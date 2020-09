Expertos analizan cómo funciona el negocio de los influencers en España

Forbes España celebró ayer 10 de septiembre la primera edición de Forbes SUMMIT Business & Influencers 2020 junto con Thinking Heads, la primera consultora especializada en el posicionamiento de líderes. Un encuentro en el que se dieron cita algunas de las grandes influencers y empresarias de nuestro país, así como destacados profesionales del mundo financiero para analizar el modelo de negocio actual y la relación existente entre ellos.



La periodista Ainhoa Arbizu fue la encargada de conducir la jornada, que comenzó con la apertura de Andrés Rodríguez, presidente, editor y director de Forbes España, quien destacó: “Vivimos en un mundo en el que hemos pasado de Gutenberg a Zuckerberg y de eso queremos hablar hoy en este encuentro, de cómo la influencia hasta hace poco era exclusiva de los medios de comunicación, pero Internet ha pulverizado todo esto y ahora todos tenemos derecho a hablar. Por eso hoy vamos a ver cómo hacer de esto un negocio rentable sin traicionar a Gutenberg”.



El influencer como emprendedor: ¿Qué servicios financieros necesita? En la mesa redonda sobre la figura del influencer como emprendedor y las necesidades financieras que necesitan, Daniela Rodríguez, curator de Forbes SUMMIT Business & Influencers y cofundadora de Soy Olivia, una agencia de referencia especializada en acciones de marketing e influencers, abordó este tema con las influencers y empresarias Inés Arroyo, fundadora y directora creativa de Laagam, Grace Villareal, fundadora y directora creativa de The Villa Concept y Pic&nic Food, y Sara Baceiro, fundadora y directora creativa de It´s Lava.



Inés Arroyo señaló la gran ayuda que supuso Instagram a la hora de materializar esa comunidad de seguidores y convertirlos en una marca, aclarando el concepto de que “seguidores no es lo mismo que ventas”, y destacó que su idea de comenzar un negocio a lo grande desde el principio fue algo importante también para los inversores, a los que recurrió en un primer momento tras varias rondas de financiación. Además, destacó que “cuando hay una visión más tangible del negocio, los bancos confían más”.



Grace Villarreal quiso destacar la figura de los influencers: “A lo largo de los años, las empresas y las marcas han aprendido que tiene que confiar en los creadores de contenidos, y están apostando por nosotros. Sabemos como llegar a nuestro público”. En su experiencia como emprendedora recurrió al apalancamiento bancario para continuar su proceso de crecimiento, por lo que resaltó la cercanía, la confianza y esa seguridad en los bancos que “se convierten en parte del negocio y de tu empresa”.



Por su parte, Sara Baceiredo afirmó que sus estudios en liderazgo y emprendimiento le ayudaron a saber en qué momento debía lanzarse a emprender: “No empecé con una idea estructurada, sino probando y poco a poco dándole forma, como una versión beta de software”. Baceiro empezó creando un proyecto con una inversión personal en el que lo ganado se reinvertía, hasta conseguir repercutir en beneficios tras dos años. “Mi trabajo como influencer no iba a ser su objetivo, sino el medio para conseguir los ahorros para invertir en un proyecto mayor”, destacó.



El sector financiero responde a los desafíos de los influencers Manuel Conthe, economista y curator de Forbes SUMMIT Business & Influencers, lideró este debate en torno a los retos y desafíos que tiene el sector financiero ante la figura de los influencers y empresarios.



Antonio Romero, director corporativo de Servicios Asociativos de CECA quiso destacar que la figura del influencer está mucho más presente de lo que se pueda pensar, comentado que “la relación entre los influencers y el sector financiero tiene que ser bidireccional, deben ser clientes del sector financiero y deben ser tratados en función de sus necesidades específicas, pero los bancos también tenemos la necesidad de ser clientes de los influencers”. Además, afirmó que “cuando los bancos quieren llegar a las nuevas generaciones, que tienen un planteamiento radicalmente opuesto a la nuestra, necesitan instrumentos de comunicación nuevos, y los influencers pueden ser los correctos”.



