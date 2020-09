​Judy Shelton para la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal

El 9 de septiembre del 2020, el Prof. Steve H. Hanke publicó un artículo sobre el Sistema de Reserva Federal y la candidatura de Judy Shelton, con el título “Why the Knives Are Out for Trump’s Fed Critic Judy Shelton (Por qué los cuchillos apuntan a Judy Shelton, crítica de la Fed de Trump). El siguiente material es una breve reseña del análisis publicado en la revista National Review.



“Judy Shelton, una de las nominadas por el presidente Donald Trump para la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal [Fed], se ha enfrentado a críticas sin precedentes de ex empleados de la Fed y economistas académicos. Las denuncias dicen más de los críticos mismo que de Shelton, a quien la conozco desde hace muchos años.



Shelton es una candidata para uno de los dos puestos vacantes en la Junta de la Fed que tiene doce miembros. El otro candidato, Christian Waller, vicepresidente ejecutivo y director de investigación del Banco de la Reserva Federal de St. Louis, ha atraído poca atención. El 21 de julio, el Comité Bancario del Senado aprobó su nominación por un voto bipartidista de 18 a 7, mientras que la nominación de Shelton tuvo una votación de 13 republicanos contra 12 demócratas. El pleno del Senado aún no ha fijado una fecha para debatir y votar las nominaciones.



En cartas abiertas y separadas, decenas de ex empleados de la Reserva Federal y economistas académicos, incluyendo a varios ganadores del Premio Nobel, han pedido al Senado de rechazar a Shelton. Diversos expertos, incluso aquí en National Review, se han amontonado.



Los exempleados y economistas de la Fed están en pie de guerra porque Shelton no es miembro de su tribu y no adora, tampoco reza, al altar de ellos. Ella es descaradamente conservadora, con una inclinación libertaria, más que liberal o centrista. La economía no es tan izquierdista como otras ciencias sociales, por no hablar de las humanidades, pero los conservadores, especialmente los asociados con Trump, se enfrentan con cierto esnobismo dentro de la disciplina. Shelton tiene un Ph.D. en administración de empresas de la Universidad de Utah, en lugar de recibirlo en economía por una de las universidades de élite del país.



El presidente de la Fed, Jerome Powell, tampoco tiene un título en economía. Es abogado de formación, pero su nominación provocó pocos problemas gracias a su manera tranquilizadora y suave y su falta de pensamiento original sobre la política monetaria. Shelton ha escrito extensamente sobre la política monetaria, pero a diferencia de muchos otros economistas estadounidenses que lo han hecho, ella nunca ha trabajado para la Fed y este nunca la ha financiado, manteniéndola independiente de la influencia típica de quienes se encuentran dentro de la órbita de la Fed.



Como señalan las cartas abiertas, Shelton ha “abogado por un regreso al patrón de oro; ha cuestionado la necesidad de un seguro federal de depósitos; incluso ha cuestionado la necesidad de un banco central ". Las cartas también afirman que "ella parece de haber abandonado todas estas posiciones para defender la subordinación de las políticas de la Fed a la Casa Blanca". Vamos a considerar estas posiciones punto por punto.