Cigna España obtiene el certificado efr de la Fundación Másfamilia Comunicae

viernes, 11 de septiembre de 2020, 21:46 h (CET) La distinción efr acredita el firme compromiso de la compañía aseguradora con la conciliación laboral, personal y familiar, apoyando la flexibilidad, el desarrollo profesional y personal, así como la igualdad de oportunidades Fundación Másfamilia ha concedido la certificación efr a Cigna España como una empresa familiarmente responsable. A través de esta distinción, la aseguradora de salud acredita su firme compromiso con la conciliación, promoviendo una política de Recursos Humanos centrada en la gestión de personas desde una dimensión laboral, personal y familiar, al mismo tiempo que incentiva la flexibilidad, el equilibrio entre la vida laboral y familiar, el desarrollo profesional y personal, y la igualdad de oportunidades.

Para conseguir este reconocimiento, Cigna ha implantado dentro de su política interna el “modelo efr”, diseñado e impulsado por la Fundación, y cuyo establecimiento supone la generación de una nueva cultura del trabajo basada en la conciliación, el respeto y el compromiso mutuo entre empresa y empleado.

Tras su implantación, la aseguradora de salud fue sometida a una rigurosa auditoria para valorar la efectividad del modelo y su correcta puesta en marcha. Gracias a esta evaluación, Cigna ha obtenido una nota C+. Así, se analizaron las medidas de conciliación que promueve la compañía, sus resultados y la percepción de sus colaboradores, directivos y empleados, con respecto a la gestión de personas. Precisamente, en este último punto, la aseguradora ha conseguido una gran valoración por parte de sus empleados, destacando la respuesta positiva obtenida a la hora de evaluar el manejo la crisis sanitaria a nivel interno.

“Desde Cigna España, somos conscientes de que cada empleado es único, y que por tanto tenemos que responder a sus necesidades en función de cada caso particular. Por ello, el impulso a las políticas de conciliación es uno de los principales pilares de nuestra gestión de personas. Obtener una certificación EFR supone un gran estímulo para seguir apoyando a nuestros colaboradores en la mejora de su calidad de vida y bienestar día a día. Nuestro objetivo es continuar ofreciéndoles un lugar atractivo y participativo donde trabajar, que les permita desarrollarse, tanto personal como profesionalmente, al mismo tiempo que nos enfocamos en el cuidado de su salud y bienestar”, indica Ana Romeo, directora de RRHH de Cigna España.

Hasta la fecha, Fundación Másfamilia, organización sin ánimo de lucro de carácter benéfico creada con el objetivo de aportar soluciones innovadoras y altamente profesionales para la protección y apoyo de la familia, ha certificado a más de 800 entidades en más de 20 países.

Una política de RRHH que abarca todos los pilares de la gestión del talento

La aseguradora de salud cuenta con una política de RRHH que abarca todos los pilares de una gestión efectiva del talento: cuidado de la salud y bienestar de la plantilla, estímulo a la formación, impulso de carreras profesionales, sistema de remuneración basado en el desempeño individual, diversidad e inclusión, conciliación de la vida personal y laboral, y feedback continuo entre empleado y empresa, entre otros.

Todas estas medidas se han reforzado durante la crisis sanitaria, especialmente en lo que respecta al cuidado de la salud física y emocional de los empleados, a la comunicación constante, a la flexibilidad horaria y al fomento de una cultura de apoyo.

Gracias a su política de RRHH, Cigna España ha logrado una antigüedad media en la compañía de 7 años, así como otros muchos reconocimientos por su gestión interna: Top Employer 2019 y 2020; Mejores empresas para trabajar en España, según Great Place to Work (2013, 2014, 2015, 2016 y 2017); Mejor aseguradora especializada en salud para trabajar en España, según el ránking elaborado por la revista Actualidad Económica (2018, 2019); Premio Capital Humano por la revista Capital Humano del grupo Wolters Kluwer (2009) o el primer Premio de conciliación de vida familiar y profesional, por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (2008), entre otros.

