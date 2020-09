Carvajal: "Veo al equipo en muy buena forma" ​A nivel personal, el defensa de Leganés dijo que está "muy bien" Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

sábado, 12 de septiembre de 2020, 08:58 h (CET) El jugador del Real Madrid Dani Carvajal aseguró que ve al equipo "en muy buena forma" para comenzar la temporada 2020-21 y explicó que deben marcarse objetivos "a corto plazo", como por ejemplo, "sacar los máximos puntos posibles en las cinco o seis primeras jornadas de Liga".

"Veo al equipo muy, muy bien. Yo estuve la primera semana con la selección y luego me incorporé y veo al equipo en muy buena forma. Estamos trabajando duro y fuerte. Nos está sirviendo esta preparación para empezar bien la Liga", apuntó el lateral derecho a los medios del club merengue.



"Queremos luchar por todo, sumar los máximos puntos posibles antes del próximo parón de selecciones y poner lo objetivos a corto plazo. Por ejemplo, intentar sacar los máximos puntos posibles en los cinco o seis próximos partidos. Luego ya veremos en el mes de marzo a qué nivel estamos", comentó.



A nivel personal, el defensa de Leganés dijo que está "muy bien" . "He podido descansar durante el verano, tengo las pilas cargadas para empezar un año nuevo y también estamos muy ilusionados (su pareja y él) porque estamos esperando nuestro primer hijo. Se junta todo en estos meses", añadió Carvajal.

