataforma. De esta manera, el vendedor amplía sus ventas y los clientes pueden disfrutar de productos de calidad y proximidad.

En definitiva, EcoMarket Shop se ha convertido en una marketplace especializado en productos naturales y ecológicos que fomenta el desarrollo sostenible del planeta mediante la producción, el consumo de productos locales y nacionales contribuyendo a la recuperación económica generada por la COVID-19.

Para más información contactar a través de:

Web: www.ecomarketshop.com

Teléfono: 609 225 542

Email: info@ecomarketshop.com

https://www.facebook.com/ecomarketshop

https://www.instagram.com/eco_market_shop/

