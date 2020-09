El arte de congelarte Formas de abordar el “tema” Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

-El gobierno no tiene sobre la mesa la cuestión de congelar el sueldo de los funcionarios. -¿Y qué es ese decreto ley que hay bajo una de las patas? ————————————- -Hace frío aquí. ¿No tienen el aire muy alto? -Pero eso no quiere decir que el gobierno quiera congelar el sueldo de los funcionarios. —————————————— -Me apetece un café con hielos. -Hágase funcionario. ------------------------------------------- .-Hoy con la nómina me viene también una bolsa térmica. -¿Crees que quieren decirnos algo?

