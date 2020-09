La melatonina mejora la fertilidad y protege y cura frente a la COVID-19 Comunicae

lunes, 14 de septiembre de 2020, 12:38 h (CET) La melatonina mejora la fertilidad de hombres y mujeres y evita abortos espontáneos y otras complicaciones del embarazo, según un trabajo del doctor Jan Tesarik recién publicado en la revista científica y médica Reproductive Biomedicine Online Además, en el artículo se señala que la melatonina actúa como un agente preventivo y curativo contra COVID-19. “A la diferencia de otros medicamentos -explica el autor- la melatonina no sólo protege la capacidad reproductiva masculina y femenina sino que también la potencia".



Los doctores Jan Tesarik y Raquel Mendoza-Tesarik, directores de la clínica MARGen utilizan con éxito la melatonina desde hace años en sus tratamientos de fertilidad y el trabajo recoge está práctica, los protocolos utilizados y los resultados. “Esta doble capacidad – señalan- hace recomendable su utilización por las parejas que quieren ser padres, una vez que acabe la pandemia, y por las que ya están esperando un hijo, para evitar complicaciones".



Las cualidades de la melatonina como agente preventivo y curativo frente a la COVID-19 quedan respaldadas por un otro estudio publicado por investigadores chinos en el mismo número de la revista Reproductive Biomedicine Online. La dosis recomendada por los doctores Tesarik y Mendoza-Tesarik, como prevención y el tratamiento de los pacientes infectados asintomáticos o en un estado leve de la enfermedad, es de 3 comprimidos de 1,9 mg una hora antes de acostarse.



Cómo actúa la melatonina

La melatonina es una molécula polifacética. Es una hormona producida por la glándula pineal que actúa mediante sus receptores específicos. Por allí vienen sus efectos contra la infertilidad, diferentes tipos de cáncer y abortos espontáneos. Pero en el mismo tiempo, es un fortísimo agente antioxidante, inmunomodulatorio y anti-inflamatorio, que actúa independientemente de los receptores. Los dos mecanismos de acción son inseparables, y ambos juntos producen la acción positiva sobre la salud humana.



Según los doctores Tesarik y Mendoza-Tesarik, “Todos tendríamos que tomar melatonina como una medida de protección en esos días tan difíciles. Pero sobre todo lo tendrían que hacer las personas en riesgo, tales como personas mayores, sanitarios, policías, niños y profesores. En todo caso, su administración no debe sustituir otros medios de protección".