Por su parte, Rocío Sánchez, directora de Public Policy de AEB remarcó que “los canales digitales son una gran oportunidad para desarrollarse y generar proyectos prósperos, y esto es algo que todos tenemos que aprender en el sector financiero”. Ante el gran reto que este escenario plantea a los bancos afirmó que “no estamos preparados” debido a la gran rapidez con la que todo avanza. Aún así, quiso destacar que “los bancos y el sistema financiero en general están haciendo un esfuerzo para compaginar el cliente tradicional y una nueva generación a la que hay que dar una respuesta. Encontrar ese balance es el equilibrio en el que tienen que estar los bancos”.

Ana Bolado, miembro del consejo de administración en Colonial, Unicaja Banco, Metrovacesa y Caceis incidió en la discusión de cómo combinar el punto digital y el punto presencial en los bancos. Respecto a la digitalización afirmó que “les queda mucho por hacer” pero que se está trabajando en ello, por ejemplo, a través de avances en los modelos de análisis de riesgo. Además, destacó la importancia de la educación financiera, algo que consideró “esencial” y que en nuestro país es mínimo. Para ello consideró muy adecuado utilizar a los influencers como “impulsores de la educación financiera”.



Ramón Blanco, cofundador de Indexa Capital habló sobre los aspectos a tener en cuenta a la hora de invertir en negocios de influencers, destacando la gran audiencia a la que son capaces de llegar estos emprendedores y la enorme capacidad de tangibilizar sus acciones mediante KPIS, una muy buena fuente de información que será lo que anime a los bancos a invertir en este tipo de empresas. Además, destacó que “muchos de estos emprendedores vienen de su propia marca personal. Ese es el principal riesgo, puesto que no se puede diversificar. Es inteligente lo que muchos de ellos hacen, tratar de separar su empresa de su marca personal”.



One to one María Pombo y Juan Manuel Cendoya: “tenemos mucho que aprender” Como cierre de Forbes SUMMIT Business & Influencers 2020, Juan Manuel Cendoya, vicepresidente de Santander España y director general de comunicación y márketing Corporativo, mantuvo una interesante conversación con la influencer y empresaria María Pombo, cofundadora de Tipi Tent, Name The Brand y Suave Fest, en la que encontraron los paralelismos y similitudes entre el mundo de la banca y el mundo de los influencers.



Durante esta charla informal, Juan Manuel Cendoya quiso resaltar la importancia y la relevancia de la labor que hacen los influencers, opinando que tienen “una labor de role model muy importante”. Además, destacó que lo que necesita un emprendedor no es saber de contabilidad, sino “crear confianza”, algo que cree que María hace a la perfección. Tras mencionar el gran momento que vive el sector digital, ya sean empresas tecnológicas o emprendedores del ámbito digital, apuntó que en el sector de la banca “es importante apostar por el apartado digital, pero también seguir apostando por el trato personal con el cliente”.



Por su parte, María Pombo destacó la poca educación que existe entre los jóvenes sobre el mundo de la banca, por lo que cuando empezó a crecer en redes sociales y decidió emprender pidiendo un préstamo al banco, no tenía conocimientos de negocios ni de banca, pero esto cambió en sus siguientes negocios donde contó con un equipo de asesores que le han ofrecido una mayor tranquilidad. En este aspecto, también quiso destacar la figura de su marido: “Él es quien ha potenciado la parte empresarial, confío en él y se rodea de gente muy bien asesorada”. María compartió su experiencia como emprendedora en estos tiempos difíciles que vivimos, en los que ha podido experimentar las dos caras de la moneda. “Vivimos los dos escenarios. En TipiTent estos meses hemos vendido mucho más que antes. En Name The Brand y SuaveFest la pandemia nos ha afectado muchísimo”.