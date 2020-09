Prof. Steve Hanke: Judy Shelton ha escrito extensamente sobre la política monetaria

El 9 de septiembre del 2020, el Prof. Steve H. Hanke publicó un artículo sobre el Sistema de Reserva Federal y la candidatura de Judy Shelton, con el título “Why the Knives Are Out for Trump’s Fed Critic Judy Shelton (Por qué los cuchillos apuntan a Judy Shelton, crítica de la Fed de Trump). El siguiente material es una breve reseña del análisis publicado en la revista National Review.



“Como señalan las cartas abiertas, Shelton ha “abogado por un regreso al patrón de oro; ha cuestionado la necesidad de un seguro federal de depósitos; incluso ha cuestionado la necesidad de un banco central ". Las cartas también afirman que "ella parece de haber abandonado todas estas posiciones para defender la subordinación de las políticas de la Fed a la Casa Blanca". Vamos a considerar estas posiciones punto por punto.



El Estándar de Oro

Desde la antigüedad hasta 1971, el patrón de oro y su hermana, el patrón de plata, fueron la norma. Ha habido muchas variedades de patrón oro, dependiendo de los detalles de quién podría emitir moneda y bajo qué reglas. Algunas variedades funcionaron mejor que otras. Sin embargo, todos tenían en común que el oro conservaba un poder adquisitivo a lo largo plazo notablemente estable.



En la década de 1960, la Fed perdió una parte considerable de sus reservas de oro al no mantener una política monetaria suficientemente estricta. En 1971, en lugar de soportar un endurecimiento que fue políticamente impopular dentro de la política monetaria para retener las reservas de oro, el presidente Richard Nixon optó, de hecho, por abandonar el patrón oro en los Estados Unidos, iniciando una reacción en cadena que lo terminó internacionalmente. Después de un período de aprendizaje difícil de más de una década, la Fed descubrió cómo mantener la inflación en unos bajos dígitos.



Demostrando que los economistas son tan esclavos de la moda como cualquier otra persona, el estándar del papel moneda que ha estado vigente durante casi 50 años se ha convertido en una nueva ortodoxia. La principal de las debilidades criticadas al patrón oro ha sido la afirmación de que la Gran Depresión ocurrió porque la Fed y otro banco central, el Banco de Francia, se adhirieron al patrón oro. Pero, según el estándar del papel, Estados Unidos no ha sido inmune a las depresiones.



De hecho, ha experimentado dos verdaderas depresiones, no solo recesiones de variedades de jardín, en los últimos 12 años. La experiencia tanto en los Estados Unidos como a nivel internacional indica que el desempeño a largo plazo del estándar internacional de la moneda papel no es nada para ser orgulloso.



La defensa de Shelton por el patrón oro también está en armonía con una tabla en la plataforma del Partido Republicano que propone "una comisión para investigar formas de establecer un valor fijo para el dólar". Por lo tanto, es curioso por dos motivos que el senador Mitt Romney (R., Utah) haya declarado que se opone a la nominación de Shelton. Primero, sus sentimientos parecen estar en conflicto con la propia plataforma del partido. En segundo lugar, y aún más asombroso, parece dispuesto a votar en contra de alguien que recibió su doctorado de la principal universidad de Utah.



El Seguro de Depósito Federal

El gobierno federal adoptó el seguro de los depósitos después de que el pánico bancario de la Gran Depresión golpeara a miles de bancos, en su mayoría pequeños. Otros países tenían sistemas bancarios menos fragmentados y más sólidos porque no prohibían las sucursales bancarias a nivel nacional. Canadá, por ejemplo, no tuvo quiebras bancarias durante la Depresión, y cuando el país adoptó el seguro de depósitos en 1967, superó las objeciones de sus grandes bancos, que no lo querían porque era un subsidio implícito de ellos a los bancos pequeños. Al igual que con otros programas gubernamentales, las buenas intenciones no garantizan buenos resultados y hay circunstancias en las que el seguro de depósitos puede conducir a una estabilidad financiera menor, en lugar de mayor estabilidad.