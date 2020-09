Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa invertirá 20 millones de euros en un nuevo centro logístico Comunicae

lunes, 14 de septiembre de 2020, 13:58 h (CET) Las ventas de DFG en farmacia el pasado ejercicio ascendieron a 151,3 millones de euros, lo que supone un ligero incremento respecto al año anterior. En su Junta General de Accionistas se ha presentado el proyecto de su nuevo almacén ubicado, en una parcela de 16.900 metros cuadrados en el polígono Eskuzaitzeta de San Sebastián. Su puesta en marcha con los robots más modernos de Europa, permitirá incrementar hasta en un 40% su capacidad de distribución Se puede ver el vídeo presentación del nuevo almacén en el link: http://bit.ly/almacenDFG

Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa (DFG) ha celebrado en San Sebastián su Junta General Anual de Accionistas en la que han aprobado su Plan de Gestión y cuentas anuales de 2019, ejercicio en el que alcanzó una facturación de 151,3 M€ en ventas en farmacia, lo que supone un ligero crecimiento con respecto al ejercicio anterior (0,45%). DFG distribuyó en 2019 alrededor de 21 millones de envases de medicamentos, con una cuota de mercado en la distribución farmacéutica que alcanza el 86,10% en Gipuzkoa, 5,94% en Bizkaia y 1,38% en Navarra. Integrada en Unnefar, DFG representa el 1,26% de la cuota estatal del mercado de la distribución farmacéutica.

Además del informe económico y las medidas adoptadas frente a la pandemia, el presidente de DFG, Fernando Echeveste, presentó durante la Junta General el proyecto del nuevo almacén de la compañía, “un reto ilusionante para el personal y el equipo de DFG”. El nuevo centro logístico se ubicará en una parcela de 16.900 metros cuadrados con una edificabilidad de 13.000m2 en el polígono Eskuzaitzeta de San Sebastián.

La inversión total prevista en el nuevo centro logístico asciende a 20 millones de euros para la compra de terrenos, construcción del pabellón, instalación robótica y equipamiento necesario. Las obras se desarrollarán en 2021 y el traslado al nuevo almacén está previsto culmine a lo largo de 2022. “Creemos que es una inversión necesaria que va a permitir mejorar el servicio a la oficina de farmacia, con mayor calidad en el servicio. Es un almacén puntero que nos permitirá afrontar el futuro con garantías”, subrayó Fernando Echeveste.

El proyecto de ejecución prevé construir un pabellón de 10.200m2 y 12 metros de altura; con planta sótano, planta baja y planta primera. De ellos, 5.300m2 serán para la zona industrial (entradas, almacén, expediciones); 3100m2 de zona administrativa (oficinas, recepción, sala de juntas y formación de farmacéuticos) y un parking en el sótano. El diseño inicial permite un incremento del 40% respecto de la producción actual de Igara y Lanbarren.

Además, el nuevo centro logístico de DFG incorpora la última tecnología de distribución del medicamento (OSR Shuttle). La robotización permitirá la automatización del 82% de las líneas de distribución de medicamentos, al tiempo que mejorará las condiciones de trabajo del personal del almacén, con mayores garantías en la precisión y control del suministro de lotes y en la detección de caducidades.

La construcción del nuevo centro logístico de Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa se enmarca en el Plan Estratégico DFG Innova 2022, que contempla medidas y soluciones para modernizar la gestión y la atención a las farmacias de Gipuzkoa y a los pacientes.

Un almacén referente en Europa

El director gerente de Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa, Juan Piera, ha subrayado en la Junta General de Accionistas 2020 que en el nuevo almacén “vamos a poder trabajar mucho mejor, con más espacio. Vamos a automatizar totalmente el almacén con los robots más modernos de Europa y eso nos va a permitir mejorar en calidad, disminuir la tasa de error y que los pedidos lleguen mejor a la farmacia. Nos va a aportar también la capacidad de crecer y adaptarnos al futuro”.

Desde hace más de cien años los farmacéuticos guipuzcoanos se han dotado de la estructura de distribución local que hoy se enmarca en DFG. Ello ha hecho posible -a pesar de la complicada orografía del territorio-, que las 286 farmacias de Gipuzkoa reciban puntualmente y cada día la medicación que necesitan. Es decir, independientemente del volumen de población de cada municipio, las farmacias guipuzcoanas tienen garantizado el suministro a través de DFG, gracias a sus 47 rutas y y 35 furgonetas de reparto. Teniendo en cuenta las dificultades que supone disponer de un gran stock para cada oficina de farmacia, DFG realiza esa función y es el almacén logístico del medicamento para todas las boticas de Gipuzkoa, siendo un ejemplo que han venido a estudiar de otras Comunidades del Estado por su eficacia y eficiencia.

Durante la Junta General de Accionistas, el presidente de DFG destacó además “la gran labor que están realizando los farmacéuticos en esta pandemia. El farmacéutico comunitario ha sido la puerta de entrada, el sanitario más accesible, al que ha recurrido la ciudadanía en busca de soluciones, respuestas a las dudas, material de prevención, etc. Y, muchas veces, jugándose su salud y su vida, porque las medidas de protección eran escasas y el alcance y medio de transmisión del virus no eran conocidos al inicio de la pandemia”, resaltó.

Asimismo, Fernando Echeveste felicitó al personal de Distribuidora Farmacéutica de Gipuzkoa que, desde el primer momento, "ha estado al pie del cañón. Trabajando, con muchos miedos y dudas. pero anteponiendo el deber y el cumplimiento de nuestra misión de abastecer de medicamentos a los pacientes de Gipuzkoa y Euskadi", concluyó.

